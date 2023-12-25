أبوظبي: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، استضافة النسخة الثانية من "معرض أبوظبي للعطور" خلال الفترة من 27 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، بتنظيم من شركة «روز تاتش» لتنظيم المعارض والفعاليات وبمشاركة كبرى الشركات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

وأعربت وردة عبدالله المهري، المدير العام لشركة «روز تاتش»، عن خالص الشكر وعميق الامتنان للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح في المجال الاقتصادي.

وأشادت المهري بجهود اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد لاستضافة المعرض وتعزيز دور القيادة في قطاع المعارض والمؤتمرات في إمارة أبوظبي لافتة إلى أن "معرض أبوظبي للعطور" بنسخته الثانية هو أحد المعارض المتخصصة الذي تنظمه شركة روز تاتش لتنظيم المعارض والفعاليات ويعد من أهم المعارض المنظمة في إمارة أبوظبي والمنطقة.

وأضافت أن معرض أبوظبي للعطور يقام في نسخة استثنائية ستساهم في تعزيز الهوية والعادات الإماراتية الأصيلة المحلية من خلال مشاركة العديد من الشركات الإماراتية لنشر مفهوم العود العربي الأصيل، لافتة إلى أن المعرض يضم كبرى الشركات المتخصصة في مجال العطور ليحظى الزوار بفرصة للتجول والتسوق من مجموعة كبيرة من متاجر العطور والبخور الخليجية والعربية والعالمية.

وأشارت إلى أن زوار مهرجان الشيخ زايد الزائرين لمعرض أبوظبي للعطور سيحظون بفرصة للحصول على خصومات مميزة أعلنت عنها العديد من الشركات المشاركة كما سيتم اجراء سحوبات على جوائز قيمة للجمهور.

وسيقدم المعرض لزواره استشارات مجانية لمحبي وشركات العطور خلال فترته من قبل عراب العطور الخبير ياسر الحويطي لأول مرة ضمن معارض العطور.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

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وائل سري الدين

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