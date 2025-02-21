أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اُختتمت فعاليات اليوم الرابع من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، مُعيداً تأكيد مكانته كمنصة عالمية أولى للابتكار في مجال الدفاع والأمن.

وشهد الحدث، الذي تُنظّمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، عقد صفقات بين كبار الشركات المُصنّعة للدفاع المحلية والدولية، مما يُعزّز دوره كمركز عالمي للتعاون الدفاعي والتطور التكنولوجي.

وفي معرض نافدكس 2025، افتتح معالي الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، سفينة "الفارس"، وهي سفينة بطول 20 متراً تم تكليفها للبحرية الإماراتية. وصُمّمت السفينة للعمليات عالية السرعة، إذ تصل سرعتها إلى أكثر من 45 عقدة ومُجهزة بتسليح مُتقدّم، ونظام أسلسيان التركي، عيار 12.7 ملم. ويُؤكّد الكشف عن السفينة التزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها البحرية عن طريق التكنولوجيا البحرية المتطورة.

وأعلن مجلس التوازن، في مؤتمره الصحفي اليومي، عن 11صفقة جديدة بقيمة 3.77مليار درهم إماراتي نيابة عن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات. وبذلك يصل إجمالي عدد العقود المُوقّعة خلال الأيام الأربعة الأولى إلى 40 صفقة، بقيمة 23.72 مليار درهم إماراتي. وتُعكس هذه الإعلانات دور الحدث كمحرك رئيسي للاستثمارات الدفاعية العالمية والشراكات الاستراتيجية.

فيما اختُتمت مُسابقة آيدكس نكست جين، للشركات الناشئة الأكثر ريادة في مجال الدفاع والأمن، عن إعلان الفائزين، إذ حصلت شركة سيناه للتكنولوجيا على المركز الأول لمجموعتها عن الحلول المستقلة والخدمات القائمة على المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة التحكم عن بعد، وتلاها كرسينت إيروسبيس في المركز الثاني، وبروسوروم في المركز الثالث. وقدم سعيد المنصوري مستشار المعارض الدفاعية في مجموعة أدنيك، ومنى الجابر رئيس مجلس التوازن الجوائز للفائزين.

وشملت معايير لجنة التحكيم، توليد الأفكار والتسويق والتواصل وهيكل الفريق والإمكانات المناسبة للسوق، ما سلط الضوء على دور المسابقة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الدفاعية والأمنية.

كما جمعت جلسات "حوارات آيدكس ونافدكس" الخبراء والمتخصصين في قطاعات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، وناقشت جلسة اليوم "حلول الطاقة المستدامة لقطاع دفاع مرن" دور الطاقة النظيفة في العمليات العسكرية، وركزت على فوائد الاستراتيجية والاقتصادية والتشغيلية. فيما ناقشت الجلسة الثانية "الاستجابة والتعافي في سيناريوهات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية: بناء القدرة على الصمود من خلال الاستعداد والتنسيق"، الحاجة الماسة إلى التدريب المستمر، والتعاون بين الوكالات، والابتكارات الصناعية لتعزيز القدرة على الصمود في الأوساط العسكرية والمدنية. إذ استعرضت الدكتورة كاترينا ساندرز من شركة اسبين تحديات الاستجابة للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وخاصة التراجع في برامج التدريب على مدى العقد الماضي وتعقيد تنسيق الاستجابات للأزمات بين الوكالات المتعددة.

أما حوارات نافدكس 2025 فقد استضافت جلسة عرضت فيها شركة بي تي بال الأندونيسية خبرتها الواسعة في بناء السفن البحرية والتزامها بصناعة الملاحة البحرية، وناقشت طرق دمج الشركة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، لتحسين الإنتاج وتقليل الأُطر الزمنية والتشغيلية. فيما أكدت جلسة "الجغرافيا السياسية وسلاسل الإمداد العالمية" على الأهمية الاستراتيجية لطرق التجارة البحرية والسيطرة على الموارد، مُسلّطة الضوء على كيفية تأثير سلاسل التوريد العالمية على الديناميكيات الجيوسياسية.

ويبقى معرضا آيدكس ونافدكس 2025، الحدث الأبرز للشراكات الدفاعية العالمية والابتكار ومستقبل الحلول الأمنية.

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