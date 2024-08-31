وجهة ثقافية كورية تجريبية هي الأولى من نوعها تقدم للضيوف لمحة شاملة عن الثقافة والتكنولوجيا وأسلوب الحياة والترفيه في «أرض الصباح الهادئ»

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يفتتح مركز التجارب الثقافية الترويجي "كوريا 360" أبوابه قريباً في دبي فيستيفال سيتي مول، الوجهة الرائدة للحياة العصرية والترفيه في دبي. جاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين يونجيل بارك، المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، وهيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية، وذلك في متجر المركز الترويجي الكوري في الطابق الأول في دبي فيستيفال سيتي مول.

وبهذه المناسبة، قال يونجيل بارك، المدير العام، الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات: "نحرص دائماً على الارتقاء بسمعة بلادنا في الخارج، واطلاع شعوب الدول الأخرى على ثقافتنا الغنية وإرثنا العريق، ويسعدنا التعاون مع دبي فيستيفال سيتي مول لنقل جزء من ثقافة كوريا وتراثها وحياتها المعاصرة إلى دولة الإمارات، لتلبية الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية في الشرق الأوسط. وقع اختيارنا على دبي فيستيفال سيتي مول ليكون مقراً لـ مركز "كوريا 360" نظراً لما يتمتع به من موقع استراتيجي وإقبال كبير وما يضمه من وجهات ترفيه وتسوق عديدة ومتنوعة. ونتطلع للتواصل مع سكان دبي وزوارها وإثراء معرفتهم بالثقافة الكورية وتراثها."

يسعى مركز أعمال "الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات" إلى تقديم تجربة ممتعة وشاملة للعملاء، والاستفادة من الإقبال المتنامي في المنطقة على المحتوى والثقافة الكورية، حيث سيقدم المركز الترويجي لدى افتتاحه عروضاً متنوعة نابضة بالحياة وغنية بالمحتوى والتراث الكوري، وستتاح الفرصة للضيوف للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تجسد روح الابتكار في البلاد بما في ذلك موسيقى البوب ​​الكورية الساحرة والدراما الكورية التي باتت تستقطب جمهوراً واسعاً من المتابعين في المنطقة والمطبخ الكوري بنكهاته اللذيذة المميزة وتجربة الزي التقليدي الكوري الجميل (الهانبوك) والتكنولوجية الكورية الرائدة. وسيعمل "كوريا 360"، الذي افتتح أول مركز خارجي له في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على تحديث عروضه بانتظام في أول وجهة متخصصة بالثقافة والمنتجات والإصدارات الكورية في دبي، وبالتحديد في دبي فيستيفال سيتي مول الذي استقطب في عام 2023 أكثر من 23 مليون زائر، ويشكل موقعاً مثالياً لمركز " كوريا 360" لجذب أعداد كبيرة من الضيوف متنوعي الثقافات يومياً.

من جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "نرحب بالافتتاح المرتقب لمتجر "كوريا 360" بمفهومه ومحتواه الثقافي الجديد، والذي يشكل إضافة جديدة ووجهة مميزة في دبي فيستيفال سيتي مول نظراً لما يزخر به من منتجات وسلع وتجارب فنية وثقافية ومعلومات غنية ستثري معارف الضيوف، وذلك في بيئة مفعمة بالحيوية تتلاقى فيها الموضة والمحتوى والثقافة. وسيتيح "كوريا 360" الفرصة للضيوف لمشاهدة عالم غني بالثقافة والفنون ومنتجات التجزئة، في تصوير بديع لمشهد صناعتنا دائم التطور، إذ أصبح المستهلك المعاصر في عالم اليوم سريع الخطى يتطلع إلى أبعد من البحث عن المنتج، بل يسعى لاستكشاف تجارب ملهمة والتفاعل معها، وهذا ما نحرص على تلبيته من خلال تقديم هذا المفهوم المبتكر والإسهام برسم ملامح جديدة لقطاع التجزئة. ونعتز بريادتنا في إنشاء وجهات تجمع بين التسوق وتعزيز الاكتشاف والتواصل الثقافي بين الضيوف."

يتميز متجر "كوريا 360" بمدخله الهادئ الذي تزينه أضواء ملونة، وبجدار مليء ببصمات أيدي نجوم البوب ​​الكوري يرحب بالضيوف لدى دخولهم المتجر، بينما تأخذهم أغاني البوب الكورية الشهيرة التي تصدح في أرجاء المكان إلى أجواء هذا البلد الساحر، وستتاح للزوار الفرصة لالتقاط صور مميزة مع ألبومات وسلع الفنانين والمبدعين الكوريين المفضلين لديهم، والاطلاع على أحدث العروض الترويجية للمحتوى الكوري في «منطقة المحتوى». ويمكن للراغبين في التسوق والترفيه التوجه إلى منطقة «المعيشة وأسلوب الحياة»، أو التجول في «المنطقة العضوية» بحثاً عن منتجات العناية بالجمال الكورية الرائجة، أو النزول إلى «استديو 360» لمشاهدة بعض الأحداث والأنشطة التجارية الحية.

كذلك توفر «منطقة تناول الطعام» مجموعة من أشهى المأكولات الكورية الطازجة واللذيذة، مع دروس في فن الطهي يقدمها أشهر الطهاة الكوريون. في حين تقدم «المنطقة الثقافية» للضيوف لمحة عن جمال الفنون والتقاليد الكورية، من الحرف اليدوية إلى زي "الهانبوك" التقليدي، من خلال كتب عديدة تزين أرفف دوارة مميزة. أما «منطقة الجولات السياحية» فستقدم لعشاق السفر والترحال أبرز مناطق الجذب السياحي في كوريا من خلال معارض تفاعلية تسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة في البلاد.

كما سيضم "كوريا 360"، بالإضافة إلى ما يقدمه من عروض مبهرة تشمل علامات تجارية ومنتجات العناية بالجمال وألعاب وشخصيات وتصاميم وجوانب ثقافية ومعروضات كورية، ركناً مخصص للتفاعل مع الثقافة الكورية سيتيح للضيوف تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مشاهدة المعروضات، تناول الطعام، التسلية واللعب والاسترخاء. وستوفر المنصة الرئيسية مكاناً مناسباً للفعاليات الكورية، مثل المهرجانات الثقافية أو عروض البوب أو لقاء المشاهير الكوريين.

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