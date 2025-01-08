

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي عن استضافته المرتقبة ولليلة واحدة فقط فعالية طهو إيطالية بالكامل سيتعاون خلالها مطعم تاليا من أنطونيو غويدا مع الشيف الأسطوري نوربرت نيدركوفلر في إعداد عشاء حصري يقام في 26 يناير 2025. ويتزامن الحدث مع استضافة العاصمة أبوظبي مجدداً جائزة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشكّل هذه التجربة المذاقية الاستثنائية جزءاً من فعاليات 50 Best Signature Sessions حيث تجمع بين فلسفة نيدركوفلر القائمة على مبدأ توريد الأطعمة عالية الجودة من الجبال لتقديمها على المائدة ونهج تاليا المعروف الذي يحتفي بالمطبخ العائلي ويشرف على إدارته الشيف الصاعد لويجي ستينغا. وسيستمتع الضيوف بمنظورين مختلفين في إعداد الأطباق الإيطالية من خلال قائمة أطعمة محددة بسعر 750 درهماً إماراتياً، ويمكن إرفاقها بخيار المشروبات مقابل 450 درهماً للشخص الواحد.

يقام العشاء الحصري ضمن إطار البرنامج الاحتفالي بأفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي. وسيشكّل أبرز محطاته حفل توزيع جائزة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 28 يناير، وهو حدث يترقّبه الجميع ويعود إلى أبوظبي بعد توقّف دام عاماً واحداً.

وصُنّف مطعم تاليا سابقاً ضمن أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يحتفي بالبساطة الإيطالية ورقيّها. وتشمل أبرز الأطباق التي يقدمها الرافيولي، والبوراتا الكريمية، والأوسوبوكو، وهو عبارة عن قطع لحم عجل مطهوة بصلصة اللحم، والفيتيلو توناتو، الطبق الصيفي المنعش المكوّن من لحم العجل المبرّد مع صلصة التونة والكبر.

مع إدراج مطعمه سنوياً ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، يُعد الشيف نوربرت نيدركوفلر أسطورة في عالم الطهي المستدام. ويهدف Atelier Moessmer Norbert Niederkofler إلى توفير تجارب تناول طعام فريدة من نوعها داخل فيلا موسمير الرائعة التي تعود إلى القرن التاسع عشر. وتختلف القائمة بحسب المواسم، ويتم الحرص فيها على انتقاء أجود المكوّنات وأفضل المنتجين والمزارعين المحليين مع احترام الدورات الطبيعية والحدّ من إنتاج النفايات.

لمحة عن قصر الإمارات ماندارين أورينتال

يعد قصر الإمارات ماندارين أورينتال رمزاً للفخامة في أبوظبي والذي يجسد الضيافة العربية الأصيلة في أبهى صورها. تحتوي أجنحة الفندق المكونة من 390 جناح على كافة وسائل الراحة فهي تؤمن للنزلاء بيئة مثالية تتيح لهم تجربة استثنائية خلال إقامتهم. كما أن الفندق يتميز بإطلالاته الخلابة من حدائق وارفة تغطي 1500 متر مكعب وشاطئ خاص، ويتميز أيضاَ بمركزه الصحي، ومسابحه الخارجية، ونادي الأطفال، وميناؤه الخاص. يشكّل الفندق وجهة فريدة حيث يتيح لضيوفه الاستمتاع بتذوّق تشكيلة متنوعة من المأكولات المبتكرة على يد طهاة يتمتعون بشهرة عالمية من مجموعة مطاعم مختلفة لتلبي رغبات وأذواق الزوار من أنحاء العالم. قصر الإمارات ماندارين أورينتال هو المكان الأمثل للضيوف حيث يسمح لهم باكتشاف جمال وسحر عاصمة الإمارات العربية المتحدة "أبوظبي" وذلك لوجود العديد من أماكن الجذب السياحية بالقرب منه مثل وجهات التسوق المميزة والمواقع الثقافية والتراثية المذهلة.

نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

تعتبر مجموعة ماندارين أورينتال مالكاً ومشغّلاً حائزاً على جوائز لبعض من أفخم الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية حول العالم. تشتهر المجموعة بتقديم مشاريع فريدة تعكس التراث الآسيوي الغني والثقافة المحلية، مع تصاميم استثنائية. مدفوعة بشغفها للتفرد كلّ يوم وفي كلّ مكان، تهدف المجموعة إلى تقديم تجارب قيّمة، تحوّل العادي إلى استثنائي، وتحوّل الضيوف إلى معجبين من خلال خدماتها الأسطورية.

تدير المجموعة حالياً 41 فندقاً، و12 مشروعاً سكنياً، و24 منزلاً حصرياً في 26 دولة ومنطقة، مع العديد من المشاريع الجديدة قيد التطوير. تواصل مجموعة ماندارين أورينتال ترسيخ سمعتها كشركة رائدة ومبتكرة في مجال الضيافة الفاخرة، مع تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

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