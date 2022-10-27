دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود النسخة السنوية الثامنة من معرض العقارات والاستثمار الفلبيني (PPIE)، أكبر معرض دولي للعقارات والاستثمار في الفلبين، إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة في 5-6 نوفمبر 2022.

سيسلط معرض الاستثمار الدولي، الذي سيقام في فندق كراون بلازا في الشيخ زايد دبي، الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للفلبين باعتبارها الاقتصاد الأسرع نموًا بين منافسيها في آسيا، مما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفلبين أعلى نمو في المنطقة بنسبة 7.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2021. وفي الوقت نفسه، سجلت الفلبين نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 في المائة في الربع الأول من عام 2022، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد.19-

ومن بين أسباب هذه التطورات الاقتصادية التغيير في التحويلات المالية الخارجية. أظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي الفلبيني أن تدفق تحويلات العمالة خارج الفلبين بلغ 2.92 مليار دولار التي تم إرسالها عبر البنوك في يوليو 2022، وقد سجل زيادة قياسية بنسبة 2.3 في المائة، من 2.85 مليار دولار في العام السابق. ساهم 128.39 مليون دولار من التحويلات من دولة الإمارات إلى حد كبير في الزيادة - مما يجعلها من بين المصادر الأولية لثابتة للتحويلات الشخصية.

يعد سوق العقارات المحلي من بين القطاعات عالية النمو التي لا تزال تستفيد من النتائج الإيجابية للتقدم الاقتصادي الاستثنائي وظروف الأعمال المناسبة للاستثمار في الفلبين.

يدفع تدفق الفلبينيين في الخارج والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من البيزو عجلة الاستثمار في قطاع العقارات في الفلبين.

كما أنه ينعكس جيدًا في زيادة المبيعات من رقمين إلى ثلاثة أرقام على أساس سنوي كما سجلت الأقسام الدولية لمطوري العقارات الفلبينيين الذين يمارسون الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على سبيل المثال، شركة أيالا لاند للمبيعات الدولية، سجلت نموًا أساسيًا في مبيعات السنوية لليوم بنسبة 203 في المائة من حيث القيمة و183 في المائة في الوحدات هذا العام، سجلت زيادة بنسبة 31 في المائة في قيمة السنوية لليوم و 41 في المائة السنوية لليوم في مبيعات الوحدات في الإمارات العربية المتحدة. هذا يجعل مبيعاتهم في الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة مع مبيعاتهم الدولية في الولايات المتحدة، والتي كانت أكبر مصدر منفرد للمبيعات لأيالا لأطول وقت، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فلبينو تايمز.

كانت الزيادة في الطلب على العقارات من الإمارات العربية المتحدة مدفوعة بفرص العمل المواتية وتزايد الاستثمارات بين الفلبينيين في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط

قال سعادة جاسلين م. كوينتان، سفير الفلبين لدى الإمارات العربية المتحدة: "إن عودة معرض العقارات والاستثمار الفلبيني هذا العام يتحدث عن الكثير عن الانتعاش القوي والنمو الاقتصادي النابض بالحياة لقطاعي الاستثمار والعقارات في الفلبين جنبًا إلى جنب مع التوقعات المالية العالمية، خاصة هنا في الإمارات العربية المتحدة. لقد علم الوباء مكاتبنا الخارجية أنه يجب عليهم استخدام أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في الاستخدام الجيد والاستثمارات المفيدة، من أجل ضمان نوعية حياة أفضل لهم ولأسرهم في المستقبل. أود أن أشيد بمجموعة نيوبريسبكتيف ميديا لتنظيمها الحدث السنوي، الذي يجمع كبار مطوري العقارات من الفلبين، لتنمية العقلية الاستثمارية لرعايانا في الإمارات العربية المتحدة.

صرح سعادة ريناتو إن دويناس جونيور، القنصل العام الفلبيني في دبي: "امتلاك منزل في الفلبين هو حلم مشترك بين الفلبينيين في الخارج. إنه بمثابة شهادة على سنوات تضحياتهم وعملهم الجاد في الخارج PPIE بمثابة وسيلة لرعايانا الأعزاء في الإمارات للمساعدة في تحقيق هذا الحلم، والسماح لهم بالتعرف على طرق القيام باستثمارات سليمة لضمان أمنهم المالي وضمان تقاعد مريح في المستقبل".

وقالت الدكتورة كارين ريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوبريسبكتيف ميديا: "معدل النمو المتوقع الذي تمت ترقيته بنسبة 6.5 في المائة هذا العام يجعل الفلبين قوة اقتصادية بين أقرانها. هذا يجعلنا واثقين أكثر من أي وقت مضى في مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا واثقين أننا نسعى لجعل بلدنا كمركز استثمار رئيسي في المنطقة للفلبينيين والمستثمرين الأجانب. منذ إنشائها، كانت PPIE دائمًا تساهم في مسيرة تطور بلدنا، وعودة معرضنا الدولي السنوي تبرز هذا الالتزام في المقدمة. ونتيجة لمحاولتنا المستمرة لجلب الاستثمارات من الفلبينيين في الخارج، فقد ساعدنا في خلق عقلية الادخار والاستثمار التي تحسن الحياة للأجيال القادمة.

