دبي، الإمارات العربية المتحدة، يحتفي المنتدى العربي الدولي للمرأة (AIWF) هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، في محطة بارزة تُجسد مسيرته الرائدة كمؤسسة عالمية كرست جهودها لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها القيادي وترسيخ مبادئ الشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ويأتي تركيز المنتدى الاستراتيجي لعام 2026 على دعم النساء للنجاح والتميز في الاقتصاد الرقمي.

وبهذه المناسبة، ينظم المنتدى برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والمبادرات التي تجمع أعضاءه وشركاءه وداعميه من مختلف أنحاء العالم العربي والمملكة المتحدة والمجتمع الدولي، احتفاءً بما حققه من إنجازات وتأثير ممتد على مدار خمسة وعشرين عاماً من العمل والريادة، وتجديداً لالتزامه بتمكين الجيل القادم من القيادات النسائية.

تأسس المنتدى العربي الدولي للمرأة في لندن عام 2001 بمبادرة قيّمة من قبل هيفاء الكيلاني الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية من الدرجة الرفيعة OBE، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والتنموية بين العالم العربي والمجتمع الدولي، واضعاً المرأة في صميم رسالته ومحورها الأساسي.

ومنذ انطلاقه، تطور المنتدى من منصة رائدة للحوار بين الثقافات إلى مؤسسة عالمية مرموقة لعبت دورًا مؤثرًا في دعم الحوارات وصياغة السياسات، وتعزيز القيادة النسائية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل. ومن خلال تعاونه الوثيق مع الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، يواصل المنتدى جهوده في دعم ريادة الأعمال النسائية والتعليم والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية، بما في ذلك الاستدامة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والاقتصاد الرقمي، ومستقبل العمل.

ويحتفي المنتدى بمرور 25 عاماً على تأسيسه من خلال تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أبرز المحركات الرئيسية المستقبلية للتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف تمكين رائدات الأعمال والقيادات النسائية في قطاع التكنولوجيا من اكتساب المهارات المتقدمة وبناء الشبكات المهنية المؤثرة وتعزيز الحوار وصياغة السياسات الداعمة التي تؤهلهن للنجاح في اقتصادات المستقبل القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقالت هيفاء الكيلاني الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية من الدرجة الرفيعة OBE، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة: "قبل خمسة وعشرين عاماً، انطلق المنتدى العربي الدولي للمرأة من إيمان راسخ بأن أي مجتمع أو اقتصاد لا يمكنه تحقيق كامل إمكاناته ما لم يستفد بصورة كاملة من نصف طاقاته وموارده البشرية. وما بدأ كرؤية طموحة تهدف إلى بناء جسور التواصل بين النساء في العالم العربي ونظيراتهن حول العالم، أصبح اليوم منصة عالمية مؤثرة تدعم التمكين الاقتصادي والقيادة النسائية. ونحن نفخر اليوم بما حققناه من إنجازات مؤثرة، وبالأثر الإيجابي الذي تركناه في حياة الكثيرين، كما نعتز بالمجتمع الاستثنائي الذي نجح المنتدى في بنائه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين والقيادات الشابة الذين يواصلون حمل هذه الرسالة إلى المستقبل".

ومن أبرز مبادرات المنتدى برنامج "القيادات النسائية العربية الشابة (YAWL)"، الذي نجح منذ إطلاقه في توفير فرص الإرشاد والتوجيه وبناء العلاقات المهنية وتطوير المهارات القيادية لأكثر من 3000 شابة من مختلف أنحاء العالم العربي. ومن خلال ربط المواهب الصاعدة بالقيادات النسائية الراسخة عبر برامج الإرشاد والتوجيه المتبادل، يسهم البرنامج في إعداد الجيل القادم من النساء لتولي أدوار مؤثرة في قطاعات الأعمال، والحياة العامة، والتعليم، والابتكار.

ويواصل المنتدى العربي الدولي للمرأة دوره كصوت داعم لإزالة العوائق أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة، من خلال توفير منصات عالمية لرائدات الأعمال والمهنيات، والعمل على تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا.

ومن خلال شراكاته مع مؤسسات وجهات تتشارك معه في الرؤية والأهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينظم المنتدى مؤتمرات ويصدر تقارير متخصصة تسلط الضوء على القيادة النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعمل المناخي، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في صياغة الحلول المتعلقة بالاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة النظيفة، والمرونة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

ويقود أعمال المنتدى مجلس إدارته المتميز، بدعم طويل الأمد من شركائه العالميين، ومن بينهم بيبسيكو PepsiCo وفايزرPfizer وPwC وأسترازينيكا AstraZeneca وشركة التأمين العربية.

وأضافت الكيلاني: "بينما نتطلع إلى الخمسة والعشرين عاماً المقبلة، تبقى رسالتنا أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى. ونواصل التزامنا بتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية، وتعزيز الفرص المتاحة للنساء والشباب، وضمان استمرار الدور المحوري للمرأة العربية في إحداث التحول الإيجابي في الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة والعالم."

