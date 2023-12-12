زار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جناح المجموعة المصرية السويسرية المتخصصة في الطحن والمكرونة والمركزات في معرض فوود أفريكا.



وأشاد الوزراء بقدرة الشركات المصرية في التوسع في التصدير، وتوفير منتجات على قدر عال من التنافسية.



وتشارك المجموعة للعام الثالث على التوالي في معرض فوود أفريكا 2023، في إطار خطتها التوسعية في التصدير.



قال المهندس أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية إن المجموعة تحرص على المشاركة السنوية في أكبر معرض للصناعات الغذائية في أفريقيا.



وأشار «السباعي» إلى أن المعرض فرصة قوية لزيادة صادرات المجموعة لسوق القارة السمراء من منتجات الدقيق والمكرونة والصلصة، التي تحظى بحضور قوي في هذه السوق.



أوضح أن دور المجموعة لم يقتصر على المشاركة في المعرض فحسب بل أسمهت في دعوة عدة شركات تركية وروسية للمشاركة في معرض فوود أفريكا هذه الدورة.



وأضاف أن المجموعة حرصت المجموعة على الترويج للمعرض ليكون لدى عملائها في مختلف دول العالم ليكون المعرض من أكبر المعارض المتخصصة في العالم.



وأشار إلى كثرة المشترين الأجانب الذين يتم دعوتهم من قبل الشركة المنظمة لمعرض فود أفريكا يسهم بشكل كبير في توسع وزيادة عدد العارضين عاما تلو الآخر، كما يمنح المشاركين فرصة كبيرة لإبرام العقود التصديرية وللتوسع في الصادرات.





أوضح أن مجموعة المصرية السويسرية تصدر منتجاتها إلى أكثر من 33 دولة منها نحو 20 دولة أفريقية، حيث حيث تتمتع بحضور قوي في شرق وجنوب أفريقيا، فيما تسعى للتوسع في غرب أفريقيا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن حجم صادرات القطاع الغذائي للمجموعة هذا العام سجل نحو 40 مليون دولار، منها 30 مليون دولار مكرونة ودقيق، و10 مليون دولار صلصة، فيما تستهدف المجموعة تحقيق نمو 30% خلال العام المقبل.



ويقام المعرض خلال الفترة من 12 إلى 14 ديمسبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتر دولي.



وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا".



وتنظم المعرض شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة.



وتبلغ حجم استثمارات المجموعة في قطاعات الطحن والمكرونة والصلصة 3 مليارات جنيه، وتمتلك 10 صوامع بقدرة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن.



كما نمتلك مطحنا للدقيق بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا بمطحن المجموعة بالعاشر من رمضان فضلا عن 700 طن يوميا مطحن المجموعة في برج العرب، لتصل إلى 1500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى مصنع المكرونة بطاقة 8 آلاف طن شهريا.

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