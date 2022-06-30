· 10 أسابيع من الترفيه العائلي بما في ذلك العرض الإقليمي الأول من نوعه "مينيونز: ذا رايز أوف جرو" ومعرض LEGO المتنقل في "سيتي سنتر مردف"و "مول الإمارات"

· سيحظى الزوار بفرصة التمتع بتخفيضات لمدة 25 ساعة، وفرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت "شير" أسبوعياً في" مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" وسيتي سنتر"مردف" وفرصة الحصول على 25x من نقاط "شير" عند التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع

· "سيتي سنتر مردف" سيحتضن المفهوم المحلي SALTمن خلال تجربة مؤقتة وجديدة تماماً للمثلجات من الفواكه الموسمية المستوحاة من الجزر الاستوائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : للسنة الخامسة والعشرين، تحتفل مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم " في دبي، بحدث "مفاجآت صيف دبي". وتقدم كل ٍمن "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة و" سيتي سنتر مردف"، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE)، برنامجاً شاملاً من تجارب الترفيه والتسلية والتسوق للعائلات والشباب وعشاق الطعام والمقيمين والسياح على حدٍ سواء، إلى جانب تخفيضات لا تُفوَّت وعروضات مميزة.

الانطلاقة ستكون خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 17 يوليو في"سيتي سنتر مردف من خلال تقديم تجربة إقليمية هي الأولى من نوعها في الغاليريا المركزية، تحت عنوان "مينيونز: ذا رايز أوف جرو". وتأتي هذه التجربة إحتفالاً باطلاق الفيلم السينمائي المرتقب، حيث يمكن لمحبي ومعجبي هذا الفيلم، الاستمتاع بتجربة مليئة بالطاقة مع لعبة "كونغفو" رسوم متحركة قابلة للنفخ في الهواء الطلق، إلى جانب الأنشطة الحرفية Pet Rock، وحلبة الرقص وورش العمل المميزة للأطفال، والتحديات والمسابقات للفوز بجوائز "مينيونز" المليئة بالمرح، بالإضافة إلى فرص التقاط الصور الممتعة. يمكن للعائلات أيضًا التطلع إلى تجربة "مينيونز" في مول الإمارات في وقت لاحق من شهر يوليو.

وستشهد "مفاجآت صيف دبي" أيضاً، التجربة المؤقتة الجديدة في "سيتي سنتر مردف" مع المفهوم المحلي للمأكولات المفضلة SALT ، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر. وتتيح التجربة المؤقتة المستوحاة من الجزر الإستوائية، والتي تتميز بديكورات باللونين الأخضر والأبيض وخلفيات مميزة لالتقط الصور ونشرها على تطبيق انستغرام وسلع حصرية ومثلجات ومشروبات من الفاكهة، تلبية جميع الأذواق والاحتياجات. ويأتي إطلاق هذه التجربة المؤقتة، بعد نتائج الجولة الأولى من "حملة التصويت الخاصة بمراكز سيتي سنتر" حيث أعرب الزوار عن رغبتهم في رؤية المزيد من المفاهيم المحلية في مراكز التسوق المجتمعية الخاصة بهم.

أما أصحاب العقول المبدعة، فيمكنهم الاستمتاع بعرض LEGO المتنقل، الذي سيصل إلى "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" في أغسطس المقبل، احتفالاً بالذكرى التسعين لتأسيس العلامة التجارية. وستتاح الفرصة أمام الزوار لاستكشاف معرض المنتجات الحصرية، والذي يتضمن غرف تفاعلية، مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة. هذا إلى جانب مساحة مخصصة للعب مزدوجة النطاق، وورش عمل تفاعلية ومساحة مخصصة لعرض الأفلام الملائمة للعائلات ومصنعMinifigure للفسيفساء.

وفي الوقت نفسه، يُطلق "سيتي سنتر مردف" بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، سلسلة لسباقات الجري الصيفية، لجميع الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم والتغلب على الحرارة المرتفعة. ستقام هذه السباقات في 16 يوليو من الساعة 7 صباحاً، وسيتمكن المتسابقون الذي تبلغ أعمارهم 5 سنوات وأكثر برفقة العائلة والأصدقاء، من المشاركة في سباق داخلي لمسافة 800 متر أو 3 كيلومترات أو حتى 5 كيلومترات من خلال التسجيل عبر الإنترنت على www.citycentremirdif.com

وفي إطار المزيد من الأنشطة المخصصة للصغار، أطلق "سيتي سنتر ديرة" ملعب كرة جديد كلياً يرتقي بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة من الراحة والتميّز. يتواجد الملعب الجديد في الطابق الثالث من مركز التسوق، ويوفر مساحة حصرية ملائمة للأطفال، التي تتضمن مجموعة من الألعاب، وتدريباً احترافياً تحت إشراف مختصين في كرة القدم والكريكيت وكرة السلة والرماية والمخيمات الصيفية المرتقبة. ويمكن للعائلات ترك أطفالهم (الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 14 عاماً) في مكان آمن ومليء بالمرح، خلال جولات التسوق الخاصة بهم في المتاجر. مع الإشارة إلى أن خدمة drop and shop متاحة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً.

