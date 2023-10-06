خلال أديبك 2023 وتحت مظلة برنامج "مصنعين"

البرامج تستهدف تأهيل الإماراتيين في صناعات والنفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات

إطلاق البرامج الاكاديمية بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"

التدريب العملي والمهني على البرامج يقام بالتعاون مع كل من "نافكو" و"بيكر هيوز" و"مصانع الاتحاد للصناعات الورقية" وعدد من مصانع الأغذية والمشروبات

عقد يوم مفتوح للتوظيف بتاريخ 24 أكتوبر ويستمر لمدة 3 أيام سيتم من خلاله جمع المصانع المشاركة في برنامج "مصنعين" مع الباحثين عن عمل

السويدي:

الإمارات توفر كل فرص التمكين للمواطنين من التعليم والتأهيل المهني

البرامج التدريبية تهدف لتمكين الشباب من الحصول على فرص نوعية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة- أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتيعن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" أحد مبادرات برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، بالتعاون مع نخبة من الشركات الوطنية والدولية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز وصول المواطنين إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.

وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف المؤسسات والشركات الصناعية في الدولة، على إعداد وإطلاق برامج التدريب الجديدة عبر التنسيق والتعاون مع برنامج نافس، ومؤسسات وشركات القطاع الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة.

وتختص البرامج التدريبية الجديدة بمجموعة من مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى صناعة الحديد والورق، فيما ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع الصناعي ومراكز التدريب على توسعة وزيادة عدد البرامج التدريبة والمجالات التي تختص بها لضمان خلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وفيما يتعلق بالجانب العلمي والتدريبي، تتعاون الوزارة مع كل من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة.

وبالتنسيق مع مراكز التعليم والتدريب، تتعاون الوزارة مع عدد من الشركات الصناعية لتوفير التدريب العملي والمهني للمتدربين، بما في ذلك شركة "نافكو" لتقديم التدريب الخاص ببرنامج صناعات الأمن والسلامة، وشركة "بيكر هيوز" لتقديم التدريب في صناعة النفط والغاز المتخصصة، ومجموعة مصانع الاتحاد للصناعات الورقية لتقديم التدريب في صناعة الحديد والورق، بالإضافة للتعاون مع عدد من المصانع لتقديم التدريب ضمن صناعة الأغذية والمشروبات.

وجاء هذا الإعلان خلال الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "أديبك 2023" في أبوظبي، الذي تشارك به وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال عقدها المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع.

وعلى هامش المعرض، أطلقت الوزارة دعوة للكوادر الوطنية إلى المشاركة في البرامج التدريبية عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" حيث تم تخصيص تبويب مستقل ضمن الموقع لوظائف القطاع الصناعي عبر منصة برنامج "نافس"، والذي يتيح لمواطني الدولة التسجيل في البرامج التدريبية والتي بدورها ستؤهلهم لشغل الوظائف المتاحة في المجالات التصنيعية المعلن عنها من خلال برنامج مصنعين.

كما سيتم عقد يوم مفتوح للتوظيف بتاريخ 24 أكتوبر ويستمر لمدة 3 أيام سيتم من خلاله جمع المصانع المشاركة في برنامج "مصنعين" مع الباحثين عن عمل، بهدف تشجيع الشباب على الانضمام لفرص التدريب.

تمكين الكوادر الإماراتية

وشارك سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جلسة نقاشية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، بحضور عدد من الشباب والمختصين في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على هامش معرض اديبك.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات وبتوجيه من قيادة الدولة توفر كل فرص التمكين للمواطنين من التعليم والتأهيل وفرص العمل، خصوصاً، في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تجتذب الكفاءات، وهو قطاع يوفر فرصاً مميزة لأبناء الإمارات، بما يمثله الاقتصاد الإماراتي من قدرة على النمو، وقابلية للتطور على أساس الابتكار واستشراف المستقبل.

وأكد سعادته أن دور الشباب في القطاعين الصناعي والتكنولوجي يعد أساسياً، واستعرض أهداف برنامج "مصنعين" الذي تم اطلاقه لتأهيل الشباب الإماراتي في القطاعين الصناعي والتكنولوجي بالتعاون مع عدة جهات ومصانع وشركات بما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعيه في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على أرض دولة الامارات.

طموحات بلا حدود

ويعد برنامج "مصنعين" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شهر مارس من هذا العام بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين برنامجاً أساسياً في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، حيث أعلنت الوزارة في شهر مايو الماضي عن 500 فرصة عمل مقرونة بالتدريب للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج "مصنعين".

ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل إماراتي في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمام التحولات العالمية في كل القطاعات، خصوصاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول الرقمية والأتمتة، والتقنيات، وتعزيز وصول أبناء الإمارات إلى الوظائف الفنية والمتخصصة من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، وتأهيل جيل إماراتي على مستوى القيادات والعاملين من مستويات مختلفة.

فرص مهنية محفزة

كما يعد معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الذي تتعاون معه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات، تقوم بتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات العملية الضرورية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، ويشجع الطلبة بشكل فعّال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإنجازاتهم الاستثنائية ليصبحوا قادة ناجحين في عالم يتسارع مع التغيير،

مستقبل مهني

وأشار الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إلى أهمية إيجاد فرص مهنية محفزة لأبناء الإمارات في القطاع الصناعي، حيث يعتبر هذا الجانب أساسياً لتحقيق تميزهم في مستقبلهم المهني، ولضمان استعداد الطلاب للاندماج الفعّال في سوق العمل، ويركز المعهد على التعاون الوثيق مع الجهات المختلفة، وذلك لتوفير الفرص الوظيفية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تتسم بالتطبيق العملي والتفاعل مع احتياجات الصناعة، وهذه الرؤية تتعزز أن الرؤية من خلال مواصلة تطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني في المعاهد، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية والتخصصية اللازمة للمشاركة الفعّالة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للتطوير المستدام وتعزيز مكانتها العالمية.

تدريب نظري وعملي

من جانبه أكد سعادة محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي الذي يأتي ضمن إطار التزام مركز "سيرت" بالمساهمة الفعّالة في تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية رائدة. وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص ليس فقط ضرورة، بل أصبح واجبًا ملحًا لتمكين الشباب من مواجهة التحديات المعاصرة لسوق العمل. وتماشياً مع هذا، أعرب عن التزام "سيرت" المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية مُبتكرة ومُتطورة تلبي احتياجات القطاع الصناعي الحديث.

ويتضمن تعاون مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" مع برنامج "مصنعين" ، والمقسمة على مرحلتين تدريبيتين، وتشمل المرحلة الأولى التقنيات الناشئة والمهارات التقنية التي تستهدف المجالات الرئيسية، بما في ذلك إدارة العمليات والجودة الشاملة والصحة والسلامة والبيئة وسلاسل التوريد.

فيما تتخصص المرحلة الثانية للتدريب أثناء العمل وتنمية المهارات في مكان العمل، كما يقوم البرنامج على أساس التدريب النظري والتدريب العملي، بهدف مواءمة نتائج التعلم مع المتطلبات الدائمة التغيير لسوق العمل، ولتزويد المتدربين بالمهارات التي ستساعدهم على تحقيق التفوق المهني والوظيفي.

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