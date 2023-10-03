"جوائز الأوسكار الخضراء للشرق الأوسط" تحتفي بأبطال الاستدامة/ المسؤولية الاجتماعية للشركات من جميع أنحاء العالم العربي

المتقدمون خضعوا لعملية تقييم صارمة تتماشى مع المعايير الدولية مثل المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطار معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة

دبي، الامارات العربية المتحدة: تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، احتفلت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بالفائزين في الدورة الـ16 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمعروفة باسم "جوائز الأوسكار الخضراء للشرق الأوسط"، خلال حفل مميز استضافه فندق أنانتارا داون تاون في دبي.

تم إطلاق الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في عام 2008، وهي منصة محلية تعتمد تدقيقاً خارجياً من قبل شركة DNV، أحد أشهر مزودي ضمان الأعمال في العالم. وقد اكتسبت الجائزة المصداقية والاحترام والتقدير من خلال اعتماد الأطر والمبادئ الدولية في منهجياتها مثل: المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطار معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وقد حظي حفل تكريم المؤسسات الفائزة برعاية سخية من قبل جهات مرموقة وهي: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، وماكدونالدز الإمارات. وأقيم الحفل باعتباره حدثاً محايداً للكربون بدعم من شركة فارنيك، مما يوازن بشكل فعال أي انبعاثات ناجمة عن النقل أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للسيدة حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، قائلة: "تتجاوز الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كونها منصة تكريم تقليدية، فهي تمثل منصة ديناميكية تعمل على إثراء التعليم وتعزيز الكفاءة، ودعم المعرفة التجريبية ونشر أفضل الممارسات. وهي بذلك تسلط الضوء على الأبطال والنماذج التي يحتذى بها في العالم العربي. وبالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بعام الاستدامة 2023 واستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينطلق الشهر المقبل، فإننا نجد أنفسنا حالياً أمام منعطف حرج، ونواجه قراراً بالغ الأهمية – وهو الاستمرار في تسيير أعمالنا وحياتنا بطريقة غير مستدامة أو احتضان أهداف التنمية المستدامة بكل إخلاص".

من جانبه قال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي في كلمته: "تحرص الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على المضي قدماً في مساعيها، حيث تتخذ خطوات حازمة لدفع عجلة الاستدامة والارتقاء بها في المنطقة العربية. ويتجلى هذا الالتزام من خلال التتويج الناجح لدورة أخرى من الجائزة. ومن جهتي، ألتزم تماماً بدعم جميع مبادراتها التي تغطي المجالات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تسهيل وتعزيز وتنمية الاستدامة ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضاً على المستوى الدولي. ويمكننا بالتعاون معاً إحداث تحولات إيجابية فيما يتعلق بقضايا المناخ وتطوير مركز عالمي لاقتصاد مستدام وداعم للبيئة".

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تزامن مع المرحلة الناشئة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في العالم العربي. وتهدف الجائزة إلى تنوير وإلهام وتحفيز الكيانات على تبني المسؤولية الاجتماعية والممارسات التجارية الأخلاقية وثقافة الشفافية. كما تدعو الجائزة إلى استكشاف أحدث التطورات والاتجاهات والمعايير المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على المستوى الإقليمي. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، قامت الجائزة على مدى ستة عشر عاماً الماضية بالاعتراف والاحتفاء بالكيانات التي أظهرت قيادة استثنائية وتفانياً في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وقد اجتذبت الجوائز منذ انطلاقتها 1,585 تسجيلاً من أكثر من 1,340 مؤسسة تنتمي إلى 14 دولة عربية وتغطي أكثر من 44 قطاعاً.

وشهد العام الحالي تلقي طلبات من مختلف أنحاء المنطقة العربية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما أكد التزام المنطقة بدعم الاستدامة ومسؤولية الشركات. وأشرفت لجنة تحكيم مستقلة بدقة على عملية التقييم، حيث خضعت النتائج للتحقق والتأكيد الخارجي الشامل من خلال كيان خارجي. وتمت مشاركة التقييمات والملاحظات الواردة من لجنة التحكيم بعناية مع المتقدمين، مما قدم رؤى قيمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم توصيات بناءة.

