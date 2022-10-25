دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، 47,415 زائراً في دورته الرابعة والعشرين.

شارك في المعرض، الذي عقد تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، 7501, شركة من 55 دولة حول العالم. واستعرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022"، على مدار أيامه الثلاث، أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وتقنيات تحلية المياه بمشاركة كبرى الشركات من المنطقة والعالم.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام والإقبال الواسع الذي شهده من الزوار والمختصين من المنطقة والعالم. كما أشاد معاليه بالتقنيات والحلول المبتكرة التي عرضتها الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف دول العالم. وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم الدورة المقبلة من "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" من 2 إلى 4 أكتوبر 2023.

احتضن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" هذا العام 20 جناحاً دولياً، واستقطب رعاية 64 مؤسسة محلية وعالمية. وعلى مدى أيام المعرض الثلاث، تم عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). وتعد لقاءات الأعمال وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية فرصة مثالية للعارضين لتوسيع أعمالهم وترسيخ علاقات تجارية متميّزة، والوصول إلى متعاملين جدد وبحث فرص التعاون مع شركاء محتملين.

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 110 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية، وغيرها من موضوعات حيوية.

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