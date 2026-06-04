تنطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز من نوعه على أجندة المعارض المتخصصة في المنطقة، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، بمشاركة قياسية تضم 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة الجديدة زخماً استثنائياً مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار المصممين والصناع والعلامات العالمية المتخصصة في الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع ويعزز مكانة المعرض كمنصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتصاميم والاتجاهات المستقبلية في صناعة المجوهرات والساعات.

وتضم قائمة الدول المشاركة ثماني دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ولبنان واليمن، إلى جانب إحدى عشرة دولة من خارج المنطقة، هي: الصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا وباكستان وروسيا وسنغافورة وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وخُصّصت خمسة أجنحة دولية كبرى ومتكاملة لكلٍّ من هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند، بما يمنح زوّار الحدث تجربةً فريدة لاقتناء أرقى القطع والاطّلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في وقت يشهد فيه قطاع الذهب العالمي نمواً استثنائياً، حيث تجاوز إجمالي الطلب العالمي على الذهب 5 آلاف طن خلال عام 2025 للمرة الأولى في التاريخ، بقيمة قياسية بلغت 555 مليار دولار، ما يعكس تنامي مكانة الذهب كأحد أهم الأصول الاستثمارية والسلع الفاخرة على مستوى العالم.

أحدث الابتكارات

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم الدورة الجديدة من المعرض يأتي في ظل النمو المتواصل الذي تشهده تجارة الذهب في الدولة، لافتاً إلى أن المعرض يواكب رؤية تدعم استدامة صناعة وتجارة المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة والقطع النادرة، ومشيراً إلى أن الحدث يستعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في هذا القطاع، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبما يضمن تجربة استثنائية تلبي تطلعات العارضين والزوّار والمستثمرين.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن إكسبو الشارقة يحرص على إسعاد العارضين والزوار من خلال توفير بيئة عرض متكاملة تشمل منظومة من الخدمات اللوجستية المساندة بهدف استقطاب المزيد من العارضين كل عام، وتأكيد الجاذبية الاستثمارية المتنامية للشارقة في سوق الساعات والمجوهرات العالمي، ومواصلة ترسيخ مكانة المعرض باعتباره ملتقىً عالمياً يسهم في تعزيز سياحة الأعمال في الإمارة، ويدعم تمكين الشراكات الدولية وفتح آفاق واعدة أمام المبتكرين الشباب لربطهم بالأسواق العالمية المتخصصة في مجال تصميم الذهب والمجوهرات وغيرها من الصناعات الإبداعية.

تشكيلات حصرية

ويضم المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع تشكيلات حصرية متنوعة تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ، ويواكب المعرض أحدث التوجهات من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدّات صناعة المجوهرات وتغليفها.

ومن المتوقع أن يكشف المعرض عن قطع فنية استثنائية ومجموعات محدودة الإصدار، بتصاميم مستوحاة من ثقافات متعدّدة تجمع بين الذهب والزمرّد والياقوت والأوبال، ومن ضمنها تصاميم فريدة تشارك بها منصة "صاغة الإمارات"، التي تستعرض الحرفية المحلية العالية والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات، وتتيح للمصمّمين الإماراتيين فرصة المشاركة والتنافس جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات العالمية، بما يعكس مكانة الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي، ويمنح الزوّار فرصة التعرّف على إبداعات وطنية تمزج الأصالة بالمعاصرة، إلى جانب ما يزخر به المعرض في دورته الجديدة من مشاركات لكبرى العلامات التجارية المحلية التي رسّخت حضورها في سوق الذهب والمجوهرات بدولة الإمارات.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً، فيما تبدأ الزيارة يوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساءً، بما يتيح للزوّار خوض تجربة تسوّق تجمع بين الفخامة والتنوّع، واستكشاف أحدث المجموعات محدودة الإصدار والقطع الفنية الاستثنائية التي تتنافس دور المجوهرات العالمية في تقديمها، واقتناء قطعٍ فريدة تمزج الإبداع المعاصر بالأصالة.

-انتهى-

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