ساحة التقنية Tech Arena المضافة جديداً هذا العام تنطلق بسلسلة من الجلسات التفاعلية التي تركز على المستقبل

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن مؤتمر ليب 25 التقني الدولي عن أكبر حزمة من الإطلاقات والاستثمارات التقنية في المنطقة، بقيمة 14.9 مليار دولار، لترسّخ المملكة العربية السعودية مكانتها كمركز إقليمي للمنطقة وكوجهة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة والعميقة، والحوسبة السحابية. كما تهدف هذه الاستثمارات إلى تمكين وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز نمو الشركات التقنية الناشئة، مما يعزز الحراك الابتكاري في المملكة، ويرسخ من مكانتها كمركز للتقنية والابتكار، وكبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، مع انطلاق فعاليات المؤتمر، والذي يستمر حتى الأربعاء القادم بشعار "نحو آفاق جديدة"، مؤكدًا أن هذه الاطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتمكين قطاع التقنية ودعمه لتحول المملكة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمد على الذكاء الاصطناعي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وتفصيلاً للاستثمارات العالمية لأول أيام المؤتمر، حيث شهد إعلان شركة Groq بالتعاون مع Aramco Digital عن استثمار قدره 1.5 مليار دولار لتوسيع استثمارات الشركة في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتتبوُّء المملكة مكانة رفيعة ومتقدّمة في الذكاء الاصطناعي عالميًا.

كما شهد المؤتمر إعلان شركتا آلات ولونوفو عن استثمار قدره 2 مليار دولار بناء مركز للتصنيع والتقنية متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتأسيس مقر إقليمي لشركة لينوفو في الرياض.

وترسيخاً لمكانة المملكة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ أعلنت Google عن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تجمع عالمي في المملكة لتلبيه الطلب الإقليمي والعالمي.

ودعماً لجهود المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عالمياً؛ أعلنت Qualcomm عن إتاحة النموذج اللغوي علّام على سحابة كوالكم للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حاسوب ALLaM AI PC وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للمطورين لدعم الابتكار التقني.

وشهد المؤتمر إعلان Alibaba Cloud عن إطلاق برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع أكاديميتي طويق وstc لتدريب المواهب الوطنية في التقنيات المتقدمة، والمساهمة في تشكيل مستقبل رقمي مبتكر مستدام.

وتمكيناً للمواهب الوطنية الرقمية؛ أعلنت شركة databricks عن استثمارها 300 مليون دولار في بناء خدماتPaaS المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، والمساهمة في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

كما أعلنت شركة SambaNova عن استثمار 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار.

وتعزيزاً لريادة المملكة كمركز إقليمي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات؛ أعلنت شركة KKR بالشراكة مع gulf data hup الاستثمار في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 مبجا واط.

وانطلاقاً من السعودية؛ أعلنت sales force عن استثمارها في بناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية باستثمار 500 مليون دولار.

وتعزيزاً للبنية التحتية والابتكار الرقمي إقليمياً؛ أعلنت Tencent Cloud عن استثمارها 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية لـTancent Cloud في الشرق الأوسط من السعودية مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهةٍ أخرى، انطلقت ساحة التقنية (Tech Arena) المضافة جديداً إلى ليب 2025 بسلسلة من الجلسات التفاعلية التي تركز على المستقبل، حيث سلطت الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية التي تشكل مستقبل التقنية. وشهدت الفعالية استعراض نماذج أولية رائدة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الأزياء، والواقع المختلط، مع تقديم عروض حية من قبل مؤثرين عالميين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب مقدمي برنامج BBC Click، لارا ليوينغتون وسبنسر كيلي.

وقدمت شركة "Engine VR" الأمريكية منصة "Golden Gloves VR"، التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي لتوفير تجربة ملاكمة غامرة ومبتكرة لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين المحترفين ومحبي الترفيه. وخلال عرض حي قدمه الملاكم المحترف ديفيد بيريز أمام الحضور، قال آرون سلون، مؤسس المنصة: "كنت أعمل ممرضاً في مجال القلب، لكن شغفي الحقيقي كان دائماً في الملاكمة والتكنولوجيا. لذلك، تركت وظيفتي في التمريض وافتتحت صالة ملاكمة خاصة بي، لكنها احترقت بالكامل خلال شهر واحد فقط. عندها أدركت أن بناء مشروع تجاري في موقع فعلي سيكون أمراً صعباً للغاية. وبالصدفة، في ذلك الوقت، تم إطلاق نظارة Quest One، والتي لم تكن فقط قوية ولكنها أيضاً لاسلكية، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح نظامنا".

وأضاف سلون: "لكي نحصل على الزخم المطلوب، كان علينا محاكاة ما يقوم به المدربون والملاكمون في صالات التدريب بأدق صورة ممكنة. وبعد العديد من المحاولات، أصبح لدينا اليوم منصة معتمدة من قبل جهات رياضية عالمية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية. كما أن النظام يتيح للأشخاص من أصحاب الهمم المشاركة، مما يجعل الرياضة أكثر شمولية".

وفي مكان آخر، استعرض تي جي رودز، كبير العلماء والمهندسين في مشروع "Primrose" منAdobe، لأول مرة في الشرق الأوسط أحدث تقنيات الملابس القابلة للارتداء. وكان هذا الابتكار قد تم الكشف عنه لأول مرة في Adobe Max عام 2023، ويستخدم المشروع نسيجاً غير مشع يمكن أن يُحدث تحولاً جذرياً في دمج الموضة مع التكنولوجيا.

وقال رودز: "للتكنولوجيا تطبيقات متعددة تتجاوز حدود عروض الأزياء؛ يمكن استخدامها كلوحة فنية لتصاميم جديدة أو حتى كلوحة إعلانية منخفضة الطاقة تعرض نصوصاً إعلانية متحركة. كما أنها مصنوعة من مواد غير مشعة، يمكن قصها بأي شكل وتوزيع الضوء عليها ديناميكياً. معظم التأثيرات الخاصة يمكن مشاهدتها فقط على الشاشة الكبيرة، لكن ما يقدمه مشروع Primrose هو تحويلها من الشاشة إلى الواقع".

تجدر الإشارة أنه يشارك في ليب 2025 هذا الأسبوع أكثر من 1,800 علامة تجارية تقنية و680 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 1,000 متحدث خبير ضمن 15 منصة، حيث يستعرضون أحدث الابتكارات التقنية التي تشكل مستقبل العالم.

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