وفي إطار وعده بتحقيق أسعد اللحظات التي لا تنسى مع الأحبة، سيطلق "سيتي سنتر ديرة" أيضاً حملته "أقرب أكثر من أي وقت مضى"، والتي ستتضمن شاشة تفاعلية ستتواجد داخل مركز التسوق، وتمنح الزوار فرصة إرسال رسائل إلكترونية وبطاقات بريدية لأحبائهم في جميع أنحاء العالم. وتشكل هذه الحملة دلالة واضحة على جهود "سيتي سنتر ديرة" لتحقيق تفاعل وتواصل فعال ومميز مع المجتمع المحيط.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى"ماجد الفطيم العقارية": " يشكل "مفاجآت صيف دبي"، حدثاً رئيسياً في برنامجنا السنوي، حيث يجتمع الزوار من جميع أنحاء العالم للاحتفال والاستمتاع بالعروض الترويجية المذهلة والتسوق على مستوى عالمي وتناول الطعام والترفيه المميز والتجارب العائلية. وستواصل شركة "ماجد الفطيم" بالتزامها في المساهمة في قطاعي السياحة والتجزئة في دبي من خلال استضافة تجارب إقليمية فريدة نوعها تقام للمرة الأولى، ومن شأنها أن تجذب السكان والسياح على حد ٍسواء. ونتطلع إلى استقبال الزوار للمشاركة في احتفالاتنا وتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم".

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "ساهمت مفاجآت صيف دبي على مدار 25 عاما في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه خلال فصل الصيف، لتؤكد أنها المدينة المفضلة للزيارة على مدار العام، كما تمكّنت من إعطاء قطاع التجزئة زخما أكبر ليحقق بدوره معدلات نمو متزايدة، فيما أصبحت تجربة التسوق في دبي مميزة وفريدة من نوعها في ظل وجود مراكز تسوق فخمة، وعلامات تجارية عالمية راقية، إلى جانب ما نقدمه من فعاليات ترفيهية مشوقة، وعروض ترويجية مذهلة".

وأكد الخاجة على أهمية الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة "ماجد الفطيم"، والتي استمرت بدورها في تقديم دعمها لمفاجآت صيف دبي على مدار 25 عاما، أثمرت في تقديم الكثير من التجارب والفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية المميزة التي أثرت تجربة المتسوقين ومرتادي مراكز التسوق التابعة لها. ونحن على ثقة من أننا سنعمل معا من أجل تطوير مفاجآت صيف دبي وكذلك قطاع التجزئة من خلال تقديم المزيد من التجارب الاستثنائية لسكان وزوار دبي".

وخلال الافتتاح الرسمي لبرنامج "مفاجآت صيف دبي" من 1 إلى 2 يوليو، سيستضيف كلٍ من "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"سيتي سنتر الشندغة" لأول مرة، تخفيضات وعروض حصرية مخصصة لمدة 25 ساعة، تشمل تخفيضات على تشكيلات الموضة والأزياء لعلامات تجارية بارزة وعلى الأجهزة الإلكترونية وملابس الأطفال، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، وفي الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، سيقدم "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف" للعملاء فرصة الفوز الأسبوعي بمليون نقطة "شير" عند إنفاقهم 300 درهم أو أكثر. وفي كل عطلة نهاية أسبوع ما بين 16 يوليو إلى7 أغسطس، ستقدم جميع مراكز التسوق المشاركة، 25x نقطة من نقاط "شير"، إلى الزبائن عند تسوقهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيقدم "سيتي سنتر ديرة "في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 يوليو 100x نقطة "شير"، كلما تناول الزوار الطعام في "فود سنترال".

كما سيتم تقديم تخفيضات سريعة ومميزة تصل إلى 90 % في جميع مراكز التسوق يوم 25 يوليو، بالإضافة إلى خصم 90 % على علامات تجارية محددة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من 2 إلى 4 سبتمبر.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي

سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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