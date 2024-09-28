الرياض، المملكة العربية السعودية- احتفلت إي أيه سبورتس (EA SPORTS) أمس بإطلاق لعبة إي أيه سبورتس إف سي25 (EA SPORTS FC™ 25) في الشرق الأوسط، خلال النسخة الأولى من مؤتمرها العالمي إف سي كلوبهاوس في الشرق الأوسط.

وقد أقيم الحدث في الرياض وأداره المبدع الكروي الشهير علي موسى، حيث احتفى الحدث بالثقافة وكرة القدم، وجمع بعضًا من أكبر الأسماء في مجال كرة القدم من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وشارك أكثر من [XYZ عدد الضيوف] من الرياضيين واللاعبين المحترفين والصحفيين والمبدعين والضيوف المميزين في حفل الإطلاق مع تنظيم أمسية تخللتها العديد من الأنشطة المثيرة ومباريات إف سي 25 راش وتحديات إف سي 25 ومسابقات إف سي موبايل ومباريات استعراضية بين الرياضيين واللاعبين المحترفين وغيرها من الأنشطة.

وتضمنت قائمة الضيوف أيضًا ظهورًا لافتاً للغاية من أسطورة كرة القدم وأيقونة نادي تشيلسي ديدييه دروبغا، بالإضافة إلى المعلق الإماراتي الشهير لكرة القدم والصوت العربي من زمن طويل للإصدارات المحلية من سلسلة إف سي فارس عوض، والذي يعود مرة أخرى لتقديم تعليقه المميز في إي أيه سبورتس إف سي 25.

وستتوفر لعبة إي أيه سبورتس إف سي 25 للعب في 27 سبتمبر مع إمكانية الوصول المبكر من خلال نسخة ألتيميت الآن.

وتتضمن اللعبة عددًا من الابتكارات الجديدة التي ستوفر تجربة تفاعلية أكثر أصالة لكرة القدم في العالم، بما في ذلك:

راش (Rush): تجربة اللعب 5 ضد 5 الجديدة كلياً والتي توفر طريقة لعب سريعة الوتيرة بين فريقين صغيرا العدد. ويمكن للاعبين بناء فريق أحلامهم الخماسي في فريق ألتيميت™ راش، ومواجهة العالم في راش النوادي (Clubs Rush)، والتحكم في أكاديمية الشباب المهنية الخاصة بك في بطولات راش 5 ضد 5.

إف سي آي كيو (FC IQ): يوفر هذا التغيير الشامل للأسس التكتيكية في اللعبة سيطرة استراتيجية أكبر وحركة فريق أكثر واقعية، بينما يؤثر نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المدعوم ببيانات من العالم الحقيقي على تكتيكات اللاعبين من خلال أدوار اللاعبين الجديدة كليًا.

التجديدات التكتيكية: يؤدي تجديد تكتيكات الفريق إلى ترقية التمركز في كلا طرفي الملعب وتغيير طريقة لعب كل فريق بناءً على أسلوبه في العالم الحقيقي، مما يجعل كل مباراة تبدو طبيعية وفريدة من نوعها.

وتعدّ لعبة إي أيه سبورتس إف سي 25 المكان الوحيد الذي يمكنك فيه لعب دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكأس كونميبول ليبرتادوريس، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، وكل ذلك في نفس اللعبة.

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