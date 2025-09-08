دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت غرف دبي مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي نظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة في مدينة ملبورن بأستراليا في الفترة من 2 – 4 سبتمبر، حيث عقدت على هامش الحدث أكثر من 25 اجتماعاً ثنائياً مع هيئات حكومية وخاصة محلية وعالمية وغرف تجارة، وذلك بهدف التعريف بالفرص والآفاق الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها دبي، وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في الإمارة ونظيراتها من مختلف أنحاء العالم.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات الحدث مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة ولاية فيكتوريا الأسترالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في استقطاب الشركات الاسترالية لدبي، ودعم توسع اعضاء غرف دبي في وولاية فكتوريا، والارتقاء بالعمل المشترك فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش فعاليات المؤتمر بعنوان "آثار وتداعيات التغيرات الطارئة في المشهد العالمي"، أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن رؤوس الأموال تتجه دائماً نحو مراكز الأعمال التي تتمتع باقتصاد مستقر ومتنوع ومناخ استثماري آمن ومرن، وهي المقومات الأساسية التي تتمتع بها دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز ببيئة أعمال عصرية ومنفتحة، وتتمتع بثقة راسخة في الأوساط الاستثمارية دولياً في خضم المتغيرات التي يشهدها العالم باعتبارها وجهة مثالية لتنمية وتوسع الأعمال ومحور أساسي في استقرار ونمو حركة التجارة العالمية.

وكانت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية قد شهدت إطلاق غرف دبي بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة، "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"، التي تتيح لغرف التجارة تقييم ومقارنة أفضل ممارساتها المتعلقة بالتميز التشغيلي بالإضافة إلى 7 محاور مرتبطة بالأدوار والمسؤوليات الأساسية مع المعدلات الإقليمية والعالمية في هذه المجالات.

وشهدت فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية مشاركة مسؤولي أكثر من 1,200 غرفة تجارة من 100 دولة، حيث يعتبر المؤتمر الحدث الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال وتنمية شبكات التواصل.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية