سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا يطلّون بحلةٍ جديدة كليّاً وبمفاهيم تصميميّة مبتكرة إلى جانب الممرات الخضراء المضافة حديثاً لتستمتع بها العائلات والأصدقاء

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن عدد من التحسينات والإضافات الجديدة إلى موسمها الـ 29 المُرتقب الذي سيفتح أبوابه أمام الضيوف يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري.

والتزاماً منها بمواصلة العمل على الارتقاء بتجارب الضيوف خلال زيارتهم للوجهة، كشفت القرية العالمية عن تدشينها منطقة "بلازا المطاعم" بالإضافة إلى تقديمها ثلاثة أجنحة ثقافية جديدة، لتتيح لروّادها تجارب متجدّدة كل موسم. كما يطل كلّ من سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا بحلّة جديدة كليّاً وبمفاهيم تصميميّة مُبتكرة تضمن أجواء رائعة وتوفّر مواقع مميّزة لالتقاط الصور وتوثيق اللحظات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تم كذلك إضافة ممرات خضراء جديدة في جميع أنحاء الوجهة لزيادة جماليّتها وإثراء تجربة ضيوفها.

تدشين "بلازا المطاعم"

تقع منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة بالقرب من منطقة الألعاب "كرنفال" في القرية العالمية، وتضُم أحد عشر مطعماً تتكوّن من طابقيْن لكل منهم، ويتميّز جميعهم بإطلالات بديعة على كل أرجاء الوجهة. وقد تم تصميم هذه المنطقة التي تعد أحدث إضافات الوجهة لتوفّر للضيوف تجارب لا تُنسى في مطاعمها المعروفة بتنوّع وثراء مطابخها، بينما يشاهدون في الوقت ذاته العروض الحيّة والاستعراضات المُقامة على المسرح الذي يتوسّط "بلازا المطاعم".

أجنحة ثقافية إضافيّة

تقدّم القرية العالمية خلال موسمها المُرتقب، ثلاثة أجنحة جديدة ليبلغ مجموع ما تحتضنه الوجهة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. ويتفرّد كل جناحٍ بواجهةٍ مميزة وطابعٍ فريد كما يضم العديد من المحلات ومنافذ التسوق التي تبيع العديد من المنتجات التي تجسّد التراث الغني لكل من الدول المشاركة في القرية العالمية.

حلّة جديدة بمفاهيم مبتكرة

يظهر سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا هذا الموسم بإطلالة جديدة تماماً، حيث تم إعادة تصميمهم بالاعتماد على مفاهيم حديثة وخلاّقة أسهمت بتحولّهم إلى مناطق تزخر بالمشاهد البانورامية الرائعة. يضم شارع فييستا أكشاكاً ذات طابقين تتسع لعدد أكبر من الزوار ليعيشوا تجارب طعام أكثر متعة. تشكّل هذه المناطق الثلاثة النابضة بالحياة وجهاتٍ مثالية لمحبي استكشاف أنواع الطهي وفنونه المختلفة والاستمتاع بالنكهات المتنوعة من حول العالم.

ممرّات خضراء فسيحة

أضافت القرية العالمية ممرّات خضراء جديدة وفسيحة في جميع أرجاء الوجهة لتضمن للعائلات والأصدقاء ملاذاً مثالياً لقضاء أروع الأوقات والتفاعل مع أجوائها .

تجسّد هذه التحديثات الجديدة للموسم الـ 29، التزام القرية العالمية الراسخ بتوفير أفضل التجارب الاستثنائية لجميع ضيوفها، تشجيعاً لهم لزيارتها بشكل مستمر.

نبذة عن القرية العالمية

تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997. سجلت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً بلغ 10 مليون زائر خلال موسمها الـــــ28، الذي يعد الموسم الأطول في تاريخها. احتضنت خلاله الوجهة 27 جناحاً وجسّدت أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وضمت أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان قدّموا ما يزيد عن 200 عرضٍ كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 200 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب. تصدرت القرية العالمية خلال العام 2023، قائمة “يوجوف " للوجهات الأكثر زيارةً في المنطقة، باستقبالها أكثر من 9 ملايين زائر، إلى جانب أنها صُنفت ضمن قائمة موقع "تريب أدفايزر" العالمي لأفضل 10% من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين.

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