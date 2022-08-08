بالتزامن مع إطلاق مسارات أكاديمية جديدة تلبي تطلعات الخمسين المقبلة

تخصصات هندسية وحاسوبية معتمدة عالمياً وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل

بلغت نسبة الخريجات 32% في حين بلغت نسبة الخريجين والخريجات من المواطنين الإماراتيين 36%، ما يؤكد على ثقافة التنوع والشمول التي تمتاز بها البيئة التعليمية في جامعة أبوظبي، والتزامها بالعمل وفق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات

أعرب 94% من خريجي كلية الهندسة عن رضاهم عن تجربتهم التعليمية في الجامعة، وأشار 86% من الخريجين إلى أنهم يعملون حالياً أو يستكملوا دراساتهم العليا في مجالات مرتبطة بتخصصاتهم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، واحدة من أكبر كليات الهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنحها 4,940 شهادة جامعية في شتى تخصصات الهندسة منذ تأسيس الجامعة عام 2003، حيث خرجت الكلية 4,770 مهندساً، من بينهم 32% من الإناث و36% من الإماراتيين، مما يؤكد التنوع الكبير الذي يتسم به طلبة جامعة أبوظبي، والتزامها بالعمل بما يتماشى والأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات لتمكين الخريجين من المواطنين والإناث خوض غمار سوق العمل في مجالات تخصصهم.

وتنوعت تخصصات الخريجين لتشمل عدة مجالات هندسية، حيث بلغت نسبة خريجي قطاع الإنشاءات (33%)، والقطاع الصناعي (25%)، وقطاع الكهرباء والحوسبة (21%)، وقطاع الهندسة وإدارة المشاريع (20%)، مما يعكس حرص جامعة أبوظبي على ضمان حصول طلبتها على الخبرة الأكاديمية المتكاملة؛ التي تمكنهم من النمو والتطور في مختلف التخصصات، وتحقيق النجاح، والاستعداد جيداً لمهنهم المستقبلية. وذكر 94% من خريجي كلية الهندسة أنهم راضون تماماً عن تجربتهم التعليمية في جامعة أبوظبي، وأشار 86% من الخريجين إلى أنهم يعملون حالياً أو يستكملون دراساتهم العليا في مجال ذي صلة بدراساتهم ومعارفهم التي اكتسبوها من جامعة أبوظبي.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "تعد جامعة أبوظبي من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتميز ببرامجها التنافسية والمعتمدة، إضافة إلى معدل التوظيف المرتفع بين خريجيها، إذ تقدم جامعة أبوظبي لأعضاء هيئة التدريس وطلبتها المتنوعين موارد ومرافق وفرص تدريب عالمية المستوى، وتعمل دوماً على تعزيز الابتكار والتحفيز على الأبحاث الرائدة التي تعود بالفائدة والتأثير الإيجابي على المجتمع. ونظراً لاطلاع الجامعة الواسع ومعرفتها باحتياجات سوق الغد، فإنها تحرص على رفد الخريجين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها ليصبحوا قادة مؤثرين في المستقبل."

وجاءت جامعة أبوظبي الأفضل في مجال توظيف خريجيها في دولة الإمارات، وفقاً لتصنيف التوظيف العالمي واستطلاع 2022 (GEURS)، والثالثة على مستوى العالم العربي. ومن أبرز المؤسسات وشركات الأعمال التي تستقطب إليها خريجي الكلية: أدنوك، وطيران الاتحاد، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشلمبرجير، وجال، وترانسكو، وبروج، ومجموعة موانئ أبوظبي.

وتعد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي أكبر كليات الهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم لطلبتها مجموعة من برامج الهندسة والتقنية في البكالوريوس والدراسات العليا، مع طرحها المستمر لبرامج دراسية جديدة ومبتكرة.

وقد أطلقت كلية الهندسة مؤخراً أربعة مسارات جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي 2022، وذلك كجزء من جهودها المتواصلة لإعداد الطلبة وتمكينهم من تولي وظائف واعدة في سوق العمل في المستقبل. وتتضمن المسارات الجديدة مسار تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات. وتهدف المسارات الجديدة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في الإمارات العربية المتحدة إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإعدادهم وفق أفضل الممارسات للحصول على الفرص الوظيفية الواعدة والمطلوبة في القرن الحادي والعشرين والتفوق في مجالاتهم.

وتقدم كلية الهندسة في جامعة أبوظبي لطلبتها برامج تم تطويرها وفقاً لأفضل معايير المؤسسات الأكاديمية والفنية الدولية مثل معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الولايات المتحدة)، والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، والمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين، وجمعية الهندسة الطبية الحيوية، وجمعية آلات الحوسبة.

لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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