قال فينس أنج، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا : "ولدت PPIE من حلم مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا برؤية كل العاملين خارج الفلبين يعيشون حياة مؤمنة حتى أثناء تقاعدهم. هذه الرؤية لم تتضاءل أبدًا. نحن نشجع الفلبينيين والمستثمرين من الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في الإصدار الثامن من PPIE وأن يصبحوا متمكنين من حيث التعامل مع مواردهم المالية ومدخراتهم واستثماراتهم، وحتى من حيث مهارات ما بعد الوباء التي من شأنها أن تجعلهم أكثر رواجًا الموظفين في الإمارات العربية المتحدة. سيساعدهم هذا الحدث المجاني الذي يستمر يومين على متابعة قرارات مستنيرة اليوم من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياتهم على المدى الطويل. "

في هذا الحدث المجاني، يمكن للحضور استكشاف مجموعة من العقارات والحلول والخدمات التجارية - من مطوري العقارات الرائدين في الفلبين إلى البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والاستثمارية والادخارية المدعومة من الحكومة والتجارة الإلكترونية ومراكز تحويل الأموال.

قد يحضر المشاركون أيضًا العديد من الخطابات الرئيسية من خبراء الصناعة والرؤساء التنفيذيين لكبار مطوري العقارات في 20 منتدى، والتي تعرض موضوعات مثل الاستثمار العقاري وخيارات الادخار للعاملين خارج الفلبين، والقروض الحكومية والفرص التجارية لهم، ومحادثات التطوير الذاتي، والكثير الكثير.

ستشارك PPIE 2022 من قبل آر إل سي للسكن كراعٍ ذهبي وفيدرالي لاند وجرين فيلد للتطوير ودوبل دراجون و أيالا لاند كرعاة فضة. يشمل العارضون هاوس لاند ودي ام سي آي وستا لويسا و البنك المركزي الفلبيني والطيران الفلبيني.

كما ستنضم إلى هذا الحدث منظمات مختلفة مقرها الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك النادي الاجتماعي الفلبيني ؛ معهد مهندسي الكهرباء في الفلبين - فرع أبو ظبي ؛ الجمعية الفلبينية للمهندسين الميكانيكيين - فرع الإمارات العربية المتحدة ؛ معهد مهندسي الإلكترونيات والاتصالات في الفلبين - فرع الإمارات العربية المتحدة ؛ رابطة المهندسين الفلبينيين ؛ المعهد الفلبيني للمحاسبين القانونيين - دبي ؛ جمعية الممرضات الفلبينيات في الإمارات ؛ جمعية المهنيين والمعاونين في مجال الموارد البشرية ؛ ومجلس بيانيهان أبو ظبي ؛ ومجتمع باريستا في الشرق الأوسط ؛ جمعية مست السقاة ؛ وجهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيشارك طلاب من مدارس مختلفة - بما في ذلك مدرسة الألفية الفلبينية الخاصة، والمدرسة الفلبينية العالمية، والمدرسة الفلبينية الخاصة الجديدة، ومدرسة الشرق الأقصى الخاصة - في عدد من المسابقات خلال الحدث.

باعتبار منتدى الأعمال والاستثمار الفلبيني الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، صنعت PPIE 2022 التاريخ في منطقة الخليج لجلب أكثر من 24500 زائر جيد خلال نسخها السبع الماضية.

#بياناتشركات

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حولPPIE

يعد منتدى الأعمال والاستثمار الفلبيني الأكبر والأطول عمراً والأكثر ثقة في الشرق الأوسط في نسخته الثامنة. حققت الإصدارات السبع الماضية من PPIE تاريخًا في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال جذب أكثر من 24500 زائر عالي الجودة.

وقد حضر هذا الحدث باستمرار كبار مطوري العقارات الرائدين؛ البنوك؛ شركات التأمين؛ المؤسسات المالية والاستثمارية والادخارية المدعومة من الحكومة؛ مراكز تحويل الأموال ؛ ومقدمي الخدمات.

لمعرفة المزيد عن PPIE 2022، تفضل بزيارة www.ppie.ae ، أو اتصل بـ:

رين ديمانتلا

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا

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عن جهة التنظيم:

مجموعة نيوبريسبيكتيف ميديا

الاتصالات التسويقية المتكاملة

منذ إنشائها في عام 2011، قدمت محموعة نيوبريسبكتيف ميديا خدماتها لأكثر من 1000 علامة تجارية وشركة ، بما في ذلك 20 وكالة حكومية رئيسية في الإمارات العربية المتحدة (اتحادية ومحلية) ، وأكثر من 30 مؤسسة مصرفية ومالية في الشرق الأوسط ، و 10 من أفضل مطوري العقارات في آسيا ، على رأس قائمة طويلة من الشركات في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والضيافة والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية في 36 دولة.

وسائل الإعلام والنشر

تنشر مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا مجلة 999 ، وهي المطبوعة الرسمية باللغة الإنجليزية لوزارة الداخلية الإماراتية نيابة عن الوزارة. كما أن الشركة هي الناشر لصحيفة فلبينو تايمز، وهي أكبر صحيفة في الإمارات العربية المتحدة مع 250 ألف قارئ أسبوعيًا وأكبر منصة وسائط رقمية واجتماعية للفلبينيين في الشرق الأوسط. تتم قراءة صحيفة فلبينو تايمز في 236 دولة وفقًا لـ تحليلات جوجل وتتلقى ما متوسطه 20 مليون مرة ظهور شهريًا.

المعارض والمؤتمرات

مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا هي الجهة المنظمة لمعرض العقارات والاستثمار الفلبيني، وهو الآن في نسخته الثامنة، وهو أضخم وأكثر معرض استثمار عقاري فلبيني دوليًا موثوقًا به. تنظم مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا جوائز مقدمة من الفلبينوتايمز وذلك احتفالا بعامها الخامس، وهي الجوائز الأكثر شهرة من نوعها في المنطقة واحتفال السجادة الحمراء المتألقة الحصري الذي يكرم المتميزين العالمين والعلامات التجارية.

لمعرفة المزيد عن مجموعة نيوبريسبكتيف ميديا، يرجى التواصل مع :

فينس آنغ

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا

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