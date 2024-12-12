دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينطلق غداً، الجمعة 13 ديسمبر، الموسم الثالث من سوق الفريج في حديقة الورقاء 3، والذي يُعد من أبرز المبادرات المجتمعية التي تُنظمها بلدية دبي سنوياً وتجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح قنوات تواصل تجارية جديدة للأُسر المُنتجة والمواطنين من أصحاب المشاريع، وتوفير بيئة مناسبة لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرةً للجمهور، وتشجيع سكّان المدينة على دعم المُنتجات المحلية.

وتهدف بلدية دبي من خلال سوق الفريج الذي تستمر مرحلته الأولى حتى تاريخ 29 ديسمبر الجاري قبل أن ينتقل إلى حديقة بحيرة البرشاء 3 في الفترة بين 3 و19 يناير 2025؛ إلى توفير فرص استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع من المواطنين، وتقديم التسهيلات التي ترفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى دعم وتعزيز الثقة في المُنتجات المنزلية، وذلك بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي الهادفة إلى الارتقاء بمستويات جَودة الحياة للمواطنين والمُقيمين.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "انطلاق سوق الفريج الذي تواصل بلدية دبي تنظيمه للموسم الثالث توالياً، سيُضيف فعالية فريدة ومثالية إلى أجندة الفعاليات الشتوية التي تحتضنها إمارة دبي، انطلاقاً من أهدافنا الإستراتيجية في تعزيز جاذبية المدينة، عبر توفير وتطوير مرافق متكاملة ومناسبة لاستضافة الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ترتقي بجَودة حياة الأفراد وتعزز من رفاهيتهم".

وأضاف الزرعوني: "يُمثل سوق الفريج مساحة متكاملة ترسّخ ثقافة الإنتاج والعمل المحلي، وتعزز إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، خصوصاً وأن ما سيعرضه المُشاركون من منتجات منزلية الصنع تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. كما يضم السوق برنامجاً شاملاً من أنشطة وفعاليات غنية توفر مساحة للترفيه والاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات وأجواء شتاء دبي الخلّابة، والمشاركة في مجموعة من الورش والأنشطة المخصصة للأطفال من مختلف الأعمار".

سيضم السوق 30 كشكاً لأصحاب المشاريع المنزلية، و10 أكشاك للمشاريع المختصة بالمأكولات والمشروبات. كما سيشهد الموسم الثالث تنظيم مجموعة من الورش والفعّاليات الترفيهية المتنوعة التي تُوفر مساحات عائلية للاستمتاع والترفيه.

وحددت بلدية دبي أوقات ومواعيد العمل في سوق الفريج يومياً خلال فترة تنظيمه من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً.

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