تساهم المطاعم والمقاهي والخيارات المتعددة في مجال المأكولات الشعبية في تعزيز تجارب ضيوف القرية العالمية موسماً تلو الآخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح باب التسجيل أمام المطاعم والمقاهي الراغبة بالمشاركة في موسمها السابع والعشرين، الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم. ويمكن للمستثمرين في مجال المأكولات والمشروبات تسجيل عروضهم للمشاركة في الموسم القادم، عبر البوابة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية على الموقع الإلكتروني للوجهة، لفرصة توفير خدماتهم ومنتجاتهم، كما يمكن للمستثمرين في مجال المأكولات الشعبية تسجيل طلباتهم على نفس الموقع . وتوفر وجهات الطعام في القرية العالمية، التي يطلق عليها لقب "روائع ترضي كل الأذواق"، مجموعة متنوعة من الأطباق والمطابخ العالمية الأكثر شهرة في المنطقة، ضمن مزيج فريد من خيارات المأكولات في القرية.

ويستمتع ملايين الضيوف عبر المواسم المتعاقبة بتجارب تناول الطعام المتنوعة في القرية، مع أكثر من 200 منفذ يشمل سلاسل من المطاعم والمقاهي وكذلك العديد من خيارات المأكولات الشعبية، والتي توفر مذاقات فريدة من نوعها. ومن المقرر أن تستضيف الوجهة خلال الموسم 27، مفاهيم جديدة ومبتكرة تقدم أطباق فائقة التنوع، تحتفي بثقافات الطعام الرائعة من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد خضر، مدير أول - قسم عمليات التأجير، في القرية العالمية: "تعتبر القرية العالمية وجهة رائدة لـ"عشاق الطعام"، حيث توفر مجموعة فائقة التنوع من عروض الطعام على مستوى المنطقة. ويساهم شركاؤنا في مرافقة ضيوفنا عبر رحلة لثقافات الطهي العالمية، مع خيارات من الأطباق التقليدية والمبتكرة الأكثر شهرة في العالم. ويعتبر هذا الوقت من العام الأكثر تشويقاً، حيث يمنحنا فرصة استكشاف المفاهيم العصرية لشركائنا الجدد. ونحرص في القرية العالمية على تسهيل الأعمال لشركائنا القدامى والجدد في تجربة واستمرارية أفكارهم الفريدة والمتنوعة ويسعدنا رؤية إنجازاتهم اتبدأ في القرية العالمية ثم تنتشر في الإمارات والمنطقة."

وتدعو القرية العالمية، الشركاء المحتملين للتسجيل على بوابة الأعمال التجارية للقرية العالمية -business.globalvillage.ae، حيث تم فتح باب "طلب تقديم العروض" (RFP) للمطاعم والمقاهي، وذلك حتى تاريخ 16 يوليو 2022. كما يمكن للشركاء المهتمين بتوفير مفاهيم جديدة ضمن فئة المأكولات الشعبية في القرية العالمية، تسجيل طلباتهم للتعرف على موعد فتح باب "طلب تقديم العروض" لهذه الفئة من الأعمال في وقت لاحق هذا الصيف.

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نبذة عن القرية العالمية

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

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