طلبات توقع مذكرتي تفاهم مع وزارة العمل وأخرى مع صناع الخير وبنك قناة السويس لتعزيز بيئة العمل وتمكين الشباب

القاهرة، مصر: في إطار تأكيد دورها كلاعب رئيسي في تطوير القطاع، احتفلت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالحدث السنوي لتكريم "شركاء النجاح" من المطاعم والموردين والهيئات المختلفة. وقد شهد الحفل حضوراً وزارياً ورسميًا رفيع المستوى، شمل السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران، وزير العمل،إلى جانب السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، مما يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين طلبات و الجهات الحكومية في السوق كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية.

وجاء الاحتفال هذا العام بطابع خاص، حيث تزامن مع مرور خمس سنوات على انطلاق طلبات في السوق المصري، وهو ما أضفى بُعدًا احتفاليًا إضافيًا للاحتفاء بالنمو والإنجازات المشتركة. وخلال الحفل، استعرضت طلبات مصر أبرز إنجازاتها خلال السنوات الماضية، وعرضت قصص نجاح ملهمة لشركائها في مختلف القطاعات، مؤكدة التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة من خلال الابتكار والتحول الرقمي. كما كرمت الشركة شركائها الاستراتيجيين من الشركات المحلية والعالمية الذين ساهموا في تحقيق نموًا ملحوظًا خلال العام، مؤكدة أن هذه الشراكات تمثل الأساس الذي ترتكز عليه رحلة النجاح، وتُبرز إيمان الشركة بدور التعاون في تمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة مصر كسوق واعد وجاذب للاستثمار في المنطقة.

وشملت الجوائز هذا العام عدة فئات، جاءت في مقدمتها فئة الشركاء الاستراتيجيين، والتي ضمّت نخبة من المؤسسات الكبرى التي كان لها دورًا بارزًا في تحقيق إنجازات نوعية في السوق المصري، وهم: مجموعة طلعت مصطفى، شركة حسن علام القابضة، فودافون، البنك التجاري الدولي (CIB)، وماستركارد، تقديرًا لشركاتهم الممتدة في مجالات التطوير المجتمعي، والتحول الرقمي، والخدمات المالية المبتكرة. أما فئة شركاء التميز، فقد شهدت تكريم مجموعة من الشركات العالمية الرائدة التي ساهمت في إطلاق مبادرات مؤثرة وتطوير منظومة الخدمات، وهم: نستله، بيبسيكو، دومتي، إيديتا، وأمريكانا للمطاعم، لما قدموه من شراكات ناجحة أسهمت في إثراء تجربة العملاء وتعزيز جودة الخدمات على مدار العام.

كما فازت كل من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة صناع الخير للتنمية بجائزة الابتكار من أجل الخير Tech4Good ، تقديرًا لدورهما الرائد في توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا المجتمع وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام طلبات مصر بدمج الابتكار بالتأثير الإيجابي، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة فاعلة لتحقيق الخير المجتمعي. وفي فئة شركاء النجاح، تم تكريم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والمطاعم التي كان لها بصمة واضحة في تقديم تجارب مميزة وتحقيق نسب نمو مرتفعة، من بينها: بابا جونز، وبيتزا ستيشن، وبافالو برجر، وبازوكا، وسيلانترو، وكانساس فرايد تشيكن، وأما سوشي، وكارفور، ومترو ماركت، ومارس، والمراعي، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكات في تطوير المنظومة وتلبية احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات.

شهد الحفل توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين تؤكدان التزام طلبات بمواصلة دعم بيئة العمل الآمنة وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب. جاءت المذكرة الأولى بين طلبات مصر ووزارة العمل في إطار مبادرة الوزارة "سلامتك تهمنا"، الهادفة إلى تعزيز السلامة المهنية لسائقي التوصيل وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة. وقع المذكرة كل من المهندس محمد محسن، رئيس العمليات اللوجستية لطلبات مصر، والأستاذة مها صالح، رئيس الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، وبحضور معالي السيد محمد جبران، وزير العمل. أما المذكرة الثانية فجاءت بين طلبات مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك قناة السويس لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "سكة رزق"، التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والفئات الأكثر احتياجًا. شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والأستاذ عمرو طنطاوى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، والدكتورة نور الزيني ،رئيس قطاع الشمول المالي والإتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية ببنك قناة السويس.

وتعقيباً على هذه المناسبة المهمة، صرحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر، قائلة: " يمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة طلبات مصر، ليس فقط للاحتفال بخمس سنوات من العمل في السوق المصري، ولكن لتجديد التزامنا تجاه شركائنا وعملائنا والمجتمع ككل. نحن نؤمن أن النجاح لا يتحقق بشكل فردي، بل من خلال شبكة من الشراكات القوية التي تشكل العمود الفقري لنمونا." وأضافت: " على مدار الأعوام الماضية، ركزنا على بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التحول في قطاع التجارة الإلكترونية وتساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب. ومن خلال التعاون المستمر مع الحكومة والقطاع الخاص، نعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والخدمات التكنولوجية في الشرق الأوسط. رؤيتنا المستقبلية تركز على الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين شركائنا ليحققوا نمواً حقيقياً ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني."

وفي سياق متصل، علق محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر، قائلًا: " النجاح الاستثنائي لـ طلبات مارت يرتكز بشكل أساسي على قوة وفاعلية شبكة موردينا وعلاماتنا التجارية الشريكة، الذين كانوا العامل الحاسم في تقديم تجربة تسوق سريعة وموثوقة للمستهلك المصري". وأضاف: "إدراكًا منا للدور الحيوي الذي نلعبه في قطاع التجارة السريعة ، فإننا نؤكد التزامنا المتواصل بالعمل على رفع كفاءة سلاسل التوريد بشكل مستمر وتوسيع قاعدة شراكاتنا، لدعم النمو المتسارع لهذا القطاع الواعد في مصر. سيبقى تركيزنا الأساسي دائماً موجهاً نحو الجودة والابتكار، لضمان تقديم أفضل وأكثر تجربة خدمة لعملائنا."

وفي إطار رؤيتها واستراتيجيتها التوسعية الشاملة، تؤكد طلبات مصر التزامها بتعزيز ريادتها في قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في خدماتها التي تتجاوز مجرد التوصيل لتشمل الدفع الإلكتروني، ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية. وتهدف طلبات، عبر توسيع نطاق خدماتها عبر "طلبات مارت"، إلى توفير تجربة تسوق سلسة وفعّالة لعملائها، مع التزام عميق بدعم الشركات المحلية وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة.

-انتهى-

#بياناتشركات