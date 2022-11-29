بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية و250 علامة تجارية

حضور لافت للشركات الإماراتية والمحلية بمنتجات تراثية وعصرية متميزة

الشارقة: انطلقت اليوم (الثلاثاء) في إمارة الشارقة، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "المفروشات 360"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة وتصميم الأثاث المنزلي والمفروشات، إلى جانب 250 علامة تجارية عالمية وسط عروض ترويجية وتخفيضات كبرى على أكثر من 20 ألف منتج محلي وعالمي.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب ممثلي السلك القنصلي والملحقيات التجارية في دبي والإمارات الشمالية.

وعقب الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه من أحدث منتجات الأثاث والمفروشات وتقنيات المنازل الذكية، كما التقوا مع ممثلي الشركات الإماراتية والمحلية والتي تسجل حضوراً لافتاً في المعرض، وتقدم عرضاً متميزاً

لأفضل منتجات الأثاث المنزلي الكلاسيكي والعصري، والأثاث ذات الطراز القديم المطعَّم بلمسة عصرية حديثة.

مكانة رائدة

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس: "إن معرض "المفروشات 360" يأتي ضمن سلسلة الأحداث التجارية والتسويقية التي تحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على تنظيمها بهدف تعزيز ودعم قطاع التجزئة واستقطاب المتسوقين من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث شهد الحدث في دورته السابقة حضور أكثر من 12 ألف زائر، ونتوقع أن يحقق هذا العام المزيد من النجاح، ولا سيما في ضوء المشاركة الواسعة من قبل كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات، وزيادة الطلب على منتجات الأثاث والمفروشات وخاصة في ظل انتعاش السوق العقارية في الدولة"، مؤكداً أهمية المعرض ودوره في دعم هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات المهمة، حيث يوجد أكثر من 600 مصنع أثاث تمثل نحو 13% من إجمالي عدد الصناعات في الدولة، كما تساهم بنسبة 3.6% في قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، حيث يتيح المعرض الفرصة للشركات المحلية والدولية لتعزيز تواجدها في أسواق الدولة والتعريف بمنتجاتها وتقديم عروضها وزيادة نسبة مبيعاتها، فضلا عن عقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة.

أحدث المنتجات

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع، إلى أن الحدث أصبح منصة متميزة تحظى باهتمام العارضين والزوار على حد سواء لكونه من أبرز المعارض المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات على مستوى الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن عرض أكثر من 20 ألف منتج خلال المعرض يؤكد مدى أهمية هذا الحدث برفد الأسواق المحلية بأرقى وأحدث منتجات الشركات العالمية الرائدة على مستوى العالم في مجال صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات والإكسسوارات وتصميم الديكورات، والتي سعت لتقديم منتجات على قدر عالٍ من الجودة والأناقة والتي تتمحور في أشكالها وتصاميمها على أسلوب الأثاث الحديث، ومراعاة متطلبات الحياة المعاصرة، مؤكداً أن المعرض يتميز في نسخته الرابعة بكونه لا يستهدف فقط

توفير منصة لزواره لاقتناء أحدث منتجات الأثاث بل يركز أيضاً على إتاحة الفرص لكبار تجار الأثاث بالدولة للتواصل مع أهم المصنعين من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.

أهم العلامات التجارية

ويشهد الحدث مشاركة نخبة من الشركات الإقليمية والعالمية من 10 دول رائدة في صناعة الأثاث والمفروشات من أبرزها تركيا وبولندا ومصر، إلى جانب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية من ضمنها جيفاني، وهابي كول، وهوم ستايل، ومجموعة أونكو، وسكاي تشاي بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من مستلزمات الأثاث المنزلي العصري، ومفروشات غرف النوم، والمعيشة، والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، والستائر والإضاءة والكهربائيات ومعدات الحدائق.

كما يقدم الحدث الذي يواصل استقبال زواره من يومياً الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة 11 مساء، عرضاً لمنتجات الأثاث الذكي والمتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى التحف الفنية واللوحات الجدارية والثريات والزجاجيات وإكسسوارات المفروشات.

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