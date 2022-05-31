تماشياً مع رؤية جامعة أبوظبي 2027

· يقام معرض التوظيف يومي 1 و2 يونيو 2022 ليواصل الطلاب والخريجون استكشاف خياراتهم الوظيفية

· سيتم ربط طلبة وخريجي جامعة أبوظبي مع 50 مؤسسة وشركة محلية ودولية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تنطلق في جامعة أبوظبي مجدداً فعاليات معرض التوظيف السنوي في حرمها الرئيسي يومي 1 و2 يونيو 2022، بمشاركة ما يزيد على 50 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، متخصصة بمجالات مختلفة، بما في ذلك الهندسة والطب، والأعمال، والتعليم، وغيرها. ويأتي تنظيم المعرض تماشياً مع رؤية الجامعة 2027، القائمة على مواصلة رفد الطلبة والخريجين بالمعارف والمهارات وطرق التفكير التي تؤهلهم ليصبحوا قادة ناجحين في المستقبل.

ويسعى المعرض، الذي ينظمه مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي، إلى دعم التطلعات المهنية للطلبة والخريجين الحاليين عبر إعدادهم إعداداً متميزاً لسوق العمل، ويقدم لهم منصة قيّمة لاستكشاف فرص العمل، والتدريب، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يهدف المعرض إلى تطوير الطلاب والخريجين ليصبحوا مهنيين محترفين ومبدعين، وقادرين على تقديم إسهامات كبيرة في سوق العمل داخل دولة الإمارات وخارجها. وستتاح الفرصة للخريجين، خلال فترة إقامة المعرض، للتواصل مع مؤسسات التوظيف الرائدة، بينما يمكن للطلاب الالتحاق بفرص تدريبية متميزة تؤهلهم تأهيلاً أفضل لسوق العمل.

وينظم مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي ورش عمل قبل المعرض وبعده لتغطية مجالات المهارات ذات الصلة بسوق العمل مثل كتابة السير الذاتية، وآداب مقابلات العمل، وجلسات حول الشركات الحاضرة في الحدث. ويحظى معرض توظيف طلبة وخريجي جامعة أبوظبي بدعم شركة نون وغيرها من المؤسسات البارزة من خلال تزويد الطلبة والخريجين بالمشورة والتوجيه بشأن التوظيف، والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا المجال.

وقال د. شكيب فرحات، عميد شؤون الطلبة بالوكالة في جامعة أبوظبي: "تحرص جامعة أبوظبي دوماً على استكشاف سبل جديدة للارتقاء بخبرات طلابها وخريجيها، وتأهيلهم تأهيلاً أفضل لسوق العمل، ونحن سعداء بعودة معرض التوظيف الذي يعد علامة على التعافي بعد جائحة كوفيد-19، في وقت يشهد فيه سوق العمل حالياً تنافسية أكثر من أي وقت مضى، ومن المهم جداً لجامعة أبوظبي والمؤسسات التعليمية الأخرى رفد الطلبة والخريجين بالأدوات والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح، حيث نسعى في جامعة أبوظبي باستمرار إلى دعم أبنائنا وخريجينا بفرص متنوعة، تعزز مهاراتهم في التوظيف من خلال المبادرات وورش العمل التي تركز على مختلف القطاعات."

من جانبها، قالت دانا صالح، مدير أول مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي: “نتطلع إلى الترحيب بطلابنا وخريجينا، في الأول والثاني من يونيو، لربطهم بمؤسسات وشركات مرموقة في المنطقة، ولا سيما أن دورة المعرض لهذا العام التي ستقدم نصائح قيّمة حول تكوين أفضل الانطباعات أثناء مقابلات العمل، والمهارات المطلوبة ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل، وكذلك معلومات مهمة عن فرص التوظيف المتاحة في قطاعات ومجالات متنوعة. وسيركز مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي على بناء علاقات قوية مع المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة في محاولة لربط الطلاب والخريجين بكبار أصحاب العمل المحتملين، مدركين أهمية مثل هذه الأحداث، كمعرض جامعة أبوظبي للتوظيف، في خدمة الأطراف المعنية عبر تزويد الشركات والمؤسسات بمرشحين مؤهلين، وتمكين الطلاب والخريجين ببدء حياتهم المهنية في شركات مرموقة."

وقال ممثل عن شركة نون: "سعداء بأن نكون جزءاً من معرض جامعة أبوظبي للتوظيف، ودعم تطوير ونمو طلبة وخريجي الجامعة لاسيما المواطنين منهم، ونتطلع إلى تقديم فرص عمل تسهم في صياغة مستقبل التجارة الإلكترونية في مجتمعاتنا، ونحرص دوماً على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة أبوظبي لتحقيق أهداف نون ".

وقالت سونال ساشديف، مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة ليدر هيلثكير المشاركة في المعرض: "المهنة هي رحلة، وكل رحلة هي فرصة لتعلم كل جديد، ونحن في "مجموعة ليدر للرعاية الصحية" نسعى باستمرار لتقديم فرص العمل المناسبة، والدعم، والإرشاد، لطلاب جامعة أبوظبي، لمساعدتهم على المضي قدماً في مسيرتهم المهنية. ونهدف إلى منح طالب وخريج جامعة أبوظبي، هذه المؤسسة التعليمية التي تحظى بسمعة

طيبة في المنطقة، تجربة العمر من التعلم والنمو المتسارع منذ اليوم الأول لبدئه العمل معنا، ونشجع الطلاب المتحمسين على متابعة التميز في مجالاتهم، والبحث عن الفرص المليئة بالتحديات للعمل والتدريب في شركتنا."

وتقدم جامعة أبوظبي، بمقراتها المتعددة، بيئة تعليمية جذابة، وتعليماً أكاديمياً عالي الجودة، وبرامج دراسية معتمدة دولياً، لرفد طلبتها وخريجيها بأحدث المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين بالجامعة 7,800 طالب، ينتمون إلى 80 جنسية مختلفة، ومنتظمين في كليات الآداب والعلوم، والأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم جامعة أبوظبي برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/ar/home

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7500 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC)في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من(EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، كما حصلت كلية العلوم الصحية على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA) .

وفقاً لتصنيف "كوكاريللي سيموند" العالمي (QS) لجامعات العالم لعام 2020، تصنف جامعة أبوظبي بين أفضل 701-750 جامعة في العالم، ومن بين أفضل 150 جامعة في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وحصلت على المركز الثالث

عالمياً من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين وفقاً للتصنيف، والمركز الـ11 عالمياً ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلاب الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

ساره فراح

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