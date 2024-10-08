النسخة الثالثة من مسابقة هواوي للابتكار ترفع سقف التحدي بين المشاركين لابتكار حلول تقنية وتطبيقات ذكية بقدرات الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هواوي عن انطلاق نسخة 2024-2025 من مسابقتها السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم. ويتيح برنامج المسابقة فرصاً واعدة لطلاب الجامعات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لإظهار مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترجمة شغفهم وقدرتهم على التعامل مع الابتكارات والحلول التكنولوجية لصالح مستقبلهم المهني ومستقبل مسيرة التنمية والتطوير في مجتمعاتهم. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 30 ألف طالب في 21 دولة من المنطقة في المسابقة العالمية المرموقة التي تنظمها هواوي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتستهدف رعاية المواهب التقنية بالشراكة مع العديد من جهات القطاعين العام والخاص، لتمهد الطريق أمامهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمساهمة في تحقيق رؤى بلدانهم لبناء الاقتصادات الرقمية المستدامة بمساعدة التكنولوجيا.

تتميز نسخة العام الحالي من المسابقة بتطوير منظومتها بتنسيق جديد يهدف إلى توسعة الفرص المتاحة أمام الطلاب، حيث ستُجرى المراحل التمهيدية والنهائيات الوطنية للمسابقة داخل الدولة المشاركة، وستُجرى الاختبارات النهائية الإقليمية والتدريب على المسابقة قبل المرحلة النهائية العالمية لأول مرة داخل الدول المشاركة. وسيتم تكريم المتأهلين للنهائيات الإقليمية في حفل كبير سيُعقد في إحدى دول المنطقة سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وستكون مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024-2025 مفتوحة لجميع الطلاب من أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات والجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تجسد المسابقة التزامنا بمد جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف شركائنا في دول المنطقة لوضع المهارات الرقمية المتطورة في متناول الشباب. ونسعى من خلالها لرعاية المواهب التقنية التي ستصبح في مرحلة ما الكوادر البشرية المستقبلية الرقمية التي يقع على عاتقها قيادة مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في بلدانهم. ونأمل أن تكون المسابقة أحد الروافد الفاعلة للخطط والاستراتيجيات الطموحة لدول المنطقة في بناء نظام إيكولوجي متكامل لتقنية المعلومات والاتصالات، يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وفي إطار برنامج مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، تعود مسابقة الابتكار المتميزة التي دخلت عامها الثالث مع التركيز على اختبار قدرة المشاركين على ابتكار الحلول التقنية وتطبيقها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات. وتتحدى هذه المبادرة المشاركين لتصميم حلول ذات جدوى وقيمة اجتماعية وتجارية باستخدام تقنيات هواوي المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والإنترنت عبر الهاتف المحمول. وسيطور المشاركون برامج وأجهزة وأنظمة متكاملة لمعالجة تحديات محددة ضمن مختلف القطاعات والصناعات وسيناريوهات الحياة الواقعية.

تشتمل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على تخصصات تقنيات السحابة الالكترونية، وشبكات الاتصالات، والحوسبة السحابية، وستختبر معرفة الطلاب النظرية ومهاراتهم العملية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، فضلاً عن قدرتهم على العمل ضمن فريق، ومهارات التفكير الإبداعي لديهم. وسيخضع المشاركون لامتحانات كتابية في المرحلتين التمهيدية والنهائية الوطنية، في حين ستُجرى اختبارات عملية للمرحلتين النهائية الإقليمية والنهائية العالمية. وستقدم هواوي برامج تدريبية وتوجيهية شاملة لمساعدة المشاركين على الاستعداد لكل مرحلة من مراحل المسابقة. وستكون الفرصة متاحة أمام للطلاب للتعلم المباشر من خبراء هواوي ومحاورتهم حول أحدث تطورات تقنية المعلومات والاتصالات والاتجاهات الدولية، والحصول على تدريب عملي على تطوير المهارات وفق سيناريوهات واقعية.

وكانت هواوي قد استضافت سلسلة من الجولات الترويجية في جميع أنحاء المنطقة ابتداء من أغسطس وستستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري لإرشاد الطلاب على طريقة التسجيل ومحتوى البرنامج. ومن المتوقع أن تقام التصفيات التمهيدية والنهائية الوطنية لجميع البلدان المشاركة في أكتوبر ونوفمبر 2024. وسيستفيد المتأهلون للنهائيات الوطنية من جلسات التدريب الخاصة للتحضير للمرحلة النهائية الإقليمية. وسيحصل المتأهلون على مستوى المنطقة على جوائز مرموقة وشهادات وهدايا في حفل توزيع الجوائز الكبير الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وتتضمن قائمة الجوائز أجهزة هواوي وفرص التدريب في فروع شركة هواوي في بلدانهم. كما ستكرم المسابقة أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات والمعلمين المتميزين إشادة بدورهم في تطوير المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات حققت تقدماً هائلاً منذ انطلاقها في عام 2017. واستقطبت نسخة 2023-2024 أكثر من 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وحظيت المسابقة بدعم من معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم وأكثر من 20 وزارة ومشغّل وشريك في القطاع في المنطقة.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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