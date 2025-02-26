حلقات نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين

محاضرات قيّمة تقدّمها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم

الإمارات العربية المتحدة – دبي: ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منتدى "الذكاء الاصطناعي 360: رؤى من الخبراء"، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في مركز استكشاف الجادة بالشارقة.

واستُهلّ المنتدى بكلمة افتتاحية ألقتها سعادة مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكّدت فيها التزام المؤسسة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتبني أحدث التقنيات الرقمية لضمان تقديم خدمات صحية متقدمة وذكية تلبي احتياجات المستقبل، مشيرةً إلى دور هذه التقنيات في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع عجلة الابتكار في القطاع، بدءاً من تحسين دقة التشخيص الطبي ورفع كفاءة العمليات وصولاً إلى إحداث ثورة في الطب الشخصي القائم على البيانات، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة وحماية خصوصية المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية.

وشهد المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين جمعتا نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، حيث سلّطت الحلقة الأولى الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، في حين ناقش المتحدثون في الحلقة الثانية موضوع الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.

كما تضمّن المنتدى عدداً من المحاضرات القيّمة لعدد من شركاء المؤسسة الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا، حيث قدّمت شركة "ساس" الأمريكية محاضرة بعنوان "لمحة عن الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عام والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"، تناولت مواضيع الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في خدمات الرعاية الصحية وبعض الحلول الذكية لإدارة القوى العاملة وتعزيز كفاءتها وتوظيف البيانات للتحليلات التنبؤية.

كما قدّمت شركة "دِل تكنولوجيز" محاضرة بعنوان "رحلة تحويل البيانات إلى معلومات: المخرجات العملية"، التي استعرضت استراتيجيات تسريع وتيرة تحويل الأفكار إلى ابتكارات وحلول عملية، في حين قدّمت شركة "مايكروسوفت" محاضرة بعنوان "لمحة عن برامج الوكيل الذكي"، التي سلّطت الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وزيادة الإنتاجية في بيئة العمل من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل CoPilot.

واختتم منتدى "الذكاء الاصطناعي 360: رؤى من الخبراء" أعماله بتأكيد المشاركين على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، حيث شدد الخبراء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتوظيف التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق نقلة نوعية في أساليب الرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة الابتكار المستدام.

ويعكس تنظيم هذا المنتدى حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز تبادل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، كما يمثل دليلاً على التزام المؤسسة بتوفير منصات تفاعلية لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في الابتكار الصحي.

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