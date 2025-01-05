المحرق، البحرين: في إطار جهودها لدعم منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26، أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، عن زيادة طاقتها الاستيعابية للعمليات والخدمات في مطار البحرين الدولي استعدادا لزيادة حركة المسافرين المتوقعة إلى دولة الكويت لتشجيع منتخب مملكة البحرين في المباراة النهائية في <<خليجي زين 26>> ضد منتخب سلطنة عمان الشقيق يوم السبت الرابع من يناير في استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت.

كما تنظم شركة مطار البحرين عدداً من الفعاليات والأنشطة يعايش خلالها المسافرون والموظفون الأجواء الحماسية للمباراة النهائية، حيث سيتم عرضها على الشاشات في عدد من المناطق المخصصة في مبنى المسافرين، منها منطقة الترفيه ومطعم R12، كما سيرتدي موظفو شركة مطار البحرين قمصان المنتخب الحمراء، وذلك تعبيراً عن التشجيع والتضامن مع المنتخب الوطني.

ومع توقع زيادة حركة المسافرين لحضور المباراة، تنصح شركة مطار البحرين باستخدام مواقف سيارات Aحيث تتوافر باصات لنقلهم الى مبنى المسافرين كما تنصحهم بضرورة التواجد 3 ساعات قبل موعد الرحلات حسب الجدول المعد من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية.

وبهدف ضمان سلاسة الحركة وتجربة سفر مريحة لمشجعي الأحمر وجميع المسافرين، اتخذت شركة مطار البحرين عدداً من الإجراءات ويشمل ذلك تعزيز كفاءة إدارة مواقف السيارات وتخصيص موارد إضافية، بالإضافة إلى توفير مكاتب تسجيل مخصصة ومناطق إضافية للطوابير وزيادة عدد الموظفين في جميع نقاط الإجراءات لتسهيل الحركة وذلك بالتعاون مع شركاءها الاستراتيجيين ومنهم شرطة المطار وإدارة الهجرة والجوازات والجمارك وطيران الخليج ، وشركة خدمات مطار البحرين لضمان ترتيب الإجراءات بالصورة التي تعكس روح الفريق الواحد ، فريق البحرين.

وتعرب شركة مطار البحرين عن خالص أمنياتها للمنتخب الوطني بالفوز في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26 <<خليجي زين 26>>

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نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

جهات الاتصال بشركة مطار البحرين:

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@gulfairgroup.bh