وقد لعبت هذه المنهجية دوراً محورياً في تمكين العديد من المؤسسات من تحسين استراتيجياتها ومخططاتها الخاصة بالاستدامة كل عام. وأقر الحاصلون على الجائزة باستمرار الدور الحاسم الذي تلعبه الجائزة، وخاصة تقييم لجنة التحكيم، في إثراء معارفهم وكفاءتهم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

قائمة الفائزين:

فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة

هيئة كهرباء ومياه دبي – المركز الأول

دائرة البلدية والتخطيط، عجمان - المركز الثاني

هيئة البيئة أبوظبي - المركز الثالث

النيابة العامة دبي - تقدير خاص

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - تقدير خاص

فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة

دائرة الطيران المدني، رأس الخيمة – المركز الأول

شركة العين للتوزيع - تقدير خاص

فئة الأعمال التجارية الكبيرة

شركة أكسنتشر الشرق الأوسط - المركز الأول

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – المركز الأول

شركة نفط البحرين - المركز الثاني

ترايستار للنقل - المركز الثالث

شركة أولماس للمياه المعدنية - المركز الثالث

"في إف إس جلوبال" - تقدير خاص

فئة الأعمال التجارية المتوسطة

كانباك الشرق الأوسط – المركز الأول

بن دسمال للتقنيات الهندسية والإدارة – المركز الأول

شركة كراون الإمارات المحدودة – المركز الثاني

شركة رتال للتطوير العمراني - المركز الثالث

فئة الأعمال التجارية الصغيرة

مجموعة ترانس وورلد – المركز الأول

مدينة لابوتل العمالية - المركز الثاني

شركة آي أس أس ريلوكيشنز- المركز الثالث

فئة الخدمات المالية

البنك الأهلي الأردني - المركز الأول

بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) - المركز الثاني

بنك أفريقيا - المركز الثالث

فئة قطاع الطاقة

شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) - المركز الأول

أرامكو السعودية - إدارة الإنتاج في رأس تنورة - المركز الثاني

مصدر - المركز الثالث

فئة قطاع الضيافة

فندق وشقق تو سيزونز – المركز الأول

كونراد دبي - المركز الثاني

شركة فايف القابضة - المركز الثالث

فنادق دلتا باي ماريوت جميرا بيتش – المركز الثالث

فئة قطاع الرعاية الصحية

أستر دي إم للرعاية الصحية - المركز الأول

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية - المركز الثاني

مستشفى رويال البحرين - المركز الثالث

فئة قطاع الإنشاءات

شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط

فئة قطاع السيارات

مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده

فئة الشراكات والتعاون

القيادة العامة لشرطة أبوظبي- إدارة الشرطة المجتمعية - المركز الأول

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) – المركز الأول

الدار العقارية - المركز الثاني

سدكو القابضة - المركز الثاني

مؤسسة جسور - المركز الثالث

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي مؤسسة مهنية تضم العديد من الأطراف المعنية تأسست في دولة الإمارات عام 2004. و هي مكرسة للنهوض بمبادئ و ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات و الاستدامة في المنطقة العربية. و تعمل على تمهيد الطريق للتواصل و التعلم و تبادل الخبرات و المعرفة في مجالات المسؤولية الاجتماعية و الاستدامة. و كانت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أول شريك تدريب معتمد من معايير مبادرة الابلاغ العالمية لدول الشرق الأوسط الناطقة باللغة العربية لمدة عقد من الزمن. و تعزز الشبكة و تشجع ممارسات الأعمال المسؤولة و تعتمدها من خلال مجموعة من الخدمات و العروض، بما في ذلك دورات تدريبية معتمدة، و البحوث و أفضل الممارسات، الخدمات الاستشارية، خدمات ضمان طرف ثالث، مبادرة جائزة شهيرة و معروفة باسم الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، علاوة على المنصة الفكرية التي تنعقد كل عامين لمناقشة أحدث ما توصل إليه المعنيون في ميادين الاستدامة و المعروف باسم المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.