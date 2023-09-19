بن سليّم: المواطن هو الثروة الحقيقية لدولة الإمارات وهم رأس مالنا الأغلى

تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة زعبيل 3 ضمن منصة حكومة دبي، معلنةً عن طرح 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات في المؤسسة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.

وأكد سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، من خلال توفير 30 فرصة عمل لأبناء دولة الإمارات، تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دبي وتحقيق رؤية المؤسسة وريادتها العالمية بما ينسجم مع رؤية وتوجهات الدولة المتمثلة في تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

وأضاف بن سليّم: "تسعى المؤسسة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ويتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة في توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن وتأهيلهم لتأدية دورهم ودعم المسيرة التنموية، بصفتهم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات وهم رأس مالنا الأغلى على اختلاف اختصاصاتهم ومواقع عملهم".

وأشار بن سليّم إلى أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي في إطار تعزيز جهود التوطين لديها، لاسيما أن المعرض يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات، موضحاً أن توفير فرص حصرية أمام المواطنين الشباب يتيح لهم تحقيق تطلعاتهم ويمكّنهم من بلوغ أهدافهم، وإطلاق إمكاناتهم لقيادة عجلة التطوير في الدولة.

وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المؤسسة تحرص على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لديها، خاصة مع فرصة استقطاب شريحة واسعة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات، مضيفاً أنه فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم، فإن جميع القائمين والمشاركين في منصة حكومة دبي حريصون على تزويد جميع الحضور من الكفاءات الوطنية بكل ما يحتاجونه من توجيهات وإرشادات للانطلاق بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

وقال سعادته إن معرض رؤية الإمارات للوظائف هو فرصة لجميع الكفاءات الإماراتية الشابة لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية، ليمضوا نحو تحقيق مستقبل أفضل، من خلال منصة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، داعياً جميع الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج إلى الحضور واغتنام فرص العمل التي توفرها المؤسسة التي تشارك في المعرض تحت منصة حكومة دبي.

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