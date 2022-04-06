سينما بيلد السعودية

تستضيف الرياض ملتقى سينما بيلد السعودية في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى الجهود السعودية لإظهار القدرات الهائلة لسوق السينما كجزء من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق لرؤية 2030.

تم افتتاح أربع وثلاثين صالة عرض سينمائي في 12 مدينة داخل ستة مناطق إدارية بالمملكة و342 شاشة وأكثر من 35 ألف مقعد، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق قطاع السينما من جديد في المملكة

من المتوقع ارتفاع عدد شاشات السينما في المملكة العربية السعودية إلى 2500 بحلول عام 2030

المملكة العربية السعودية هي سوق السينما الوحيد على مستوى العالم الذي استطاع التوسع في عام 2020 من خلال شباك التذاكر، حيث تضاعفت العقارات المعروضة على الشاشة.

تم بيع أكثر من 12 مليون تذكرة سينما في المملكة العربية السعودية منذ ثلاث سنوات، على الرغم من الإغلاق طوال جائحة كوفيد 19.

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تكون ضمن أفضل 20 بلد للصناعات السينمائية في العالم في السنوات القليلة المقبلة، وفقًا للاستراتيجية الجديدة التي تجعل المملكة "مركز أفلام عالمي المستوى لإنشاء صناعة بإيرادات تصل إلى 500 مليون دولار، المُعلن عنها من لجنة الأفلام في البلاد في نوفمبر 2021- والتي تعزز صناعة وسائل الترفيه في البلاد.

تزيد الاستراتيجية الجديدة عملية الاستثمار والتنمية وتشهد المملكة العربية السعودية استيعابًا هائلاً في بناء مجمعات سينما جديدة - وهو محور المؤتمر الرابع لبناء السينما في المملكة العربية السعودية المنعقد في الرياض في الفترة من 25 مايو 2022 إلى 26 مايو 2022.

لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كرونا (كوفيد 19)، يسعدنا أن نعلن أن النسخة الرابعة من سينما بيلد السعودية تستعد للترحيب بجميع خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة في الرياض - حيث عقدنا الكثير من الجلسات المبتكرة، تقول ليلى ماسيناي والشريك الإداري لشركة جريت مايندز لإدارة الأحداث، "المشاركة في الندوات والمناقشات المحفزة على التفكير".

"يقام هذا الحدث الهام بعد ستة أشهر من الإعلان عن استراتيجية صناعة السينما التي تغير قواعد اللعبة والتي أعلنت عنها هيئة السينما السعودية والتي ستغير صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية."

يتألف الإصدار القادم من سينما بيلد السعودية من جلسة مبتكرة تبرز وتوضح أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات الرئيسية. وأيضًا نظرًا لكونه أكبر تجمع للجهات المعنية في مجال السينما في السعودية، تخدم سينما بيلد السعودية 2022 المعرفة لبناء دور سينما عالمية المستوى".

تعمل أكثر من 34 سينما في 12 مدينة بكامل طاقتها بإجمالي عدد 342 شاشة وأكثر من 35000 مقعد حتى هذا التاريخ. ومن المتوقع استقبال المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 40 دار سينما جديدة بعد اتفاق وقعه صندوق الاستثمارات العامة. عقدت شركة التطوير والاستثمار الترفيهية، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة مع قناة تلفزيونية فضائية أمريكية وأيه إم سي لتشغيل دور سينما جديدة في البلاد.

"نقدر أن سوق شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية يصل إلى 950 مليون دولارًا أمريكيًا عام 2030 بالإضافة إلى عدم قبول (الأطعمة والمشروبات/ الامتيازات والإعلانات) التي تشكل عادةً 35٪ من إجمالي الإيرادات وتتمتع صناعة السينما بالقدرة على تحقيق إجمالي إيرادات 1.5 مليار دولارًا أمريكيًا عام 2030 والتقدم في تحقيق الإيرادات والأرباح من إنشاء اللاعبين وإداراتهم، وفقًا لما ذكره برايس ووترهاوس كوبرز في تقرير بحثي.

تستعد الجهات المعنية لصناعة السينما للانضمام إلى الإصدار الرابع من سينما بيلد السعودية في الفترة من 25 إلى 26 مايو 2022 كما يتناول مؤتمر صناعة السينما، الذي يستمر ليومين، القضايا الرئيسية ويركز على تطور صناعة السينما في المملكة العربية السعودية ويركز الحدث أيضًا حلول ومعدات البناء الجديدة المستخدمة في تطوير دور السينما والمجمعات ومراكز التسوق لاحقًا.

يجمع الحدث جميع الجهات المعنية على منصة واحدة لتبادل الأفكار فيما يتعلق بالتطوير المستمر للصناعة وتحديد الفرص في المستقبل كما تنظم ندوات وورش عمل وجلسات خبراء بالإضافة إلى عرض انتاجات جديدة.

