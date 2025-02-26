ستشهد أكبر دورة من المعرض حتى الآن مشاركة عارضين من 32 دولة من خلال خمس قاعات ومن المتوقع استقبال 19,000 زائر

سيضم المعرض أبرز الفعاليات العائدة بما في ذلك: أكاديمية أوتوميكانيكا والورشة الحديثة ونادي النخبة

الرياض، المملكة العربية السعودية: من المقرر أن يعود أوتوميكانيكا الرياض، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، في دورته السابعة في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وبعد نجاحه في تحطيم الرقم القياسي في دورة عام 2024، سيتوسع المعرض القادم من إلى خمس قاعات، ومن المتوقع استقبال أكثر من 19,000 زائر.

وتزامناً مع استعداد قطاع خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو كبير، تشير التوقعات إلى أن سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يصل إلى 34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مدعوماً بالنمو السكاني الكبير، والطلب المتزايد على السيارات في البلاد، والمبادرات الاقتصادية مثل رؤية السعودية 2030، التي تدفع عجلة الاستثمار والابتكار عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع المركبات.

ويشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض مشاركة أكثر من 450 عارضاً على مساحة إجمالية تبلغ 19.270 متراً مربعاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن دورة العام الماضي، وسيضم المعرض 9 أجنحة دولية، مع عودة أجنحة كل من: سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وهونج كونج، فضلاً عن أجنحة جديدة من تركيا وإيطاليا والهند.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):

"يجمع معرض أوتوميكانيكا الرياض بين رواد القطاع لعرض أحدث الابتكارات والتواصل مع المشترين المحليين والإقليميين الرئيسيين واكتساب رؤى قيمة عن توجهات السوق الديناميكية في المملكة، حيث تعكس مساحة المعرض الموسعة هذا العام النجاح غير المسبوق الذي حققته دوراتنا السابقة وتلبي الطلب المتزايد على المعرض".

وتعود فعالية أكاديمية أوتوميكانيكا، المؤتمر الرئيسي للمعرض، للتركيز على رحلة المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً للسيارات، وسيقدم المؤتمر رؤى ثاقبة من قبل خبراء إقليميين ومحليين عن سوق خدمات المركبات السريع النمو في المملكة العربية السعودية، وفتح سبل الاستثمار وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً:

"تعد أكاديمية أوتوميكانيكا جزءاً لا يتجزأ من المعرض، حيث تجمع قادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع تحت سقف واحد لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في سوق خدمات المركبات".

وفي الوقت نفسه، ستقدم فعالية الورشة الحديثة رؤى عملية عن أحدث التطورات في القطاع. وسيركز اليوم الافتتاحي لورشة العمل على التميز التقني والابتكار في أساليب التعلم والتطوير، يليه العمليات الجاهزة للمستقبل في اليوم الثاني. وسيستكشف اليوم الأخير من المعرض التحول إلى المركبات الكهربائية وتطور القوى العاملة ونماذج الأعمال المستدامة لخدمة المركبات الكهربائية.

كما سيوفر نادي النخبة في معرض أوتوميكانيكا الرياض مساحة حصرية ومخصصة لكبار المشترين وصناع القرار الرئيسيين للتواصل وعقد الاجتماعات في مساحة خاصة بعيداً عن قاعات العرض المزدحمة، كما يقدم البرنامج فرصاً مميزة لبناء علاقات تجارية قيّمة لضمان تواصل المشاركين مع جهات الاتصال ذات الصلة وتعزيز المشاركة.

ويشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض مشاركة عارضين من 32 دولة بما فيها: أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا وغيرها، ومن بين العارضين من المملكة العربية السعودية الذين يشاركون لأول مرة في المعرض كلاً من: نيو إيست، إيكو كلين، وشركة كيان، بالإضافة إلى العارضين العائدين مثل: شركة دي جي أوتو، وشركة ثندر للتجارة، وشركة أو2 بروفورمانس، وشركة تأجير، وشركة ريد لاين.

وستتضمن الدورة السابعة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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