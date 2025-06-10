رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض بيج 5 كونستراكت مصر(BIG 5 Construct Egypt 2025) ، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وفي ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الإنشاءات في مصر، تتطلع العديد من الشركات إلى استكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة بالمنطقة. ومن هذا المنطلق، تبرز راكز في دولة الإمارات كمنصة استراتيجية تدعم الشركات المصرية في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إجراءات تأسيس سلسة ومرافق فعّالة من حيث التكلفة وموقع قريب من مشاريع بنية تحتية رئيسية.

ويُعد المعرض فرصة للقاء نخبة من قادة القطاع في مختلف المجالات، بما في ذلك مواد البناء والأدوات المستخدمة في التشييد والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتقنيات الرقمية والطاقة الشمسية والتشطيبات الداخلية والتصميم الحضري. كما تؤكد مشاركة راكز التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي وتعزيز تدفقات الاستثمار في مختلف أرجاء المنطقة.

وتشهد إمارة رأس الخيمة اهتماماً متزايداً كمركز إقليمي وعالمي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعقارات، مدفوعة بمبادرات كبرى مثل منتجع "وين" بقيمة 5 مليارات دولار وشبكة قطار الاتحاد. وتعمل الإمارة حالياً على تنفيذ أكثر من 1,000 مشروع نشط بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي. ويعزز موقعها الاستراتيجي، الذي يوفّر وصولاً مباشراً إلى طرق التجارة الإقليمية والعالمية عبر موانئ متطورة، من جاذبيتها للشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد بقطاع الإنشاءات.

تماشياً مع التوجه المشترك لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية نحو تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الصناعي، ودعم ريادة الأعمال، توفر راكز منصة متكاملة وموثوقة تُمكّن الشركات المصرية من التوسع بكفاءة نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وما بعدها.

وتحتضن راكز في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف شركة متعددة الجنسيات وشركات إقليمية ودولية تعمل في مجال الإنشاءات مثل مجموعة بيكو وشوبا موديولار وهيرا إندستريز ومجموعة فالة وسيتى بي تي ميدل إيست، حيث تستفيد جميع هذه الشركات من بنية راكز التحتية والمصممة لتلبية متطلباتهم الخاصة بالإضافة إلى منظومة العمل الداعمة. كما يُمثل وجود هذه الشركات دليلاً واضحاً على قدرة راكز الاستثنائية في احتواء المشاريع ذات الصلة بقطاع الإنشاءات. وبالوقت ذاته، أسّس حوالي 150 رائد أعمال مصري أعماله لدى راكز على الوجه الذي يرسخ عمق العلاقات التجارية بين بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مشاركتها في معرض "بيج 5 كونستراكت مصر"، تطلق راكز عرضاً حصرياً لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، مخصصاً لزوار المعرض، بقيمة 3,300 دولار أمريكي. يشمل العرض الحصول على إقامة إماراتية، وتسجيل سريع للشركة، إلى جانب الاستفادة من مرافق مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، تشمل مكاتب ومساحات عمل مشتركة ومستودعات وأراضٍ قابلة للتطوير، إضافة إلى خدمات دعم إداري شاملة عبر منصة رقمية موحدة. كما تتوفر خيارات لباقات متعددة السنوات تضمن استدامة الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من رأس الخيمة.

وفي هذا السياق، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، قائلًا: "تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لروّاد قطاع الإنشاءات على مستوى العالم، مستندة إلى مشاريع بنية تحتية رائدة وسياسات اقتصادية جاذبة للمستثمرين. ومن خلال مشاركتنا في معرض بيج 5 كونستراكت مصر، نهدف إلى تعزيز قنوات التعاون مع الشركات الطموحة التي تتطلع إلى أن تكون جزءاً من مسيرتنا التنموية. ويُعد نجاح مئات من رواد الأعمال المصريين في راكز خير دليل على التزامنا المستمر بتمكين الجيل القادم من قادة القطاع، ودعم توسعهم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة."

وبهذه المناسبة، تدعو راكز جميع زوار المعرض لزيارة ممثليها في قاعة 4 منصة رقم D35 في الفترة بين 17 إلى 19 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة من أجل الاطلاع على هذا العرض الحصري.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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