عجمان - حققت جامعة عجمان أعلى ترتيب لها على الإطلاق في تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات، بعد أن تم تصنيفها لأول مرة في تاريخها ضمن نخبة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، محتلة المركز 397 عالمياً في نسخة عام 2027 من هذا التصنيف الذي يُعد من أبرز وأهم التصنيفات الأكاديمية المعتمدة دولياً.

ويُجسّد هذا الإنجاز مسار التطور المتصاعد الذي تشهده الجامعة على الساحة العالمية، حيث ارتقت من فئة 801-1000 في نسخة عام 2019 من التصنيف إلى المركز 397 عالمياً في نسخة عام 2027، في تقدّم نوعي تحقق خلال أقل من عشر سنوات.

وتُظهر نتائج هذا العام أن جامعة عجمان تتقدّم حالياً على نحو 73.7% من إجمالي مؤسسات التعليم العالي المصنّفة حول العالم، وهو ما يعكس التقدم الملموس الذي حققته الجامعة في عدد من المحاور الجوهرية، من أبرزها السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، والتفاعل الدولي، والأداء البحثي، ومخرجات العملية التعليمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: "يمثل دخول جامعة عجمان إلى قائمة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم محطة فاصلة في مسيرة الجامعة المؤسسية، وتأكيداً على سنوات من العمل الدؤوب لتعزيز الجودة الأكاديمية، والأثر البحثي، والانفتاح الدولي، ومخرجات الخريجين. ومع اقتراب الجامعة من الاحتفال بمرور أربعين عاماً على تأسيسها في عام 2028، يكتسب هذا الإنجاز دلالة خاصة، فهو تتويج لقرابة أربعة عقود من التطور المتواصل، وحصيلة مساهمة شبكة خريجين عالمية تضم أكثر من 45 ألف خريج، فضلاً عن الجهود الجماعية لكل منتسبي جامعة عجمان. والتصنيفات لا تمثل غاية بذاتها، لكنها تظل مقياساً خارجياً مهماً لقياس تقدّم المؤسسة، وهذا الإنجاز يؤكد الدور المتنامي لجامعة عجمان في قطاع التعليم العالي بدولة الإمارات، وحرصنا الدائم على إعداد خريجين قادرين على الخدمة والقيادة وصنع الأثر في عالم سريع التغيرات."

وإلى جانب هذا التقدّم على الصعيد الدولي، عزّزت جامعة عجمان مكانتها على المستوى المحلي، حيث حلّت في المركز السادس على مستوى دولة الإمارات، والمركز الثاني على مستوى الدولة في مؤشر الطلبة الدوليين، والمركز الرابع على مستوى الدولة في مؤشر سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل. وتعكس هذه النتائج قدرة الجامعة المتزايدة على جذب الكفاءات الدولية، إلى جانب تنامي ثقة أصحاب العمل بجودة خريجيها وجاهزيتهم لسوق العمل.

وفي نسخة عام 2027، قيّمت "كيو إس" 8,808 جامعة في 106 دولة حول العالم، وصنّفت من بينها 1,504 مؤسسة على المستوى العالمي و 12 مؤسسة على المستوى المحلي.

ويعتمد تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات في تقييمه على مجموعة من المؤشرات، تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، والأثر البحثي، والتدويل، ومخرجات التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، إلى جانب مؤشر الاستدامة.

وحققت جامعة عجمان نتائج لافتة في محور التدويل، حيث حصلت على العلامة الكاملة 100 من 100 في كل من مؤشري أعضاء هيئة التدريس الدوليين والطلبة الدوليين، كما احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والمركز الرابع على مستوى دولة الإمارات في مؤشر شبكة البحث العلمي الدولية، وهو ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات الأكاديمية العالمية وبناء شراكات بحثية دولية ذات قيمة مضافة.

كما صنّفت "كيو إس" الكثافة البحثية لجامعة عجمان في فئة "مرتفعة جداً"، في إشارة إلى تنامي مكانتها البحثية ودورها المتصاعد في إنتاج المعرفة ودعم الابتكار وتحقيق الأثر التطبيقي.

ويأتي هذا التصنيف امتداداً لمسار من التطور المؤسسي الذي شهدته جامعة عجمان في السنوات الأخيرة، شمل التوسع في البرامج الأكاديمية، وزيادة الإنتاج البحثي، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، وتوسيع نطاق الشراكات العالمية، إلى جانب ترسيخ دورها كجامعة غير ربحية ملتزمة بتوسيع فرص الوصول إلى التعليم، ودعم تطور المعرفة، وتحقيق أثر حقيقي وملموس للطلبة والمجتمع.

ويُرسّخ هذا الإنجاز مكانة جامعة عجمان كمؤسسة تعليمية عالمية الارتباط، نشطة بحثياً، وموجّهة لسوق العمل، وملتزمة بصنع الأثر، في إطار مساهمتها الفاعلة في مستقبل التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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