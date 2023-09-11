تشمل الاستدامة والأمن السيبراني واللغة العربية والإعلام

19 جلسة حوارية وخطاب وورشة عمل

شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة ربع قرن في ملتقى الاستدامة

الإعلام شريك للتنمية.. وشريك للاستدامة

مستقبل اللغة العربية وسط زوبعة العولمة والانفتاح الثقافي

مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وحماية ثروة البيانات والمعلومات

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جميع المهتمين بقضايا الاستدامة، والأمن السيبراني، واللغة العربية، والإعلام، للتعرف على آراء وتجارب أبرز الخبراء في هذه المجالات، ومناقشة تحدياتها الراهنة ومستقبلها، وذلك في 4 ملتقيات متخصصة تقدم 19 فعالية ينظمها المنتدى بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. وقد فتح المنتدى باب التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

واستكمالاً لمسيرة المنتدى في الارتقاء بدور الاتصال الحكومي في الاستجابة لتحديات العصر، ستقام دورته لهذا العام يومي 13 و14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "موارد اليوم… ثروات الغد"، حيث يناقش المنتدى تحديات استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، ويستشرف من خلال نخبة من ذوي الاختصاص ثروات المستقبل وكيفية تحقيق الجاهزية للتعامل معها، ودور الاتصال في بناء الشراكات المحلية والدولية وبناء الثقافات التنموية، في سلسلة من الجلسات والحوارات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، يشارك في تنظيمها شركاء ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية.

شراكات نوعية لخدمة الاستدامة وقضايا البيئة

ونظراً لما تمثله قضايا البيئة والتغير المناخي من شغل شاغل للحكومات والمنظمات الدولية باعتبارها التحدي الأكبر للتنمية، عقد المنتدى عدداً من الشراكات النوعية لتنظيم فعاليات للوقوف على أبرز التحديات البيئية، ووضع الحلول المبتكرة للاستدامة، أبرزها خطاب ملهم بعنوان "الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم"، تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، يسلط الضوء على استراتيجية الدولة لاستدامة الغذاء، وأبرز الممارسات المتبعة في الدولة وأوجه التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشروع "الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة .. الواقع، الممارسات، التحديات، آفاق المستقبل"، حيث يركز على دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من منظور علمي ومعرفي جديد.

وفي نفس الإطار، ينظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن جلسة حوارية لأعضاء مجلس شورى أطفال وشباب الشارقة، بعنوان "الاستدامة (الموارد الطبيعية والبيئة)"، للخروج بمجموعة مقترحات لدعم محور الاستدامة والتغير المناخي في مؤتمر (COP28)، من وجهة نظر الأجيال الصاعدة، وفي حين تقدم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" خطاب بعنوان "نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وتركز على مجموعة من المحاور المهمة في تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعقد المنتدى خطاب بعنوان "وسائل الإعلام التفاعلية كأداة اتصال لإشراك الشباب في قضايا المناخ" حيث يناقش كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة إشراك الشباب في قضايا المناخ، ويقدم المنتدى جلسة حوارية بعنوان "ممارسات متوازنة.. عالم أخضر"، تناقش العلاقة بين قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة من جهة، وقضايا الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي من ناحية أخرى.

إعلام من أجل الاستدامة

وضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 5 جلسات حوارية قبيل وضمن فعاليات المنتدى، تشمل ثلاث فعاليات استباقية، تحمل الأولى عنوان "دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة"، وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، و الثانية تحت عنوان "التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية"، تناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان "تغطية البيئة في وسائل الإعلام: لمحة تاريخية" تركز بوجه خاص على الأدوات والأساليب الإعلامية في تغطية قضايا البيئة بين الماضي والحاضر.

ومع انطلاق أعمال المنتدى، يتضمن برنامج اليوم الأول 13 سبتمبر، جلسة حوارية بعنوان "مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المحتوى الإعلامي: بين الموضوعية والمجادلة"، تستعرض مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وطرق تناول مؤثري التواصل الاجتماعي لها، إضافة إلى جلسة "الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات"، التي ستتناول قضايا الأمن الغذائي من منظور الإعلام الدولي، والفرص المتاحة لإبرازها وكيفية التعامل مع تحدياتها.

مستقبل اللغة العربية

تأكيداً لحرصه على تعزيز الاهتمام باللغة الأم باعتبارها حاضنة المجتمعات ووعاء ثقافتها، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالتعاون مع "منصة ألف للتعليم" و"مجلس شباب اللغة العربية" التابع لمركز الشباب العربي، "ملتقى اللغة العربية" خلال اليوم الثاني 14 سبتمبر، الذي يتضمن 3 جلسات متخصصة، الأولى بعنوان "جلسة قياس وتقييم اللغة العربية" لتسليط الضوء على التحديات الحالية حول تقييم اللغة العربية وكيفية التغلب عليها، والثانية بعنوان "جلسة تعليم وتعلم اللغة العربية في العصر الرقمي"، تناقش طرق الارتقاء بمنظومة تعليم اللغة العربية عبر التطبيقات الحديثة، وتحديات تعليم اللغة في المدارس، وثالثة بعنوان "جلسة ضاد تنطق على طريقة الشباب"، وتستضيف عدداً من الشباب للتعرف على الاستخدامات المعاصرة للغة العربية لدى الأجيال الجديدة.

دور الاتصال الحكومي في الأمن السيبراني

ومع تنامي دور المعلومات والبيانات باعتبارها من ثروات العصر ، ينظم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات "ملتقى الأمن السيبراني"، ويتضمن 5 محاضرات توعوية، وهي "البصمة والمواطنة الرقمية"، و"الهندسة الاجتماعية - كيف نحمي أنفسنا منها؟"، حيث تعد الهندسة الاجتماعية من أحدث وأخطر الطرق التي يلجأ إليها المحتالون للتسلل إلى البيانات، و"الحوكمة والمرونة السيبرانية"، للتعريف بأهمية حوكمة البيانات، و"انترنت الأشياء وإدارة الأزمات السيبرانية"، التي تناقش كيفية تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية وإدارات الاتصال الحكومي والإعلام من أجل التواصل مع الجمهور وتعزيز ثقته بمؤسساته وبياناته، وأخيراً "مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، وتستعرض تأثير هذه التقنية على الوظائف البشرية، وتحديد السبيل الأمثل لاستثمارها لدعم المجتمعات نحو التنمية والاستدامة والاستقرار.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023:

يمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أحد أهم المنصات العالمية للحوار وتبادل الآراء بين الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصال الحكومي. ويستضيف المنتدى في دورته الـ12 نخبة من المتحدثين والضيوف من مختلف القطاعات والمجالات، الذين يناقشون قضايا تهم المجتمعات والدول بجميع أنحاء العالم، تشمل التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويسلط الضوء على دور الاتصال في حلها ومواجهتها، ويهدف المنتدى إلى تطوير مفاهيم وممارسات الاتصال الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.