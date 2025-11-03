الشارقة، في إطار استعدادات "هيئة الشارقة للكتاب" لتنظيم الدورة الـ44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، عقدت اللجنة الأمنية الخاصة بالمعرض اجتماعها التنسيقي، لمناقشة خطط الأمن والسلامة وإجراءات الإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة انعقاد المعرض الذي يقام من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق "ساند" التطوعي، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإسعاف الوطني، استعرضت خلال الاجتماع آليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المشاركة.

وناقش أعضاء اللجنة الأمنية خطط توزيع المهام وتحديد أدوار الفرق المشاركة في حالات الطوارئ، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية الخاصة بالإخلاء ونقاط التجمع، حيث تم تحديد بوابة التعاون في مركز إكسبو الشارقة كنقطة تجمع رئيسية أثناء تنفيذ تمرين الإخلاء، بهدف التأكد من جاهزية جميع الجهات واستعدادها الكامل للاستجابة الفورية والفعّالة في حالات الطوارئ.

ونفّذت اللجنة الأمنية تمريناً عملياً لمحاكاة الإخلاء في مقر مركز إكسبو الشارقة، بهدف التأكد من جاهزية فرق الأمن والسلامة وقدرتها على الاستجابة السريعة والمنسقة في حالات الطوارئ. وشمل التمرين اختبار كفاءة مسارات الإخلاء ونقاط التجمع وآليات التواصل بين الجهات المشاركة، بما يضمن سلامة الزوار والمشاركين، ويعزز جاهزية المركز لاستقبال آلاف الزوار خلال أيام المعرض.

وأكد بدر محمد صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، أن سلامة الزوار والمشاركين تمثل أولوية في جميع فعاليات الهيئة، موضحاً أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يستقبل سنوياً آلاف الزوار، ما يستدعي تنسيقاً دقيقاً وتكاملاً بين الجهات المعنية لضمان بيئة آمنة وسلسة للجميع.

