الإمارات العربية المتحدة، دبي: دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الراغبين في الانضمام إلى موسمها الـ 30 المرتقب، لتقديم مقترحاتهم ضمن فئات المطاعم والمقاهي والأسواق المفتوحة.

وتوفر هذه الفئات فرصة متميزة لأصحاب المشاريع لابتكار تجارب طعام أو مفاهيم جديدة في مواقع رئيسية داخل الوجهة، مثل طريق آسيا المتنوع وركن التشات الهندي الشهير. كما تشمل الدعوة تقديم مقترحات لمفاهيم جديدة ضمن فئة السوق المفتوح.

وقد شهد شركاء القرية العالمية من أصحاب المطاعم والمتاجر، على مدار مواسمها، نجاحاً كبيراً بفضل ما تتمتع به الوجهة من بنية تحتية مستقرة ومحفزة، حيث استقطب الموسم الـ 29 رقماً قياسياً بلغ 10.5 مليون زائر، واحتضن أكثر من 3,500 منفذ تسوق، وما يزيد عن 250 خياراً لتجارب الطعام، إلى جانب أكثر من 75 شريكاً جديداً.

كما دعمت القرية العالمية انطلاق 80 مشروعاً جديداً ضمن مختلف فئات الأعمال.

وتشكل القرية العالمية منصة مثالية لنمو الأعمال وبناء علاقات طويلة الأمد، بفضل التزامها بتوفير بيئة حاضنة متميزة وحرصها على الاحتفاء بالثقافات الفريدة من مختلف أنحاء العالم.

يمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الموقع: business.globalvillage.ae

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. تحظى القرية العالمية بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضلة للضيوف، مما يعزز مكانتها كالمركز الأول (#1) ترفيهياً وثقافياً في المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وحققت عند انتهاء موسمهما الـ 29 رقماً قياسيًا جديدًا بلغ 10.5 مليون ضيف.

واحتضنت القرية العالمية خلال موسمها الـ 29، 30 جناحاً جسّدت أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد عن 3,500 منفذاً للتسوق و 250 مطعم ومنفذ للمأكولات. كما شارك أيضاً 400 فنان لتقديم 40,000 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، حيث أتاحت القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.

سيجري الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الموسم الـ 30 للقرية العالمية قريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التفضّل بزيارة الموقع الالكتروني https://www.globalvillage.ae ومتابعة صفحات القرية العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي:

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