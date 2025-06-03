يتوقع تقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2025، والذي أعدته سوق السفر العربي بالشراكة مع توريزم إيكونوميكس، أن يرتفع الإنفاق على السفر في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030.

ووفقًا للتقرير، سيزداد السفر الوافد إلى المنطقة بنسبة 13% سنويًا بين عامي 2025 و2030، وتشمل أسواقها الرئيسية آسيا وأفريقيا.

كما يشهد سفر الأعمال والسفر الفاخر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أصبح الشرق الأوسط مركزًا عالميًا رئيسيًا لقطاع الرياضة والترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتوقع تقرير جديد أعدته " توريزم إيكونوميكس" بالنيابة عن معرض سوق السفر العربي أن يرتفع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، مما سيُولّد إنفاقًا يقارب 350 مليار دولار أمريكي.

كما يكشف تقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي 2025 عن رؤىً ثاقبة حول التوجهات والتحولات التي تُعيد تعريف قطاع السفر في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الطفرة في سفر الأعمال، ونمو قطاع السياحة الفاخرة، وازدهار السياحة الرياضية الإقليمية، حيث يُسلّط التقرير الضوء على النمو الاستثنائي في إنفاق السفر في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام، ويتوقع معدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "تؤكد نتائج التقرير أن نمو قطاع السفر في الشرق الأوسط قويٌّ للغاية، حيث يتجاوز متوسط ​​النمو السنوي 7% حتى عام 2030. وتُعد الرؤى الوطنية الجريئة، والتطورات الرائدة، وتعزيز التواصل، من العوامل الرئيسية التي تُعزز هذا الزخم."

وتأكيدًا على المكانة القوية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط في السياحة العالمية، فمن المتوقع أن ينمو السفر الداخلي من خارج المنطقة بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سفر الأعمال الخارجي بنسبة 9% سنويًا.

هذا توُشكّل أسواق السياحة الأوروبية المصدرة 50% من إجمالي رحلات الترفيه إلى الشرق الأوسط، وتُعدّ الهند والمملكة المتحدة أكبر سوقين دوليين مصدرين للسياح الوافدين، كما تُعدّ الصين سوقًا بالغة الأهمية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة، حيث من المتوقع أن يزداد الإنفاق الترفيهي بنسبة 130% بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تزداد الليالي السياحية للزوار من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بأكثر من 100% بين الآن وعام 2030.

أما بالنسبة للسفر الخارجي، تُهيمن المملكة العربية السعودية ومصر على التدفقات الإقليمية، بينما تتصدر تايلاند والمملكة المتحدة قائمة الوجهات السياحية المفضلة لمسافات طويلة.

وقد قدمت أكبر أربع شركات طيران في المنطقة - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية العربية السعودية ما يقرب من 780 طلبية لشراء طائرات من بوينغ وإيرباص، مما يمثل توسعات كبيرة في أساطيلها الحالية، إذ يؤكد هذا الاستثمار الكبير على التركيز الاستراتيجي للمنطقة على أن تصبح مركزًا عالميًا للطيران وتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل.

هذا ويلعب قطاع سفر الأعمال دورًا حيويًا في تعزيز سمعة المنطقة في استضافة الفعاليات الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد ثاني أسرع معدل نمو في سفر الأعمال بين جميع مناطق العالم، مما يؤكد تزايد إمكانات الجمع بين سفر الأعمال والترفيه، أو ما يُعرف بـ"السفر الترفيهي".

وأضافت كورتيس قائلة: "في معرض سوق السفر العربي 2025، أدركنا شغف القطاع بالابتكار في تقنيات السفر، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على سفر الأعمال في المنطقة. واستجابةً لذلك، أطلقنا فعاليتين جديدتين، هما IBTM@ATM ومنطقة الابتكار، المصممتين لتمكين جمهورنا المتنامي من صياغة مستقبل السفر بالسرعة والحجم اللذين يلبيان متطلبات قطاعنا المتنامية".

وتشهد المنطقة أيضًا نموًا غير مسبوق في السياحة الفاخرة وسياحة نمط الحياة، ما يجذب جيلًا جديدًا من المسافرين الأثرياء، الذين ينجذبون إلى الضيافة الاستثنائية في الشرق الأوسط، والتجارب المُصممة بعناية، والفعاليات الثقافية المرموقة، ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق العالمي على الضيافة الترفيهية الفاخرة في النمو بوتيرة متسارعة ليصل إلى أكثر من 390 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ومن بين أكثر من 170 فندقًا فاخرًا في الشرق الأوسط، يوجد ما يقرب من 100 فندق في أبوظبي ودبي، منها 22 فندقًا قيد التطوير حاليًا. ومع وجود العديد من الفنادق الفاخرة قيد التطوير ضمن مشاريع جيجا في المملكة العربية السعودية، ستواصل المنطقة كونها وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الرفاهية والترفيه.

وعلى خطى كأس العالم قطر 2022 ومعرض إكسبو دبي 2020، تتمتع منطقة الشرق الأوسط بسجل حافل في استضافة فعاليات ترفيهية ورياضية رفيعة المستوى بنجاح. ووفقًا لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي، فإن الإقبال القوي على السياحة الرياضية في المنطقة سيؤدي إلى معدل نمو محتمل بنسبة 63% في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يواصل كأس العالم لكرة القدم 2034 في المملكة العربية السعودية هذا الزخم.

ووفقًا للتقرير، تستفيد رياضات الجولف، ورياضة السيارات، وكرة القدم، وركوب الدراجات، والرياضات الإلكترونية من ازدياد الاهتمام والاستثمار في المنطقة، حيث يعزز هذا النمو في الفعاليات الرياضية والترفيهية قطاع السفر بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإقامات الفندقية والرحلات الجوية والخدمات ذات الصلة، مما يُحدث تأثيرًا مضاعفًا يدعم نموًا سياحيًا أوسع.

هذا ويُعدّ معرض سوق السفر العربي، الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة، والذي يُعقد سنويًا في دبي. ويلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل السفر العالمي. وقد استقطبت نسخة عام 2025، التي أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 55,000 متخصص في هذا القطاع من 166 دولة، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 16%. وستُعقد النسخة القادمة في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2026.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

-انتهى-

#بياناتشركات