وذكر أليخاندرو أغيليرا غاريباي، الرئيس التنفيذي لسينما سينيبوليس، أن سينما سينيبوليس ترى أن المملكة العربية السعودية المنطقة الرئيسية للتوسع في السنوات القليلة المقبلة وعلى الرغم من التطور الهائل بالفعل في عدد الشاشات التي شهدناها كما نتوقع تطور الصناعة بما يصل إلى 1000 شاشة في جميع أنحاء المملكة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقًا لرؤية 2030، تطور السوق العام في المملكة العربية السعودية ولا يزال في تطور ملحوظ، حيث تتبع صناعة السينما نفس الاتجاه وتحرص سينما سينيبوليس على أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من التحول الذي تشهده المملكة وفقًا للرؤية الشاملة، ورغم ذلك، تتيح الفرصة لإفتتاح العديد من دور السينما في المدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

بالنسبة لدور سينما سينيبوليس، نرى إمكانيات هائلة في المدن الأصغر التي توفرها المملكة. لقد طورنا نموذج عمل قويًا يلبي احتياجات ديموغرافياتنا على وجه التحديد، ونتطلع إلى تقديم تجربة سينما سينيبوليس إلى تلك المدن في السنوات القادمة ".

وتشهد المملكة العربية السعودية نموًا في سوق السينما بينما تواجه العديد من البلدان الأخرى حول العالم تباطؤًا على صد الوباء. مع أداء الأفلام المنتظرة لعام 2021 بشكل أفضل في المملكة العربية السعودية مقارنة بدول الخليج الأخرى، لا يمكن تلبية رغبة رواد السينما السعودية من خلال دور السينما الحالية، مما يخلق طلبًا مستمرًا على دور السينما الجديدة التي تُنشأ.

وتشهد صناعة السينما السعودية ذات الإمكانات الهائلة نموًا سريعًا وثابتًا حيث يقودها رواد صناعة وقيادة عظيمة. ومع القدر الكبير من الأعمال الأساسية التي اُنجزت في السنوات الثلاث الماضية، فإن صناعة السينما في المملكة في طريقها لتصبح رائدة في المنطقة وقد اكتسبت بالفعل اهتمامًا من أصحاب المصلحة السينمائيين من جميع أنحاء العالم.

تركز سينما بيلد السعودية على التحديات التي تواجه صناعة السينما وتغيير الاتجاهات بالإضافة إلى التركيز على مشاريع السينما الجديدة التي ستقود نمو الصناعة.

مشاريع السينما الجديدة في المملكة العربية السعودية

ان الجهات الفاعلة الدوليون متحمسون لآفاق السينما في المملكة. وهناك عدد من مشاريع مجمعات السينما قيد التنفيذ حاليًا أو في مراحل مختلفة من التطوير.

ومن المتوقع أن تؤدي مشاركة دور ايه ام سي إنترتينمنت، أكبر مشغل للسينما في العالم، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، إلى تعزيز تطوير صناعة السينما في المملكة. وفي أبريل 2018، افتتحت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار أول سينما لها في مركز الملك عبد الله المالي وتهدف إلى افتتاح 50-100 دار سينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

لدى شركة موڤي سينما خطة توسع قوية على مدى السنوات القليلة المقبلة وتخطط الشركة لفتح مئات الشاشات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من التجارب الفريدة.

تخطط شركة موڤي سينما إلى إطلاق 307 شاشات على مستوى البلاد بحلول منتصف عام 2022 و23 موقعًا جديدًا في ثماني مناطق سعودية رئيسية وإضافة 204 شاشات و22872 مقعدًا إلى مجموعة مشاريعها. سيؤدي ذلك التوسيع إلى رفع إجمالي عدد المقاعد للعلامة التجارية إلى أكثر من 35000 مقعد.

في صيف عام 2022. ستُفتتح السينما الحديثة ذات الخمس شاشات والتي تضم 650 فيلما سينمائي، وقعت سيكو عقدًا مع شركة موڤي سينما في أغسطس 2021، لإنشاء مجمع سينمائي في القويعية مول.

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ملاحظات المحرر

حول سينما بيلد السعودية الذي تنظمه مدينة العيون، يعد سينما بيلد السعودية هو التجمع الوحيد لعارضي السينما والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين الذين يشاركون في مشاريع السينما الجارية والقادمة في المملكة العربية السعودية. كجزء من سلسلة ملتقى السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتناول الملتقى احتياجات التصميم والإنشاء في السوق السعودي لضمان نجاح مشاريع السينما الجارية والقادمة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته المُلتقيات السنوية الثلاثة الأخيرة لسينما بليد السعودية، والتي عُقدت تحت رعاية برنامج جودة الحياة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على التوالي، لا يزال البرنامج السنوي الرابع هو البرنامج السنوي الوحيد الذي

يجمع الجهات المعنية بإنشاء سينما بليد السعودية معًا لمُناقشة استراتيجيات التنمية وخريطة الطريق وبناء دور السينما العالمية، بينما يستمر سوق سينما بليد السعودية في النمو، بحيث يهدف هذا المؤتمر إلى اكتشاف التحسينات اللازمة لتسريع الإنشاء والتغلب على الركود الذي واجهته الصناعة في العام الماضي.

توفر سينما بليد السعودية فرصًا هائلة للتواصل والأعمال للعلامات التجارية العالمية ويمثل ذلك دورًا جامعًا للسينمات المحلية.