الفعالية تستعرض نماذج للأنظمة والبنية التحتية الضرورية لمواكبة التطور السريع في المملكة

قمة القيادة تهدف إلى استكشاف التحديات والفرص أمام تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوفر الدعم لخططها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة دي إم جي إيفنتس عن إقامة المعرض السعودي للبنية التحتية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 6 و8 سبتمبر القادم. ويأتي إطلاق الفعالية الجديدة في إطار مسيرة الشركة الحافلة بتنظيم المعارض الناجحة في المملكة العربية السعودية على مدى عقد كامل، حيث يهدف المعرض إلى إطلاق فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي.

ويشهد المعرض مشاركة أبرز الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة حسن علام، شركة المقاولات الأكبر في مصر؛ وشركات رواد وأكورتيك والمركز السعودي للاعتماد من السعودية؛ وشركتي راديان وأكيل من المملكة المتحدة؛ وشركة ديجيتال سلوشنز من ألمانيا؛ وشركة ريهو من سويسرا؛ وشركة هاي سورس من الهند؛ وشركات تاك وكالكس وأوستر من الولايات المتحدة.

وينطلق المعرض بالتزامن مع قمة البنية التحتية السعودية، حيث يركز على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل النقل والمرافق والتكنولوجيا الحضرية، لتباحث وعرض الأنظمة والبنية التحتية الضرورية لتطوير المدن الذكية في المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس: "تقيم شركتنا هذه الفعالية بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها من خلال النجاح في تنظيم مجموعة معارض الخمسة الكبار في قطاع البناء، وتهدف إلى توفير منصة دولية مميزة تجمع الأطراف الفاعلة في قطاع البنية التحتية للتعرف على مجالاته الآخذة بالازدهار، مثل التكنولوجيا والتخطيط الحضري وأنظمة النقل وشبكات الاتصالات والمرافق المرتبطة بتطوير قطاع البناء في القرن الحادي والعشرين.

وتخصص حكومة المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في العديد من المشاريع، مثل مشروع المدينة الخطية "ذا لاين" في نيوم الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ويوفر العديد من الفرص التجارية للموردين المحليين والإقليميين والدوليين والمهندسين المعماريين وشركات التخطيط والتطوير العقاري والمقاولة في إطار منظومة واسعة لقطاع البناء".

وأضاف: "تأتي إقامة هذه الفعالية في وقت مثالي، لا سيما مع استحواذ المملكة العربية السعودية حالياً على الحصة الأكبر من مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 63%، وإقامتها لمشاريع ضخمة مثل مشروع أمالا السياحي الفاخر ومدينة نيوم الذكية، إضافة إلى الاقتراب من منح العقود لإنشاء مدينة الفيصلية الاقتصادية".

ويوفر المعرض وقمة القادة التي تنطلق ضمن فعالياته أكبر ملتقى للتواصل في المملكة العربية السعودية حتى الآن، حيث يجمع مجموعةً من المسؤولين الحكوميين ومزودي خدمات المرافق والمهندسين المعماريين والمصرفيين والاستشاريين والمقاولين من الباطن والمهندسين والمتخصصين في مجال المشتريات ومديري المشاريع والهيئات التنظيمية. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أيضاً مجموعةً من مزودي خدمات الهندسة والمشتريات والبناء في مجالات النقل والمياه والمرافق والاتصالات.

وتجمع قمة البنية التحتية السعودية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات أمام تطوير البنية التحتية وتوفير شبكات رفيعة المستوى ومدن تواكب متطلبات المستقبل، والتي يمكنها أن تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى استقطاب 100 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الثماني المقبلة.

وتشمل قائمة المتحدثين الدوليين في القمة كلاً من كوري كوناواي، مدير تطوير البنية التحتية في القدية؛ ونيل كوتي، مدير البنية التحتية في مشروع أمالا؛ وبول برينج، مدير أول البنية التحتية في هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وأندرياس فلورو، المدير التنفيذي للعمليات والتنقل في شركة البحر الأحمر للتطوير؛ وإيان ريدماين، شريك في شركة بورو هابولد منطقة الشرق الأوسط؛ ومارك دايسن، مدير في شركة ترنر أند تاونسند في المملكة العربية السعودية؛ وصالح الزهراني، مدير عام المركز السعودي للاعتماد.

وبدوره، قال كامبل جراي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أتكنز التابعة لمجموعة إس إن سي - لافالين: "تشهد مشاريع البنية التحتية نمواً متزايداً في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لنا إرساء معايير جديدة في القطاع من خلال الدمج بين التقنيات الرقمية والحلول الهندسية عديمة الكربون، ويساهم في الارتقاء بمستويات كفاءة المشاريع وفعاليتها. ويسرّنا التعاون مع المعرض السعودي للبنية التحتية الذي يوفر منصةً مثاليةً للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ومشاركة خبراتنا الواسعة باعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في مجالات الهندسة والتصميم وخدمات إدارة المشاريع. كما نتطلع للتعاون مع القطاعين العام والخاص لتأسيس بنية تحتية مستدامة في المملكة".

ويُقام المعرض السعودي للبنية التحتية برعاية أتكنز وسراكو وشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده. لمزيد من المعلومات والتسجيل للمشاركة في المعرض السعودي للبنية التحتية، يُرجى زيارة الرابط: https://register.saudiinfrastructureexpo.com، علماً أن التسجيل والانضمام مجاني للجهات العاملة في قطاعي البناء والتجارة.

#بياناتحكومية

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لمحة عن المعرض السعودي للبنية التحتية

يُقام المعرض السعودي للبنية التحتية، الذي تم إطلاقه مؤخراً، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستعرض الأنظمة والبنية التحتية الضرورية لبناء مدن ذكية في المملكة العربية السعودية. ويسلط المعرض الضوء على ثلاثة محاور رئيسية في القطاع تشمل النقل والمرافق والتكنولوجيا الحضرية، حيث تغطي هذه المجالات كامل المنتجات والخدمات والتقنيات المتوفرة في قطاع البنية التحتية لتسهيل وصول المشترين الرئيسيين إلى الفعالية. وتجمع قمة البنية التحتية السعودية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات أمام تطوير البنية التحتية وتوفير شبكات رفيعة المستوى ومدن تواكب متطلبات المستقبل، والتي يمكنها أن تحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

تُعتبر دي إم جي إيفنتس واحدةً من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزوداً رائداً لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتتمحور أهدافنا حول الارتقاء بمعارف الشركات وتعزيز قدرتها على التواصل مع عملائها المستهدفين وإنشاء أسواق حيوية تساعد على تسريع نموها من خلال الفعاليات. وتتولى الشركة تنظيم أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، حيث تستقطب أكثر من 425 ألف زائر ومندوب كل عام. وتشمل محفظة الشركة من المنتجات العديد من الفعاليات الرائدة في قطاعات البناء والطاقة والضيافة والتصميم ومواد الغلفنة والنقل. وتنظم الشركة العديد من الفعاليات الكبرى، بما فيها معرض الخمسة الكبار ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) وغازتك ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس) ومعرض الفنادق ومعرض إندكس. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.cityscapeglobal.www.dmgevents.com.

وتأسست الشركة في عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk)، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية بالمملكة المتحدة. وتتولى دي إم جي إيفنتس تنظيم الدورة الاولى من المعرض السعودي للبنية التحتية بين 6 و8 سبتمبر القادم في المملكة العربية السعودية لتجمع الجهات المعنية في قطاع البنية التحتية بالمملكة.