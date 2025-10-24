القاهرة– انطلقت فعاليات "أوتوتك"، أكبر منصة إفريقية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، بمشاركة أكثر من 350 شركة، وذلك تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنظيم شركة إنفورما مصر. ويُقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

تشهد نسخة هذا العام نموًا ملحوظًا مع انضمام 50 عارضًا جديدًا من مصر و10 دول أخرى تشمل المملكة العربية السعودية، إيطاليا، الصين، الهند، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، مما يعزز مكانة معرض أوتوتك كمنصة دولية رائدة في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات. وانطلقت فعاليات المعرض بكلمات افتتاحية مميزة، من بينها كلمة ألقاها السيد أسامة باشا، الوزير المفوض التجاري والأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة وقادة قطاع السيارات، مما رسّخ دور المعرض كمحور رئيسي للابتكار والتكنولوجيا وفرص التعاون بين الشركات المحلية والدولية.

وفي تعليقه على فعاليات النسخة الجديدة، صرّح الأستاذ عمرو مشعل، مدير معرض أوتوتك، قائلًا: " نحن فخورون بأن "أوتوتك" أصبح اليوم منصة تجمع بين الخبرة الدولية والابتكار المصري، وتُسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع. نحن نؤمن بأهمية قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في مصر لأنه شهد مؤخراً توسعًا متسارعًا يشكل أحد أبرز محركات النمو في السوق، وخاصة مع تزايد معدلات امتلاك المركبات، تتنامى الحاجة إلى خدمات الصيانة الدورية واستبدال قطع الغيار وتحديث الأداء والاهتمام بتطوير شبكة متكاملة لخدمات الصيانة والإصلاح، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي."

ويأتي ذلك بالتوازي مع مشاركة مجموعة من الشركات المصرية المصنعة التي عرضت أحدث منتجاتها في مجالات الزيوت ومواد التشحيم والإطارات والإلكترونيات وقطع الغيار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد البيع في مصر وأفريقيا. كما استضاف المعرض بعثات من المشترين من دول أفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا، مقدّمًا لهم فرصة فريدة لاكتشاف المنتجات المبتكرة وعالية الجودة من الصناعات المصرية، بما يسهم في توسيع آفاق التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وشهدت نسخة هذا العام التى تُقام برعاية تويوتا فعاليات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، شملت أكثر من 70 جلسة و40 متحدثًا وبمشاركة نخبة من قادة وخبراء القطاع من شركات مثل غبور أوتو وفاليو، حيث ناقش المعرض أبرز التوجهات نحو التصنيع المستدام وتطوير خدمات ما بعد البيع. كما تضمنت الفعاليات "أكاديمية أوتوتك" التي قدّمت ورش عمل معتمدة من شركتي جنرال موتورز وتويوتا لتطوير مهارات العاملين والمتخصصين في هذا المجال الحيوي.

وضمّت قائمة أبرز الشركات المشاركة هذا العام كلاً من MS، التوفيق، النور، ألفا تريد، Bishay Co، منصور، وريدي بارتس، وتويوتا. ويُعد المعرض ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات، والتي تستهدف رفع الإنتاج السنوي إلى نحو 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 30 ألف سيارة فقط في عام 2023، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتضم نسخة أوتوتك 2025 ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، تعديل السيارات والاكسسوارات، الزيوت والتشحيم، النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم. ويواصل المعرض ترسيخ مكانته كحدث محوري لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية من خلال مبادرة "صُنع في مصر"، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات.

-انتهى-

