تجسيداً لالتزامها بإتاحة مسيرة تعليمية متميزة ومتنوعة لطلبتها

منذ انطلاق مسيرتها تعاونت جامعة أبوظبي مع العديد من الجامعات البارزة حول العالم لتقديم تجارب تعليمية رفيعة لطلبتها

في إطار برامج تبادل المعارف والخبرات رحبت جامعة أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية بالكثير من الطلاب الدوليين.

كلية الهندسة بجامعة أبوظبي تقدم لطلبتها مسارات متقدمة للتسجيل في برامج شهادات الماجستير الدولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الدولية العريقة لتطوير منهاجها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم مسيرة تعليمية متنوعة ومتميزة لطلبتها بهدف تنويع مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم المهنية المستقبلية. ومنذ إنشائها، وفرت جامعة أبوظبي فرصاً تعليمية دولية لما يزيد على 455 طالباً من كلية الهندسة بالتعاون مع نخبة المؤسسات التعليمية في العالم.

وتماشياً مع التزامها بتقديم مسيرة تعليمية متنوعة لطلبتها، تواصل كلية الهندسة العمل عن كثب مع كليات من جامعات دولية رائدة، بما في ذلك جامعة بوردو، وجامعة فيينا للتكنولوجيا، والجامعة التقنية في برلين، وجامعة سونجكيونكوان، وجامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وجامعة لويزفيل، وجامعة جدة، وجامعة أونتاريو تك- نظم الطاقة والعلوم النووية. وتستثمر الكلية هذا التعاون في مجموعة من المجالات والقطاعات المختلفة لضمان حصول الطلاب على خيارات متنوعة تلبي اهتماماتهم في فروع الإدارة الهندسية، والهندسة المعمارية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحواسيب، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والطيران، والهندسة الميكانيكية.

كذلك تقدم الكلية لطلبتها مسارات متقدمة للتسجيل في برامج شهادات الماجستير الدولية، من خلال منح طلبة الهندسة المدنية فرصة إنهاء دراساتهم في جامعة إلينوي في إربانا شامبين، والحصول على شهادة الماجستير في العلوم من جامعة إلينوي. وعلى غرار ذلك، يمكن لطلاب الهندسة المدنية الحصول على درجة الماجستير من كلية ترينيتي في دبلن في برنامج المسار 4 + 1 الذي تقدمه جامعة أبوظبي.

كما وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع "بوليتكنيكو دي ميلانو" كبرى جامعات التقنية في إيطاليا، والمتخصصة في الهندسة المعمارية، والتصميم الصناعي، والهندسة. وبموجب هذه الشراكة ستقام أنشطة ومشاريع ثنائية ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات ونقلها. وجدير بالذكر أن جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو صُنفت ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى العالم وفق "تصنيف كيو إس للجامعات العالمية" في فئة الهندسة والتكنولوجيا.

وتعمل كلية الهندسة في جامعة أبوظبي حالياً على نيل الاعتماد المبدئي لدرجة البكالوريوس الجديدة في تكنولوجيا المعلومات الرسومية من جامعة ولاية أريزونا، وهو برنامج 3 + 1، يتيح للطلبة فرصة إكمال عام واحد في جامعة ولاية أريزونا خلال دراستهم في جامعة أبوظبي. ورحبت الكلية في خريف 2021 بالطلاب الدوليين الإندونيسيين لدراسة عدد من المساقات كجزء من "جوائز التنقل للطلاب الدوليين الإندونيسيين"، مما يجعلها واحدة من كليات الهندسة القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتم اختيارها كجزء من البرنامج.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "يسعدنا التعاون مع جامعات عالمية مرموقة، تقدم برامج تعليمية مميزة وفرصاً قيّمة لطلبتنا في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، إذ أن جامعة أبوظبي تولي جل اهتمامها لمنح طلبتها رحلة أكاديمية شاملة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات المعاصرة التي تعدهم إعداداً متميزاً لسوق العمل في المستقبل. وتحرص كلية الهندسة على تشجيع طلبتها للتعامل مع التحديات الجديدة، وتطوير فهمهم في مختلف المجالات من خلال تعاوننا مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً."

تعد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي إحدى أكبر كليات الهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم لطلبتها مجموعة من برامج الهندسة والتقنية في البكالوريوس والدراسات العليا، مع طرحها المستمر لبرامج دراسية جديدة ومبتكرة.

وأصدرت الكلية حتى الآن 4,940 شهادة، وتخرج منها 4,770 مهندساً، من بينهم 32% من الإناث و36% من الإماراتيين. وأفاد 94% من خريجيها أنهم راضون عن تجربتهم التعليمية في جامعة أبوظبي، وأشار 86% منهم إلى أنهم يعملون حالياً أو يتابعون دراستهم في مجال ذي صلة باختصاصهم.

لمزيد من المعلومات حول برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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