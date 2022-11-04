المنتدى الأبرز في قطاع الاتصالات سيجمع نخبة من الخبراء العالميين لتسليط الضوء على أحدث التوجهات ودراسة التحديات الناشئة

أبوظبي: أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز الرائد عالمياً في مجال البحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم أنه سيستضيف الدورة الثامنة والأربعين لاجتماع منتدى البحوث العالمية اللاسلكية في إمارة أبوظبي. ويمثّل الحدث، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، أول مشاركة لمعهد الابتكار التكنولوجي بصفته الجهة المستضيفة للمنتدى المرموق منذ أن أصبح عضوًا في مجلس إدارته العام الماضي.

وسيجمع منتدى البحوث العالمية اللاسلكية هذا العام نخبة من خبراء مجتمع البحوث العالمية اللاسلكية لاستكشاف التحديات والفرص التي تواجه القطاع ودراسة مختلف التوجهات الناشئة فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس (5G) وغير ذلك. كما يستعرض الاجتماع الـ 48 للمنتدى مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في إطار الابتكارات والاتصالات اللاسلكية التي تساهم في تعزيز القيمة عالمياً.

ومن جانبه، قال البروفيسور مروان ديباه، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية لدى معهد الابتكار التكنولوجي، والرئيس العام للجنة التوجيهية لمنتدى البحوث العالمية اللاسلكية: "تماشياً مع التزام معهد الابتكار التكنولوجي نحو تطوير قطاع الاتصالات اللاسلكية، ستساهم استضافة المعهد لحدث هذا العام، تحت عنوان" الابتكار اللاسلكي من أجل عالم أفضل"، في تعزيز مكانته ضمن مجتمع بحوث الاتصالات. ونتطلع في المعهد إلى مقابلة نظرائنا في منتدى البحوث العالمية اللاسلكية لتبادل المعلومات وفهم مختلف المحاور المتطورة في هذا المجال عالي القيمة".

ويذكر أن منتدى البحوث العالمية اللاسلكية يشارك حاليًا في الجهود الرامية إلى نشر تقنيات الجيل الخامس (5G) في مختلف أنحاء العالم، كما يحرص أعضاؤه على متابعة النقاشات المتعلقة بكيفية تلبية متطلبات الصناعات الرأسية المتعددة التي ستستفيد من تقنية الجيل الخامس. وتتمثل الرسالة الرئيسية لمنتدى البحوث العالمية اللاسلكية في النظر إلى ما هو أبعد من إطار التكنولوجيا والأعمال الحالي لتحديد التوجهات البحثية الرئيسية التي ستؤثر على العالم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وبدوره، قال د. نايجل جيفريز، رئيس منتدى البحوث العالمية اللاسلكية: "شهد العامان الماضيان تطورات سريعة في قطاع الاتصالات اللاسلكية ويبدو أن هذا الزخم سيستمر في المستقبل. ونظرًا للتحديات والفرص الواسعة التي تقدّمها تقنية الجيل الخامس (5G) والتقنيات الناشئة المثيرة التي ستستند إليها الشبكات ما بعد الجيل الخامس، فإننا واثقون بأن المناقشات في الاجتماع الثامن والأربعين ستكون ثريّة للغاية. تهانينا لمعهد الابتكار التكنولوجي وإمارة أبوظبي على استضافة هذا الاجتماع الرائد".

ومن الجدير بالذكر أن منتدى البحوث العالمية اللاسلكية ينظم اجتماعين سنويًا ويكون كل اجتماع باستضافة إحدى المنظمات الأعضاء ويتطرق لموضوع محدد، ويتيح كل اجتماع الفرصة للأعضاء والخبراء لتبادل الأفكار والمشاركة في المناقشات والتواصل. وتتم دعوة المتحدثون لحضور جلسات جماعية وورش عمل ومؤتمرات، كما يمكن للأعضاء الاستفادة من فرص القيادة الفكرية والمساهمة في الأوراق البيضاء المنشورة في مجالات خبرتهم بالتزامن مع الحدث.

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

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نبذة عن مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية (AIDRC):

يسعى مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية في معهد الابتكار التكنولوجي إلى تحقيق الريادة في الجيل التالي من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة والتطبيقات والخدمات الآمنة. ويعمل المركز على تعزيز اعتماد الأنظمة المستقلة الذكية المتصلة التي تتميز بالأمان والموثوقية وتوفر الاستدامة في مجال الأمن السيبراني عالي التأثير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاتصالات اللاسلكية (B5G، 6G)، بغية تقديم حلول تشغيلية وعملية للتحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق في رحلتها نحو التحول الرقمي. ويقيم المركز شراكات وعلاقات تعاون ع كبرى المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، و3GPP بما يخدم المجتمع الإماراتي والمنطقة بشكل عام على المدى البعيد، كما يعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي للأغراض المشروعة والهادفة بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة: https://www.tii.ae/ai-and-digital-science

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