حفل التدشين الرسمي للسفينة خلال نافدكس 2025 جمع قيادة شركة أبوظبي لبناء السفن ومجموعة ايدج إلى جانب شخصيات بارزة

أبوظبي: احتفت شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها والتابعة لمجموعة ايدج، بدخول الزورق الصاروخي "الطف" في الخدمة، والذي يعدّ الأول في فئته ضمن برنامج " فلج3".

أُقيم حفل التدشين خلال معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) لعام 2025 بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، إلى جانب قيادة مجموعة ايدج وكبار المسؤولين في البحرية الإماراتية ووفد رفيع من كبار الشخصيات.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة لدى مجموعة ايدج ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: "يشكل تدشين الزورق الصاروخي "الطف"، الأول في فئته ضمن برنامج "فلج3"، لحظة مليئة بالفخر والاعتزاز لمجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن وقطاع الدفاع في دولة الإمارات. حيث يؤكد هذا الإنجاز على ريادتنا في تقديم قدرات بحرية متطورة ويجسّد طموح الدولة الرامي إلى قيادة الابتكار البحري. وأهنئ بهذه المناسبة فريق شركة أبوظبي لبناء السفن على تفانيه وتميزه الهندسي في تنفيذ برنامج بهذا الحجم، ما يرسي معياراً جديداً لقطاع بناء السفن الوطني ويعزز القدرات السيادية لدولة الإمارات".

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "يمثل تسليم الزورق الصاروخي"الطف" الأولى في فئتها شهادة على قدرة شركة أبوظبي لبناء السفن على تنفيذ البرامج البحرية المتطورة بدقة وكفاءة. وتُظهر هذه الزورق الصاروخي قدراتنا الهندسية وتفاني كوادرنا والتزامنا بالارتقاء بقطاع بناء السفن في دولة الإمارات. ويبرز نجاحنا في تنفيذ مشروع بهذا الحجم من التصميم إلى مرحلة التشغيل دور الشركة المتنامي كرائدة إقليمية لقطاع الدفاع البحري. كما أشيد بفريقنا بأكمله لسعيه الدؤوب للتميز ومساهمته في تحسين القدرات البحرية السيادية للدولة".

ويمثل الزورق الصاروخي البالغ طوله 62 متراً، والذي جرى تصميمه وبناؤه بالكامل في دولة الإمارات، إنجازاً بارزاً ضمن إطار رؤية شركة أبوظبي لبناء السفن ومجموعة ايدج لتعزيز القدرات البحرية السيادية للدولة.

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