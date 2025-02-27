الشارقة: شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يعد الحدث الأبرز ضمن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025. و استقطب المؤتمر نخبة من القادة والخبراء في مجالات الأعمال والقانون، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية من مختلف أنحاء العالم.

وضم الوفد الرسمي لمركز "تحكيم" كلاً من سعادة محمد أحمد الشحي، عضو اللجنة التنفيذية، والأستاذ حمد المدفع، عضو اللجنة التنفيذية، والدكتور أحمد العجلة، مدير المركز، حيث جاء حضورهم تأكيداً لالتزام المركز بتوسيع آفاق التعاون وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد أحمد الشحي "تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي تجسيدًا لالتزام مركز تحكيم بدوره المحوري في دعم وتطوير صناعة التحكيم التجاري على المستويين الإقليمي والدولي. كما توفر هذه الفعالية منصة مثالية للتفاعل مع المؤسسات التحكيمية العالمية، واستكشاف أحدث التطورات والممارسات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في تسوية المنازعات التجارية."

وأضاف أن المركز يحرص على الحضور الفاعل في المنتديات الدولية لتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختصة، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التحكيم التجاري، مما يعزز مكانة إمارة الشارقة كمركز متقدم لحل النزاعات وفق أفضل المعايير العالمية.

تسهم صناعة التحكيم التجاري في توفير بيئة قانونية موثوقة لقطاع الأعمال، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة المشاريع التجارية. ومن هذا المنطلق، يسعى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى تقديم خدمات تحكيم عالية الجودة تتسم بالحيادية والسرعة والمرونة، وذلك استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية والمعايير القانونية الرصينة.

وتعكس مشاركة المركز في هذا الحدث العالمي رؤيته الطموحة نحو تعزيز دوره كوجهة تحكيمية رائدة، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار عبر حلول تحكيمية عادلة وفعالة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث

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