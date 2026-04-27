دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) رسمياً عن فتح باب تقديم الطلبات لجوائز مبرة لعام 2026. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية استثنائية، حيث تحتفي الجمعية بمرور ربع قرن على تأسيسها ودورها في ريادة مهنة الاتصال في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتُعد جوائز مبرة المعيار الإقليمي الأبرز للإنجازات المتميزة في قطاع العلاقات العامة والاتصال. وستتوج الجمعية هذه المحطة التاريخية باحتفالية كبرى تقام في دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث المرموق أكثر من 600 شخصية من قادة الصناعة، والوكالات، وفرق الاتصال المؤسسي، والشركاء.

وفي إطار سعيها لتعزيز مكانة ومصداقية وجودة المشاركات في كافة الفئات، شهدت جوائز عام 2026 إدخال تحسينات جوهرية تشمل:

تحكيم منظم وصارم : ستضم لجنة التحكيم المتنوعة أكثر من 100 خبير من كبار المهنيين في المنطقة، مع تعيين مُحكّمين مستقلين للإشراف على العملية وضمان الشفافية ومراجعة أي تباينات لضمان الإنصاف المطلق .

إطار تقييم متطور: تم تحديث المعايير وتطوير إطار التقييم لتحفيز تقديم مشاركات أكثر استراتيجية وتأثيراً وتركيزاً على النتائج. وسيعتمد الحكام نهجاً أكثر تنظيماً في وضع الدرجات بما يتماشى مع المعايير الجديدة .

تصميم جديد للدروع : احتفاءً باليوبيل الفضي، تم إطلاق تصميم جديد لدرع الجائزة يرمز إلى تطور الجوائز ومستقبل قطاع الاتصال في المنطقة .

وبهذه المناسبة، قال جاستن كير ستيفنز، رئيس مجلس إدارة جمعية مبرة: "لقد دأبت جوائز مبرة على تسليط الضوء على الأفراد والفرق والحملات التي ترسم ملامح مشهد الاتصال في الشرق الأوسط. ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيسنا، نفخر بتقديم هذه التحسينات التي تعزز بشكل ملموس نزاهة الجوائز وشفافيتها وهيبتها. إن هذه التغييرات تعكس المسيرة الطويلة التي قطعها قطاعنا وتطلعاتنا الطموحة لمستقبله".

باب المشاركة مفتوح للطلاب، والمستقلين، وفرق الاتصال الداخلي، والوكالات من جميع أنحاء المنطقة. وسيتم تقييم الطلبات ضمن مجموعة شاملة من الفئات التي تغطي مختلف القطاعات، والحملات، والتميز المهني الفردي.

وتعرب الجمعية عن خالص امتنانها لشركائها الموقرين على دعمهم المستمر، وفي مقدمتهم الشريك الماسي "ميماك أوجيلفي"، والشريك الذهبي "ويبر شاندويك"، والشريك الفضي "باير الشرق الأوسط"، وشريك الفئة "تيلوم ميديا" (عن فئة أفضل استخدام للعلاقات الإعلامية - قطاع الأعمال (والشركاء الداعمين "فيرست آند تن برودكشنز"، و"بيرسون"، و"ماتريكس للعلاقات العامة".

لمزيد من التفاصيل حول الفئات، وإرشادات التقديم، والمواعيد النهائية، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.mepra.org/awards:

