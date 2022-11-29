بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي: أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تعاونها مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم فعالية مجتمعية لركوب الدراجات الهوائية في مضمار الوثبة في الثاني من ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق الفعالية، التي تتيح للأفراد والعائلات والنوادي والرياضيين فرصة الاستمتاع بأجواء السباق ضمن أجواء اجتماعية متميزة، في تمام الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للراغبين من عمر 5 سنوات فيما فوق التسجيل والمشاركة في إحدى فئات السباق التي تشمل 16 كم و30 كم و60 كم.

وتعليقاً على ذلك، قال منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في جي 42: "نحرص في جي 42 على تشجيع أسلوب حياة صحي ونشر ثقافة العافية، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية ذلك لفريقنا وللمجتمعات الأوسع. وانطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نسعى في جي 42 إلى دعم التوجه نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة بهدف رفع مستوى الأداء الرياضي وتجنب الإصابات وتحسين عملية اتخاذ القرارات".

وأضاف المنصوري أن جي 42 تولي أهمية خاصة لرياضة ركوب الدراجات، حيث أسهمت سابقاً في فعاليات خاصة بهذه الرياضة بصفتها الجهة الراعية لفريق الإمارات، الفائز مرتين بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية.

ويعكس دعم مثل هذه الفعاليات المجتمعية مدى التزام جي 42 نحو تشجيع مجتمع محبي ركوب الدراجات الهوائية في أبوظبي، ودعم تحقيق طموحات الإمارة عموماً في أن تصبح إحدى الوجهات الرياضية الرائدة.

ومن جانبه، قال سعادة سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "يسعدنا تزايد عدد الفعاليات المجتمعية المقامة في أبوظبي، بما في ذلك تحدي الدراجات الهوائية من جي 42. توفر الفعالية فرصة مميزة للعائلات والأفراد لقضاء وقت ممتع ضمن بيئة صحية، لا سيما أنها متاحة لجميع الفئات العمرية، بدءاً من الصغار ووصولاً إلى الكبار. كما يوفر التحدي فرصة للأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوياتهم الرياضية".

وأضاف: "يسعدنا أن تطلق جي 42 هذه المبادرة المميزة التي تمكّن المجتمع من الاستفادة من المبادرات الحكومة الرامية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراده".

الفعالية مفتوحة أمام الجمهور، ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.premieronline.com/event/g42_community_cycle_6221

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