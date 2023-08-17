

حصلوعلى درجة الماجستير التنفيذي من جامعة لاروش العالمية

الخريجون أتموا بنجاح برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية المقدم من وزارة السياحة في السعودية

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت ماريوت الدولية عن تخرج 49 طالباً وطالبة من منسوبيها من برنامج الماجستير التنفيذي من معهد لا روش في ماربيا بإسبانيا والمقدم من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية. ويشكّل خريجو البرنامج العاملون في فنادق ماريوت بالمملكة العربية السعودية حوالي ربع العدد الإجمالي للطلاب، والذين أتموا بنجاح درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية. حيث استمر البرنامج تسعة أشهر وتضمن عددًا من الوحدات الدراسية في مجال الإدارة والأعمال، ومنها العمليات الفندقية، والقيادة، والإدارة المالية، واستراتيجية الأعمال التجارية الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الفنادق الفاخرة.

يذكر أن معهد لا روش تأسس عام 1979 ويشتهر بتطوير أفضل المواهب في مجال السياحة والضيافة، حيث حاز على اعتماد QS فئة خمس نجوم واعتماد NECHE الذي يمنح لأفضل المؤسسات المرموقة ومنها جامعتا ييل وهارفارد، بالإضافة إلى مكانته المتميزة في القطاع نظرًا للمستوى التعليمي المتميز للمعهد.

عبر نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة السعودية والبحرين ومصر لدى ماريوت الدولية أحمد حزين: "يسرنا تهنئة الخريجين التسعة والأربعين على إتمامهم متطلبات الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية من معهد لا روش المرموق. فتفانيهم وشغفهم بتقديم أفضل التجارب الفريدة للضيوف سيسهم في تعزيز معايير الضيافة وتحقيق مزيد من التميز في المملكة العربية السعودية، كما إن تعيين وتطوير المواطنين الموهوبين جزء أساسي من استراتيجيتنا في السعودية ويؤكد التزامنا الراسخ تجاه نمو قطاع الضيافة بالمملكة."

وتجدر الإشارة إلى أن التزام ماريوت الدولية بتطوير الموهوبين يتجلى عبر فرص التعليم المتقدمة والبرامج الفريدة التي تقدمها ماريوت مثل برنامج تحسين الذي يتشارك أهدافه مع مبادرة "أهلها 2022"، التي أطلقتها وزارة السياحة السعودية بهدف تمكين المواطنين من رفع مستوى قدراتهم واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة النمو المتسارع في القطاع السياحي المزدهر. وتنسجم تلك المبادرة مع التغييرات التي أرستها رؤية المملكة للعام 2030 والتي تهدف إلى استحداث مليون وظيفة جديدة في قطاع السياحة، واستقطاب 100 مليون زائر إلى المملكة سنويًا، فضلًا عن رسم مسار القطاع السياحي بحيث يساهم بنسبة 10 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية بحلول العام 2030.

وبكل فخر تهنئ ماريوت الدولية منسوبيها الخريجين في السعودية وهم بلال السعداوي، حاتم السندي، حسام الغامدي، حسن الأسمري، حمزة الحجيلي، رزان البكر، رائد العتيبي، رشاد مرسي، رويدا بن كليب، ريان اليوسف، زهير عبدالفتاح، سعود اللويحق، سعيد بقشان، سماهر حمزة، عبدالحميد غازي، عبدالرحمن الرفاعي، عبدالعزيز الحربي، عبدالعزيز الدليمي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز فلمبان، عبداللطيف الغصن، عبدالله الدويش، عبدالله الشريف، عبدالله الصبحي، عبدالله آل شاكر، عمار عتيق، عمر السعداوي، عمر يوسف، فيصل الطلحي، كوثر باقارش، محمد الباشا، منصور الغامدي، ميسه بندقجي، نادر العتيبي، نجد الرويلي، نجلاء الزهراني، نجود الحميد، نداء فطاني، نهى الدقس، نهيل عالم، نواف باشميل، نوران صعيدي، نوره العتيبي، هالة جمال، هالة رئيس، هوازن الرشود، وضحاء الرويس، وليد الخضيري، وليد الكناني.

تدير ماريوت الدولية حاليًا أكثر من 35 فندقًا في المملكة العربية السعودية تحت مظلة 11 من علاماتها التجارية المرموقة، ومنها الريتز-كارلتون، وذا لكشري كولكشن، وجي دبليو ماريوت، وشيراتون، وفنادق ماريوت، وألوفت. كما تخطط الشركة لافتتاح أكثر من 35 فندقًا جديدًا بالمملكة.

#بياناتشركات

- انتهى -

يقع مقر ماريوت الدولية رمزها في بورصة (NASDAQ: MAR) في مدينة بيتيسدا بولاية ميريلاند الأمريكية، وتضم ما يقارب 8,600 فندقًا ومنتجعًا تحت مظلة 31 علامة تجارية رائدة في 139 دولة وإقليمًا. تدير ماريوت الفنادق وترخّص منتجعات امتلاك الإجازات حول العالم، كما تقدم لعملائها برنامج مكافآت السفر المرموق Marriott Bonvoy. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott.com أو التواصل معنا من خلال فيسبوك أو من خلال @MarriottIntl على تويتر وإنستجرام.