عجمان، الإمارات العربية المتحدة : احتفاءً بمرور 25 عاماً من الخدمات التشخيصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت مختبرات ثومبي، أكبر شبكة للمختبرات التشخيصية الأكاديمية في الإمارات الشمالية، على اعتماد نظام الآيزو "ISO 15189:2022"، وهو المعيار الدولي للجودة والكفاءة في المختبرات الطبية. وينضم هذا الاعتماد إلى الاعتماد الذي يمتلكه المختبر بالفعل من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، مما يجعل مختبرات ثومبي ممتلكة لاثنين من أكثر علامات الجودة تميزاً وقيمة في هذا المجال في آن واحد.

ويتوج هذا الاعتماد مسيرة استهلت في عام 2001؛ حيث بدأت مختبرات ثومبي كمختبر واحد أُنشأ لدعم أول مستشفى للمجموعة والتدريب العملي لطلبة جامعة الخليج الطبية، مستندةً إلى فلسفة مؤسس مجموعة ثومبي " النمو من خلال الابتكار". ومن تلك البداية البسيطة بمختبر واحد، نمت لتصبح شبكة تضم 5 مختبرات على أحدث مستوى ، وأحد أكثر أنظمة المختبرات التشخيصية تقدماً في دولة الإمارات، حيث تعمل حالياً من خلال مجمع تشخيصي يمتد على مساحة 25,000 قدم مربع يقع في مدينة ثومبي الطبية " ثومبي ميديسيتي" ، مع وحدات تابعة له تنتشر في جميع أنحاء الإمارات الشمالية.

وتسرد الأرقام الكامنة وراء هذا الإنجاز تفاصيل الحكاية؛ فعلى مدار 25 عاماً، شكلت مختبرات ثومبي إحدى الركائز الأساسية لشبكة رعاية صحية قدمت العلاج لأكثر من 19 مليون مريض وساهمت في ولادة أكثر من 100,000 طفل، وهي رعاية طبية تعتمد على نتائج الفحوصات المختبرية في كل خطوة تقريباً. وخلال جائحة الكورونا "كوفيد-19"، عمل المختبر على مدار الساعة كمركز إقليمي للفحوصات الخاصة بعينات الكوفيد 19، حيث قام بإجراء ما يصل إلى 15,000 فحص يومياً في ذروة الجائحة. وبجمع ذلك معاً، فإن هذا العمل يترجم إلى ما يقدر بنحو 30 مليون فحص مختبري أو أكثر لمرضى من أكثر من 175 جنسية، وهو ما يعكس التنوع المجتمعي التي تخدمه مختبرات ثومبي في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويعد اعتماد "ISO 15189:2022" أحدث نسخة من المعيار العالمي الذي صيغ خصيصاً للمختبرات الطبية. وهو يحدد النظام والأسلوب الذي يجب على المختبر أن يتبعه للجودة وإثبات الكفاءة الفنية، مغطياً جميع مراحل الفحص، بدءاً من كيفية جمع العينة والتعامل معها، وصولاً إلى كيفية التحقق من النتيجة وصياغتها والإبلاغ بها. ويعني الحصول على هذا الاعتماد أن تقييماً مستقلاً قد أكد أن أنظمة المختبر تنتج نتائج موثوقة وبشكل مستمر.

إن الجمع بين اعتمادي "CAP" و"ISO 15189" معاً ليس بالأمر الشائع. فاعتماد "CAP"، الممنوح من قبل الكلية الأمريكية لعلم الأمراض في الولايات المتحدة، يُعامل على نطاق واسع كمعيار ذهبي لتقييم المختبرات. ويضيف نظام "ISO 15189" إطاراً معترفاً به دولياً يُستخدم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم. وجنباً إلى جنب، يؤكد الاعتمادان للأطباء والمستشفيات والمرضى أن نتائج مختبرات ثومبي تُقاس وفقاً لأعلى التقييمات في الطب المختبري.

وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "قبل خمسة وعشرين عاماً، قطعنا على أنفسنا عهداً ببناء مختبر يمكن لهذه المنطقة الاعتماد عليه. وإن رؤيتنا الآن هي جعل مختبرات ثومبي اسماً عالمياً في مجال التشخيص، وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها".

وتدير مختبرات ثومبي مجموعة متكاملة من الأقسام التشخيصية، بما في ذلك الكيمياء السريرية، وأمراض الدم، وعلم الأحياء الدقيقة، والتشخيص الجزيئي، والفحوصات المتخصصة والتحليل الحيوية، والصحة المهنية، وعلم أمراض الأنسجة، وفحص حديثي الولادة. ويشكل علم أمراض الأنسجة ركيزة أعمالها في تشخيص مرض السرطان، في حين يعد برنامجها لفحص حديثي الولادة واحداً من أكبر البرامج في الإمارات الشمالية، حيث يكشف عن الاضطرابات الأيضية والجينية لدى الأطفال مبكراً. ويدعم فريق من المختصين لضمان جودة العمل في المختبر وفي وحدات العمل في جميع المواقع، والتي تشمل مختبرات جامعة الخليج الطبية ومستشفيات ثومبي في عجمان ودبي والفجيرة، ويجري العمل حالياً على افتتاح مختبر في أبوظبي في القريب العاجل.

ويأتي هذا الاعتماد في الوقت الذي تعمل فيه مختبرات ثومبي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتها؛ حيث يقوم المختبر بطرح تطبيق للهواتف المحمولة وتطبيق لشبكة الانترنت يتيحان للمرضى حجز الفحوصات والدفع من خلال الإنترنت، كما ستتوسع خدمة جمع العينات المنزلية لتشمل أبوظبي قريباً. والهدف من كل ذلك هو تسهيل حصول المرضى في أي مكان في جميع أنحاء الدولة على تشخيصات دقيقة وموثوقة.

وتستعد مختبرات ثومبي لإطلاق فحص دم لمرض ألزهايمر لا يتطلب سوى سحب عينة دم بسيطة ، وهو بديل طفيف التوغل لبزل النخاع الشوكي وفحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)،. وتعمل هذه الطريقة على فحص المؤشرات الحيوية المعتمدة للمرض، بما في ذلك ApoE4 و pTau181 و pTau217 والفلورة العصبية الخفيفة (neurofilament light chain)، مما يجعل الفحص المبكر واسع النطاق متاحاً بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في السابق.

ويقف وراء ذلك تحول أوسع يطلق عليه اسم "Lab 5.0" (مختبر 5.0)، وهو نموذج يربط بين علمائه و الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجودة ، واجراء التحليلات التنبؤية، والتحول الآلي . والهدف من ذلك هو نقل التشخيص من خدمة تتفاعل مع العينات إلى خدمة تساعد في رصد المرض في وقت مبكر وتوجيه العلاج بدقة أكبر.

وتعتبر مختبرات ثومبي واحدة من أكبر سلاسل المختبرات الأكاديمية الخاصة المعتمدة من قبل "CAP" في المنطقة. تأسست في عام 2001، وقدمت خدماتها للمرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 25 عاماً، حيث تقدم الفحوصات الروتينية والفحوصات المتخصصة من خلال منشأة تعمل على مدار الساعة، وتحمل اعتماداً مزدوجاً من "CAP" و"ISO 15189".

مختبرات ثومبي مرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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