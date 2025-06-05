الشارقة، احتفل مركز إكسبو الشارقة بمناسبة اليوم العالمي للمعارض، الذي صادف 4 يونيو، وجاء هذا العام تحت شعار "المعارض تطلق العنان للإمكانات"، في تجسيد لالتزام المركز الراسخ بدعم الحراك الاقتصادي والثقافي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وإبراز الدور الذي تلعبه صناعة المعارض في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وجمع من موظفي المركز.

رحلة ريادة إلى العالمية

تضمن الحفل عرض مادة مرئية سلطت الضوء على رحلة مركز إكسبو الشارقة الحافلة بالإنجازات منذ تأسيسه في عام 1977، كأول مركز معارض على مستوى المنطقة ليكون محطة انطلقت منها مسيرة الريادة والتميز من الشارقة إلى العالم، وبتوجيهات سديدة ودعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلق المركز من مقره الجديد في عام 2002 ليكون الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية بلغت 128 ألف متر مربع، في صرح رسخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث العالمية، حيث ينظم المركز أكثر من 80 معرضاً وفعالية سنوياً، تستقطب نحو 3 ملايين زائر وأكثر من 7 آلاف شركة وعلامة تجارية من نحو 60 دولة.

محرك رئيسي للتنمية الشاملة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن الاحتفال باليوم العالمي للمعارض تأكيد على الدور الاستراتيجي لهذه الصناعة الواعدة التي تدعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن ترسيخ دور قطاع المعارض من أولويات غرفة الشارقة باعتباره محرك رئيسي للنمو وينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى كالسياحة والتي تشهد نمواً ملحوظاً حيث استقبلت الإمارة نحو 1.6 مليون نزيل فندقي خلال عام 2024، بزيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2023، مشيداً بنجاح أجندة معارض مركز إكسبو الشارقة في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة واستقطاب الاستثمارات النوعية ما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.

خطط لمواصلة الريادة

وفي كلمة ألقاها سعادة سيف محمد المدفع خلال الحفل أكد أن الاحتفال باليوم العالمي للمعارض يأتي في وقت يواصل فيه مركز إكسبو الشارقة تحقيق إنجازات نوعية وتوسيع نطاق فعالياته التي استقطبت العام الماضي نحو 3 ملايين زائر لتشمل قطاعات جديدة وواعدة، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 مؤشرات أداء إيجابية وشكلت الشركات الجديدة العارضة ما يقارب 20% مما يعزز سمعة المركز العالمية كوجهة جاذبة للعارضين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت ثمرة جهود دؤوبة لفريق عمل المركز ودعم الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن كل حدث ينظمه المركز من ضمن أكثر من 80 فعالية سنوياً يمثل فرصة لإطلاق إمكانات الشركات ورواد الأعمال، مشيراً إلى أهمية قطاع المعارض ودوره في تعزيز الاقتصاد، حيث تجاوز الإنفاق العالمي المرتبط بالمعارض في عام 2024 مبلغ 398.2 مليار دولار، منها 162.3 مليار دولار كإنفاق مباشر، كما دعم القطاع ما قيمته 233.1 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي لصناعة المعارض.

مؤشرات نمو إيجابية في النصف الأول من 2025

وشهد مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، واستهل المركز أجندة العام الجاري بمعرض "ستيل فاب"، الذي شهد مشاركة نحو 300 شركة من 35 دولة، وتم خلاله توقيع اتفاقيات تجارية كبيرة، ما ساهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز صناعي هام، وشهد مطلع العام تنظيم معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025"، بمشاركة أكثر من 110 عارضين، والذي حقق نجاحاً لافتاً بتسجيل صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 4.3 مليار درهم، وبحضور فاق 15 ألف زائر، كما برز معرض "جواهر الإمارات" في يناير وفبراير بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية ونخبة من المصممين، وتواصلت النجاحات مع معرض "ليالي رمضان" في مارس، ومعرض "هايف للأثاث" في مايو.

وحققت النسخة الخامسة والخمسون من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" في مايو ويونيو أرقاماً قياسية باستقطابها أكثر من 87 ألف زائر ومشاركة 500 عارض محلي ودولي وأكثر من 1800 مصمم ومتخصص، وشهد المعرض مشاركات دولية جديدة من روسيا والمكسيك وتنزانيا ومصر، كما استضاف المركز فعاليات مهمة أخرى مثل "إكسبو كولينير 2025".

أما مركز إكسبو خورفكان، فقد شهد خلال النصف الأول من عام 2025 تنظيم سلسلة من المعارض التجارية والتسويقية والترفيهية، بالإضافة إلى مهرجانات فنية ومسرحية متنوعة، وفي المنطقة الوسطى، نظم مركز إكسبو الذيد بنجاح "معرض الذيد الزراعي" الثاني، مؤكداً دوره في دعم الابتكار الزراعي والأمن الغذائي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

شراكات دولية واسعة

وحرصاً على تعزيز مشاركاته الدولية وبناء شبكة واسعة من علاقات التعاون والشراكات، وقع مركز إكسبو الشارقة نحو 12 اتفاقية تعاون دولية خلال عام 2024، إلى جانب استقباله العديد من الوفود الأجنبية رفيعة المستوى، كما يواصل جهوده على صعيد تطوير قطاع المعارض، وتجلى هذا التوجه في استضافة مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية (WTCA) في الشرق الأوسط، الذي شهد مشاركة قادة وممثلين عن 18 مركز تجارة عالمي.

فعاليات نوعية في النصف الثاني من 2025

ويستعد المركز لأجندة حافلة بالفعاليات والمعارض المتخصصة خلال النصف الثاني من عام 2025، وتشمل هذه الأجندة معارض مهمة بينها معارض ينظمها لأول مرة مثل معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل ومعرض "تنقل المستقبل" ومعرض "ديري تك الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى معارض اعتاد عليها الجمهور في النصف الثاني من العام وهي معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات، وتخفيضات الصيف "العودة إلى المدرسة"، والنسخة السادسة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الإمارات للعطور والعود، ومعرض التعليم الدولي، والحدث الثقافي الأبرز معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الخليج للطلاء.

تكريم المتميزين

وفي ختام الحفل كرم سعادة عبد الله سلطان العويس وسعادة سيف محمد المدفع، عدداً من الموظفين المتميزين وفريق العمل الذي ساهم في تحقيق إنجازات المركز خلال السنوات الماضية، تقديراً لجهودهم في تعزيز نجاحات الفعاليات التي يستضيفها إكسبو الشارقة، والمساهمة في تطوير صناعة المعارض.

وجاءت مشاركة المركز مع دول العالم احتفالها بالنسخة العاشرة من اليوم العالمي للمعارض، بهدف تسليط الضوء على مساهمات صناعة المعارض في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الوعي بأهميتها كأدوات فعالة لتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مختلف القطاعات، فضلاً عن دورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوفير منصات مثالية لهم لعرض منتجاتهم وخدماتهم والوصول إلى أسواق جديدة.

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