يشهد 5 مسابقات رئيسية وفعاليات اقتصادية وتجارية وبرامج ثقافية متنوعة

إطلاق مسابقة نوارد الرطب الحديث وأخرى مخصصة للأطفال في مجال الرطب

الشارقة، أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات "مهرجان الذيد للرطب 2024" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة اكتمال جميع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثامنة من الحدث الذي يترقبه عشاق الرطب ومزارعو النخيل في الإمارات خلال الفترة من 25 ولغاية 28 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل من جميع أنحاء الدولة.

ويشهد المهرجان لأول مرة على مستوى الإمارات إطلاق مسابقة جديدة مخصصة للأطفال في مجال الرطب، وهي مسابقة "مزاينة رطب الخرايف للأطفال"، إلى جانب مسابقاته الرئيسية وهي مزاينة رطب المنازل والمخصصة للنساء فقط، ومسابقة الليمون، والتين، ومسابقة مزاينة الرطب والتي تتضمن عدة فئات من ضمنها مسابقة "نوادر الرطب الحديث" التي تُنظم للمرة الأولى هذا العام وهي خاصة بالمناطق الزراعية في الذيد والمناطق الشرقية والشمالية فقط.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث تنافسًا كبيرًا على الجوائز القيّمة والتي ستوزع على 130 فائزاً، ضمن مختلف المسابقات، في مساهمة لتشجيع المزارعين المشاركين على الاهتمام بجودة منتج الرطب، كما سيحفل المهرجان بباقة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وعروض للفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة، للتعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة.

ترسيخ الجانب التراثي

وأكد محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان أن مهرجان الذيد للرطب يتضمن هذا العام العديد من المسابقات المبتكرة والجوائز القيمة التي تصب مجملها في تشجيع أصحاب المزارع من ملاك النخيل على الاهتمام بتطوير زراعة النخيل، مشيراً إلى أن النسخة الثامنة تشهد إضافة مسابقة جديدة مخصصة للأطفال في مجال الرطب، وذلك بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الحالية بموروثها الثقافي وتشجيعهم للحفاظ على شجرة النخيل وزراعتها، ولاسيما وأن المهرجان يعد من الأحداث التي أسهمت على مدار السنوات السابقة في تعزيز الجانب التراثي والهوية الوطنية، موضحاً أن المهرجان يهدف عبر مسابقاته المتنوعة إلى تشجيع المزارعين على الاعتناء بأشجار النخيل، والعمل على تحسين إنتاجها، ورفع جودة المنتج، والتوسع في زراعة الأصناف التجارية، وتوعية المزارعين بالأساليب الحديثة في هذا المجال، وحثهم على الابتكار والتطوير والإبداع في الأساليب الزراعية والإنتاجية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار محمد مصبح الطنيجي إلى أن دورة المهرجان الحالية سجلت نمواً في أعداد المشاركين وهو مؤشر إيجابي يعزز من نجاحات الحدث ويعكس المكانة الرائدة التي بات يحتلها كمنصة سنوية متميزة يحرص ملاك النخيل والمزارعين والصناعيين والتجار على المشاركة به نتيجة للدور الهام الذي يلعبه في تحسين جودة المنتج المحلي وتعزيز العائد الاستثماري للنخيل والصناعات القائمة عليه، مشيراً إلى أن زوار المهرجان على موعد مع نسخة متميزة هذا العام ولا سيما في ظل الإضافات النوعية الجديدة التي تشهدها المسابقات والأنشطة والفعاليات المميزة التي سيتضمنها المهرجان.

شروط المشاركة بالمسابقات

وحدّدت اللجنة المنظمة للمهرجان، الشروط العامة للمشاركة في المسابقات والمتمثلة في أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة لعام 2024 وأن يقدم المشارك رطب من إنتاج مزرعته الخاصة، مع ضرورة إبراز المستندات الخاصة لملكية الأرض الزراعية عند التقديم للتسجيل وأداء القسم للجميع وزيارة بعض المزارع، كما لا يحق لكل مشارك المشاركة بأكثر من صنفين من الأصناف الفردية للرطب أثناء الفوز ويحق له المشاركة في النخبة عام ونوادر الرطب، كما يجب أن تكون المخاريف بدون حبل التعليق لجميع أصناف الرطب، وفيما يخص مسابقة "مزاينة رطب الخرايف للأطفال المخصصة للأطفال الذكور من المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة من عمر 7 سنوات الى 15 سنة، فقد حددت اللجنة المنظمة شروط المشاركة بالمسابقة بأن يكون الرطب من الإنتاج المحلي لعام 2024، وأن يكون من نوع الخرايف ولا يقل الوزن عن 3 كيلو، ويقدم الطفل المشارك رطب من مزرعته أو حديقة منزله، وأن يقدم الطفل الرطب بنفسه بالزي الرسمي للدولة مع أثبات الأوراق الشخصية.

وتنطلق أولى مسابقات المهرجان يوم الخميس 25 يوليو هي مسابقة مزاينة رطب الخنيزي، ومزاينة مخرافة الرطب للنساء، ثم تقام يوم 26 يوليو مسابقة مزاينة رطب الخلاص، ومسابقة التين الأحمر، كما تقام يوم 27 يوليو مسابقة رطب الشيشي ومزاينة الليمون المحلي، ومزاينة رطب الخرايف للأطفال، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقات مزاينة النخبة (عام) ومزاينة نوادر الرطب الحديث.

مواصفات ومعايير المسابقات

وتتضمن مواصفات الرطب ومعايير المسابقة، بأن يكون الرطب من الإنتاج المحلي ومن موسم 2024، وفي مرحلة النضج المناسبة وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50%، وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعما غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً، وأن لا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 4 كلغ مع وزن المخرافة في الأصناف الفردية، ويقدم في مخاريف ذات نوعية جيدة وبدون معلاق.

فعاليات ثقافية وتراثية

ويستقبل المهرجان جمهوره بأجندة غنية بالفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والتراثية التي تعكس أهميته كأحد أبرز الفعاليات الزراعية والاقتصادية في الدولة والمنطقة عمومًا، ويوفر للمشاركين فرص الدخول في مسابقاته التي تعتمد على عرض أجواد أنواع الرطب من الإنتاج المحلي للدولة لعام 2024، كما يشكل المهرجان منصة للقاء وتبادل الخبرات بين مزارعي النخيل والخبراء، إلى جانب التعرف على جديد التقنيات الزراعية وأساليب مكافحة الآفات والأمراض، وطرق تحسين إنتاجية النخيل، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة.

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