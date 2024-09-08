شاركت كونكورد، الشركة الرائدة في قطاع التأمين، الاسم، في معرض ومؤتمر24 Fintech ، الذي انطلقت أعماله في الثالث من شهر سبتمبر، واستمر لمدة ثلاثة أيام، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ومن خلال جناحها الرقمي المتميز، عرضت كونكورد مجموعة من حلول التأمين الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التأمينية وتحسين تجربة العميل.

وقد حظيت كونكورد بشرف استضافة وفد رفيع المستوى تقدمهم معالي الأستاذ عبد العزيز البوق، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، والأستاذ ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، حيث حظي الوفد بترحيب حار من قبل الإدارة العليا لشركة كونكورد، تقدمهم الأستاذ عبدالصمد السنوسي، المدير العام والعضو المؤسس، والأستاذ هيثم قادري، نائب المدير العام. وقد تلقى الضيوف خلال الزيارة شرحا وافيا عن أنشطة وأهداف شركة كونكورد، وريادتها في قطاع وساطة التأمين، وخططتها المستقبلية التي تركز على أحدث التقنيات الرقمية ومنظومة الأمن السيبراني في إدارة المخاطر.

هذا وقد تفاعل جناح كونكورد مع مختلف شرائح زوارها من رواد الأعمال والمهتمين، حيث استعرضت خبرة شركة كونكورد التي تزيد عن 25 سنة في مجال وساطة كافة قطاعات التأمين للشركات، وكيف حققت نجاحها خلال السبع سنوات في تحسين تجربة العميل و زيادة حصتها في السوق، والتي توجت مؤخراً بإطلاق منصتها الرقمية (E-Concord) وخلق ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات، كما طرحت مجموعة من الحلول الرقمية التأمينية المتطورة والمؤثرة في العمليات المالية، بدءاً من توفير البنية التحتية وتأهيل الكوادر وتحسين تجربة العميل.

وتبرز أهمية معرض ومؤتمر 24 Fintech الذي استقطب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمر وخبير تقني وأكاديميي، في تعزيز دور التقنية المالية في زيادة كفاءة العمليات المالية، وساهمت في الخطط الوطنية السعودية، وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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