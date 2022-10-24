بعد النجاح الكبير الذي شهدته خلال العام 2022 تستضيف الرياض فعاليات الدورة السادسة من قمة مستقبل الضيافة لتناقش مستقبل قطاع الضيافة والفنادق في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2023 التي ستنظم خلال الفترة ما بين 28 فبراير لغاية 2 مارس 2023، وتجمع نخبة من قادة ومسؤولي قطاع الضيافة والفنادق في المنطقة لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة.

وتعد قمة مستقبل الضيافة 2023 الفعالية السادسة التي تنظمها شركة ذا بينش العالمية للفعاليات في السوق السعودية. وسيعمل كل من فندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين للقمة التي ستعقد في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية الذي يعتبر من أبرز وأرقى فنادق الرياض، والذي يشهد حالياً عملية تجديد وتطوير شاملة للغرف والأماكن العامة والتي ستستكمل مع نهاية عام 2023.

وستجمع قمة العام 2023 بين عدد من الفعاليات الاستثمارية المرموقة مثل "المنتدى السعودي للاستثمار الفندقي" و"المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم"، وستشهد مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الحكومية والمستثمرين في مجال الفنادق والمأكولات، والعديد من الشركات المطورة والمشغلة للفنادق لمناقشة أحدث التطورات التي تشهدها صناعة الضيافة والفنادق في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للقمة: "بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات قمة مستقبل الضيافة التي عقدت في كل من الرياض ودبي سابقاً هذا العام، يُسعدنا الإعلان عن موعد انعقاد فعاليات القمة لعام 2023 وشركاء الرعاية المضيفين لها. لقد رسخت فعاليات هذا العام من مكانة قمة مستقبل الضيافة كمنصة استثمارية رئيسية ورائدة في مجال الضيافة في المنطقة، ونتطلع لوضع البرامج الخاصة بفعاليات وجلسات القمة لعام 2023. ويسعدنا أن نرحب بكل من فندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين لفعاليات الدورة الثالثة من قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية ونتطلع للترحيب بالجميع في فندق الفيصلية المميز الذي تديره مجموعة فنادق ماندارين أورينتال".

وستركز فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2023 في المملكة العربية السعودية على مواضيع مختلفة بما في ذلك الاستثمار في الفنادق والضيافة، ودور الشركات الناشئة العاملة في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والاستثمار برأس المال البشري. وتستعد اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة للاجتماع في شهر نوفمبر القادم لمناقشة ووضع البرنامج الخاص بفعاليات القمة.

من جانبه، قال ريتشارد جوهانسون، المدير العام لفندق الفيصلية: "نتطلع في فندق الفيصلية لهذه الشراكة مع كل من شركة ذا بينش وشركة الخزامى للاستثمار لاستضافة فعاليات قمة مستقبل الضيافة في العاصمة الرياض التي تشهد تطورات هامة ومتسارعة وتوفر موارد كبيرة وفرص استثمارية هامة. ويسعدنا استضافة فعاليات القمة في فندقنا واستضافة الجميع قريبا".

بعد ستة أشهر على اختتام فعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، تعود فعاليات القمة لتنظم للمرة الأولى في أبوظبي، في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر 2023. للمزيد من المعلومات حول الدورات القادمة لقمة مستقبل الضيافة لعام 2023، يرجى زيارة: https://www.futurehospitalitysummit.com/.

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نبذة عن الخزامى:

تعتبر شركة الخزامى للاستثمار رائدة في مجال التطوير وإدارة العقارات التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. ومنذ أن تأسست في العام 1995، تتبع الشركة نموذجاً متجدداً ومتنوعاً للأعمال يُغطي جوانب الملكية، والاستثمار، وإدارة العقارات في قطاعات الضيافة والتجزئة والمأكولات والمشروبات، والقطاع السكني.

ومع الجوائز الدولية العديدة التي استحقتها الشركة على مدى أكثر من 25 عاماً مضت، حصلت الخزامى في العام 2019 على لقب "شركة الضيافة الفاخرة الرائدة للعام " من قبل جوائز "وورلد ترافيل أواردز". وبالإضافة إلى الفنادق الخمسة التي تديرها، بما في ذلك فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية بالرياض؛ وفندق ومارينا البيلسان، وفيوز فندق وريزدنسز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والبستان ريزيدنس بالرياض.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alkhozama.com

نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو.

لمعرفة المزيد حول الشركة، يمكن زيارة thebench.com.

نبذة عن فندق الفيصلية

من موقعه الفريد وسط حي العليا المرموق، يجسد فندق الفيصلية دفء الضيافة العربية ورقيها في الرياض. يضم الفندق 325 غرفة وجناحًا مصممة وفق أرقى المستويات، وتمتاز جميعها بخدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، كما يضم الفندق مجموعة من خيارات الطعام الشهية، وسبا مخصص للسيدات حاصل على جوائز عالمية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية يضم أحدث التجهيزات. صممت قاعات الاجتماعات القابلة للتخصيص في الفندق والتي تبلغ مساحتها 6.300 متر مربع لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات. يُعد فندق الفيصلية من المعالم المتميزة في الرياض التي تقع بجوار عدد من المعالم البارزة مثل برج الفيصلية ومركز مود مول، بالإضافة إلى عدد من مناطق الجذب الرئيسية الأخرى في الرياض.