حصدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، 4 جوائز مرموقة ضمن الدورة السادسة من جوائز الأداء المالي المتميز، التي نظمتها دائرة المالية المركزية في الشارقة، ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الهيئتين في تطبيق أعلى معايير الإدارة المالية والضريبية، وتعزيز مبادئ الشفافية، والامتثال والحوكمة.

حيث فازت المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة "الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات"، فيما حصدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي جائزة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات والشؤون الضريبية، وفي الجوائز الفردية فاز محمد المرزوقي من حرة مطار الشارقة الدولي بجائزة الموظف المالي الجديد المتميّز من الجهات المستقلة، بينما فاز ديجو بالاكريشنان من حرة الحمرية بجائزة محلل الضرائب المتميّز من الجهات المستقلة.

تعزيز الحوكمة الرشيدة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن فوز الهيئتين بهذه الجوائز يعد تتويجًا حقيقيًا لجهودهما المستمرة في تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصهما المتواصل على بناء منظومة متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتستند إلى الامتثال التام للضوابط المالية والضريبية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك في ظل الدعم المستمر من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ومتابعته الحثيثة لكافة أعمال الهيئتين والذي كان له الدور الكبير في تحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئتين باعتماد الأنظمة الذكية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية بما يساهم في الارتقاء بتجربة المستثمرين ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة.

وتوجه سعادة المزروعي بالشكر والتقدير للجنة المنظمة ولدائرة المالية المركزية على هذا التكريم، مشدداً على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التميز وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة المالية المتطورة والذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة مع المستثمرين المحليين والدوليين، مما يزيد من فرص استقطاب استثمارات نوعية ومتنوعة تعزز من موقع المنطقتين الحرتين كمركز اقتصادي واستثماري رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت جائزة الأداء المالي المتميّز في دورتها الحالية مشاركة استثنائية لأكثر من 60 جهة حكومية ومستقلة، ولأكثر من 700 موظف مالي، تنافسوا في مختلف فئات الجائزة المؤسسية والفردية، في مؤشر واضح على واقع التميز المالي في إمارة الشارقة، والدور المهم الذي تلعبه الجائزة في رفع كفاءة المنظومة المالية الفردية والمؤسسية، والمساهمة في تعزيز أداء المؤسسات المالية.

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