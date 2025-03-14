20 فعالية متنوعة في الجناح ضمت جلسات حوارية وورش عمل وكلمات رئيسية على مدار 5 أيام

أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً شاركوا خبراتهم خلال هذه الجلسات في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء والفنون

مؤسسة دبي للمستقبل كانت الراعي الرسمي لمسار "2050" خلال مهرجان "ساوث باي ساوث ويست"

جناح متحف المستقبل استضاف أكثر من 130 إعلامي وصانع محتوى لتغطية فعالياته

أكثر من 115 تغطية إعلامية في أبرز وسائل الإعلام الأمريكية حول مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل في المهرجان التكنولوجي والفني الأكبر في العالم

دبي: استقطب جناح متحف المستقبل في مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" بولاية تكساس الأمريكية أكثر من 25 ألف زائر على مدار 5 أيام. وشهد الجناح اهتماماً بارزاً من الحضور والزوار والوسائل الإعلامية الأمريكية والعالمية ليكون أكثر الأجنحة استقطاباً للزوار في أكبر تجمع سنوي عالمي للمهتمين بقطاعات التكنولوجيا والإبداع والفنون والابتكار.

واستضاف جناح متحف المستقبل 20 فعالية من الجلسات الحوارية والتجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حول علاقة الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيات المستقبلية من أبرزها عرض "أحلام الأرض"، وهو عمل فني رقمي مبتكر بالتعاون مع الفنان العالمي رفيق أناضول، والذي يتميز بأسلوبه البارز في تحويل البيانات البيئية الحقيقية إلى روايات بصرية ديناميكية.

وشارك في هذه الفعاليات أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً شاركوا خبراتهم في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء، والفنون والآداب وصناعة السينما، والذكاء الاصطناعي والفنون الإبداعية، وممارسات استشراف المستقبل وغيرها من المواضيع المهمة.

كما كانت مؤسسة دبي للمستقبل الراعي الرسمي لمسار "2050" خلال مهرجان "ساوث باي ساوث ويست"، ونظمت عدة جلسات نقاشية تمت استضافتها في جناح متحف المستقبل والعديد من الأجنحة الأخرى والقاعات الرئيسية للمهرجان.

واستضاف جناح متحف المستقبل أكثر من 130 إعلامي وصانع محتوى عالمي، وتم تسجيل أكثر من 115 تغطية إعلامية في أبرز وسائل الإعلام الأمريكية حول مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل في المهرجان.

ومن أبرز الجلسات التفاعلية التي نظمها المتحف جلسة بعنوان "العيش على سطح القمر" والتي شهدت حواراً استثنائياً مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائدة الفضاء الكندية شونا باندايا حول استكشاف الفضاء وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض.

كما شهدت الجلسة الحوارية بعنوان "الغذاء من عمق الصحراء" إقبالاً واسعاً من قبل الجمهور الذين تعرفوا على إمكانات الصحراء الكامنة التي يمكن الاستفادة منها في الحصول على الغذاء، شاركت خلالها الشيف الإماراتية ميثة طارق الورشو إلى جانب نخبة من المتحدثين العالميين.

كما استضافت جلسة بعنوان "مستقبل السرد القصصي" التي أدارتها بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل، كل من المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب مخرج مسلسل الصور المتحركة الإماراتي الشهير "فريج" ومخرجة الأفلام الإماراتية وكاتبة السيناريو ميثة العوضي، والتي ناقشت دور الشرق الأوسط في تغيير مشهد السينما العربية.

كما استضافت الجلسات النقاشية نخبة من الشخصيات المؤثرة عالمياً مثل المنتج السينمائي العالمي جيانلوكا شقرا، والمؤلفة جيسي كاروري سيبينا، والكاتبة تريسي بريور والكاتبة سارة حمدان وغيرهم الكثير.

وخلال المهرجان، قدّم جناح متحف المستقبل تجارب تفاعلية متنوعة تضمنت تجربة تذوّق شوكولاتة دبي الشهيرة من FIX Dessert Chocolatier وشاي الكرك التقليدي من Project Chaiwala.

الجدير بالذكر أن مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" العالمي السنوي الذي انطلق لأول مرة في عام 1987 في الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن عدداً من المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والأفلام والموسيقى والتعليم والثقافة. وقد شهدت دورة العام 2024 مشاركة أكثر من 300

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